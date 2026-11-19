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Η Japan Tobacco θα καταγράψει λογιστική επιβάρυνση ύψους 1,4 τρισ. γεν (8,9 δισ. δολαρίων), μετά την απώλεια του ελέγχου των θυγατρικών της στη Ρωσία, εξέλιξη που οδηγεί την καπνοβιομηχανία σε καθαρές ζημίες για το σύνολο της χρήσης και σε δραστική περικοπή της πρόβλεψης για το μέρισμα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η εταιρεία, με έδρα το Τόκιο και γνωστή για τα τσιγάρα Winston και Mevius, αναμένει πλέον λειτουργικές ζημίες ύψους 368 δισ. γεν, αντί για λειτουργικά κέρδη 1 τρισ. γεν που προέβλεπε προηγουμένως, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για τα έσοδά της κατά 63 δισ. γεν, στα 3,8 τρισ. γεν.

Η απομείωση προκύπτει μετά την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να θέσει υπό τον έλεγχό της και τις επτά τοπικές θυγατρικές της Japan Tobacco. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχασε τη δυνατότητα διοίκησης των δραστηριοτήτων της στη χώρα και υποχρεώθηκε να τις αφαιρέσει από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, έθεσε το ζήτημα των κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της σύλληψης Ιάπωνα δημοσιογράφου από τις ρωσικές αρχές, κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Κίνα την Τετάρτη.

Η στρατηγική παραμονής στη Ρωσία και οι συνέπειες

Η Japan Tobacco είχε επιλέξει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, τηρώντας παράλληλα τις διεθνείς κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή διατήρησε την έκθεσή της σε μια αγορά που αντιπροσώπευε περίπου το 10% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου και το ένα τέταρτο των προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών του.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι διατηρούσε ισχυρή ηγετική θέση στη ρωσική αγορά, επισημαίνοντας ότι θα συνέχιζε να επιδεικνύει ευελιξία στις αποφάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την εξέλιξη και ότι θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες συζητήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Japan Tobacco, Τακεχίκο Τσουτσούι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης αναλυτών.

«Θέλουμε να επανεξετάσουμε όσα συνέβησαν και να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα για να ενισχύσουμε το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας», πρόσθεσε.

Παρά την αποενοποίηση των ρωσικών δραστηριοτήτων, η στρατηγική της Japan Tobacco αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, η συνεισφορά της ρωσικής αγοράς στην ανάπτυξη του ομίλου είχε ήδη αρχίσει να περιορίζεται.

Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις επενδύσεις της σε βασικές αγορές και να ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία των προϊόντων που χαρακτηρίζει ως «μειωμένου κινδύνου», όπως οι συσκευές θέρμανσης καπνού της σειράς Ploom.

Εξαιρουμένης της Ρωσίας, η Japan Tobacco προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της κέρδη θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 10% την περίοδο 2027-2029, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Βουτιά 25% στη μετοχή – Σημαντικό πλήγμα για την ιαπωνική κυβέρνηση

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει ισχυρές πιέσεις και στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η μετοχή της Japan Tobacco έχει υποχωρήσει περίπου 25% από τότε που η Ρωσία κινήθηκε για να αναλάβει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη χώρα, εξανεμίζοντας σχεδόν όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους.

Η απόφαση του Πούτιν αποτελεί πλήγμα και για την κυβέρνηση της Τακαΐτσι, καθώς το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Japan Tobacco.

Παρά το μέγεθος της επιβάρυνσης, η ζημία κινήθηκε περίπου στα επίπεδα που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο Ναόκι Φουτζιουάρα, ανώτερος διαχειριστής κεφαλαίων της Shinkin Asset Management, εκτίμησε ότι η χρηματιστηριακή αγορά ενδέχεται να αντιδράσει θετικά, καθώς η ανακοίνωση απομακρύνει μέρος της αβεβαιότητας που περιέβαλλε την υπόθεση.

Το ρωσικό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης δεν συνεπάγεται τυπικά τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων στο κράτος ή στον διορισμένο διαχειριστή.

Η Japan Tobacco διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα το 100% των επηρεαζόμενων εταιρειών.

Ωστόσο, οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σημαίνουν ότι δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου ούτε να λαμβάνει επιχειρησιακές αποφάσεις όπως στο παρελθόν.

Για τον λόγο αυτό, υποχρεώνεται να αφαιρέσει τις συγκεκριμένες θυγατρικές από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Περικοπές στις αμοιβές της διοίκησης και στο μέρισμα

Οι συνέπειες της απώλειας των ρωσικών δραστηριοτήτων επεκτείνονται και στις αποδοχές των ανώτατων στελεχών.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος και τρία εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα υποστούν μείωση αποδοχών κατά 50% για δύο μήνες.

Παράλληλα, τα εκτελεστικά μέλη θα παραιτηθούν από τα μπόνους που προβλέπονταν για τη χρήση του 2026.

Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε σημαντική αναθεώρηση της μερισματικής της πολιτικής, μειώνοντας στο μισό την πρόβλεψη για το μέρισμα τέλους χρήσης, στα 68 γεν ανά μετοχή από 136 γεν προηγουμένως.

Ρωσία: Μια αγορά με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών

Η Ρωσία αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες αγορές του εξωτερικού για την Japan Tobacco.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1999 και απασχολεί περίπου 4.000 εργαζομένους, διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων, στην Αγία Πετρούπολη και στο Ροστόφ επί του Ντον.

Το 2018 ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στη ρωσική αγορά με την εξαγορά της Donskoy Tabak έναντι 1,6 δισ. δολαρίων.

Σήμερα, κατέχει περίπου το 41% της ρωσικής αγοράς συμβατικών τσιγάρων, ποσοστό που αναδεικνύει τη σημασία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τον όμιλο.

Η κατάσχεση των θυγατρικών της Japan Tobacco εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Μόσχας να ενισχύσει τον έλεγχό της σε επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.

Από τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία έχει θέσει υπό προσωρινή διαχείριση περιουσιακά στοιχεία εταιρειών όπως η Nestlé, η Auchan και η γερμανική αλυσίδα Metro Cash & Carry.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας που αφορά επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει μη φιλικές.

Νέα επιδείνωση στις σχέσεις Μόσχας και Τόκιο

Η υπόθεση της Japan Tobacco προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα έντασης στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας.

Το Τόκιο συντάχθηκε με τις δυτικές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που επιδείνωσε τις διμερείς σχέσεις.

Παράλληλα, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν για μια εδαφική διαμάχη που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες, ενώ δεν έχουν υπογράψει ποτέ επίσημη συνθήκη ειρήνης που να τερματίζει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.