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Με σκληρά αντίποινα κατά της Ουκρανίας απείλησε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το τρίτο ουκρανικό πλήγμα μέσα στην εβδομάδα κατά της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα εγκαταλείπει κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας για αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και στη ναυσιπλοΐα.

Εμφανώς οργισμένος, ο Πούτιν προχώρησε στις δηλώσεις αυτές από την κινεζική πόλη Σενζέν, μετά τις συνομιλίες του με τους ηγέτες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μόσχα παρουσίασε την τριμερή συνάντηση ως γεωπολιτική επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξε την αποτυχία της Ευρώπης να απομονώσει τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και τη βαρύτητα του ρωσικού ρόλου στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο Ρώσος Πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του να εξετάσει το ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό των επιθέσεων στη θάλασσα και σε ενεργειακές υποδομές.

«Όμως, μετά τα πλήγματα στη γέφυρα της Κριμαίας, δεν θα υπάρξουν συμφωνίες. Θα απαντήσουμε σε αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Και θέλω να το γνωρίζουν όλοι: Πιστεύω ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο οδυνηρή από αυτό που έκανε το καθεστώς του Κιέβου στη γέφυρα», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η γέφυρα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς και ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μεταφέρονται μέσω αυτής ούτε στρατιωτικός εξοπλισμός, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, ούτε πετρελαϊκά προϊόντα.

Νέο ουκρανικό χτύπημα και ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε εκ νέου την οδική και σιδηροδρομική γέφυρα της Κριμαίας, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ρωσικής παρουσίας στη χερσόνησο.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις στη γέφυρα αποτελούν αντίποινα για τα συνεχή ρωσικά πλήγματα κατά ουκρανικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Neptune, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές της γέφυρας. Το Κίεβο χαρακτηρίζει την κατασκευή παράνομη και «σύμβολο κατοχής» της χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Από το νέο πλήγμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις της Τρίτης, όταν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κατέστρεψαν το κεντρικό οδικό άνοιγμα της γέφυρας, σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που επαληθεύτηκαν από το Reuters.

Η γέφυρα, συνολικού μήκους 19 χιλιομέτρων, αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα έργα υποδομής της Ρωσίας. Εγκαινιάστηκε το 2018 από τον ίδιο τον Πούτιν και συμβολίζει τη σύνδεση της Μόσχας με την Κριμαία, όπου βρίσκεται και ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

Μετά τις εκτεταμένες ζημιές, οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές της Κριμαίας ανακοίνωσαν ότι από την Παρασκευή θα τεθεί σε λειτουργία ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ της χερσονήσου και της ηπειρωτικής Ρωσίας, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των μεταφορικών αναγκών.

Οι ίδιες αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο εφοδιασμός με τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα συνεχίζεται χωρίς διακοπές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Η Κριμαία έχει πληθυσμό σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ εκτιμούν ότι οι ζημιές στη γέφυρα ενδέχεται να αναγκάσουν τον ρωσικό στρατό να αναδιοργανώσει τις γραμμές ανεφοδιασμού του σε τμήματα της νοτιοανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Δύσκολη η αποκατάσταση – Ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερο από ένας χρόνος

Η αποκατάσταση της γέφυρας προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι ζημιές αφορούν μεγάλα και σύνθετα τμήματα της κατασκευής.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Μαράτ Χουσνούλιν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για να προσδιοριστεί πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τις επισκευές.

«Ίσως καταφέρουμε να θέσουμε ξανά σε λειτουργία ορισμένα τμήματα μέσα σε έναν ή δύο μήνες», ανέφερε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Την Πέμπτη, επτά πλοία, μεταξύ των οποίων ρυμουλκά και ένα βυθοκόρο, βρίσκονταν κοντά στο σημείο όπου καταγράφηκαν οι σοβαρότερες ζημιές, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας του Vesselfinder.

Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο χρονοβόρα.

Η Ίνγκερ Κρουν, ειδικός στη μηχανική κατασκευών της δανικής συμβουλευτικής εταιρείας COWI, εξήγησε ότι η αντικατάσταση του κατεστραμμένου οδικού ανοίγματος, μήκους περίπου 227 μέτρων, μαζί με το τόξο στήριξής του, αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο τεχνικό εγχείρημα.

«Πρέπει να κατασκευαστεί ένα νέο τοξωτό άνοιγμα, μια μεγάλη χαλύβδινη κατασκευή. Δεν μπορείς απλώς να τοποθετήσεις ένα συνηθισμένο δικτυωτό άνοιγμα 227 μέτρων και να περιμένεις να εξυπηρετεί μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εργασίες αυτές θα μπορούσαν εύκολα να διαρκέσουν περισσότερο από έναν χρόνο.

Επιπλέον, το νέο τμήμα θα πρέπει να κατασκευαστεί βόρεια της γέφυρας, καθώς οι διαστάσεις του δεν θα επέτρεπαν τη μεταφορά του κάτω από την υφιστάμενη σιδηροδρομική γέφυρα.

Μια ταχύτερη, προσωρινή λύση θα απαιτούσε την τοποθέτηση υποστυλωμάτων για τη στήριξη ενός μεταβατικού οδικού ανοίγματος. Ωστόσο, μια τέτοια κατασκευή θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διέλευση πλοίων κάτω από τη γέφυρα.