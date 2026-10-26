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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στη Μόσχα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν αντιμέτωπες με σοβαρά εμπόδια.

Οι συναντήσεις του Πούτιν με τους δύο ηγέτες θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του Φόρουμ Χωρών Εξαγωγέων Φυσικού Αερίου, που φιλοξενείται στη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Η επίσκεψη του Ιρανού προέδρου στη Μόσχα αποτελεί συνέχεια των επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών, με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε προαναγγείλει τη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας συνεχίζονται σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Τεχεράνη, ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, στην υλοποίηση κοινών συμφωνιών και στην περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπογραμμίσαμε τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων και την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Αυτός ο διάλογος και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν στη Μόσχα, με τη συμμετοχή των προέδρων των δύο χωρών», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr News Agency.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ στην Τεχεράνη, στις 19 Οκτωβρίου, ήταν η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είχε συναντηθεί με τον Πεζεσκιάν και τον Αραγτσί, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Μόσχας να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Τεχεράνη, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η σύγκρουση.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Λαβρόφ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής στην προπολεμική κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα επαναληφθούν στρατιωτικές επιθέσεις.

Παράλληλα, είχε διαβεβαιώσει ότι η Ρωσία παραμένει πρόθυμη να συμβάλει στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις οικονομικές και επενδυτικές συμφωνίες που έχει συνάψει με το Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλυψε ότι Ρώσοι ειδικοί επιστρέφουν σταδιακά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ, ενώ σημείωσε ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης αυξήθηκαν κατά 21% το 2025.

Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος του Κατάρ

Η αυριανή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, με την αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να παραμένει ουσιαστικά ανεπίλυτη.

Παρά τις επανειλημμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα σταθερό πλαίσιο αποκλιμάκωσης. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκονται οι όροι για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, οι εγγυήσεις ασφαλείας που απαιτεί το Ιράν, καθώς και οι ευρύτερες διαφορές για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η συμφωνία του Ιουνίου για τα Στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης κατέρρευσε μετά την επανέναρξη των επιθέσεων, ενώ η Τεχεράνη εξακολουθεί να συνδέει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας με την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων από την αμερικανική πλευρά.

Νωρίτερα σήμερα, αντιπροσωπείες από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία πραγματοποίησαν επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, αναζητώντας τρόπους να αποτραπεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Στις διπλωματικές προσπάθειες συμμετέχει και το Κατάρ, το οποίο εξακολουθεί να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές, με την ιρανική πλευρά να δηλώνει ανοικτή στη διπλωματία, απορρίπτοντας παράλληλα όρους που θεωρεί ισοδύναμους με πλήρη υποχώρηση απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η παρουσία του εμίρη του Κατάρ στη Μόσχα. Η Ντόχα διατηρεί ενεργό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία των ηγετών του Ιράν και του Κατάρ προσδίδει πρόσθετο διπλωματικό ενδιαφέρον στις επαφές που θα έχει ο Πούτιν.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη και να ενισχύσει τον ρόλο της στις περιφερειακές εξελίξεις. Ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, ο Πούτιν είχε εκφράσει στον Πεζεσκιάν την ετοιμότητα της Ρωσίας να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, ενώ οι δύο πρόεδροι είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα συνάντηση στο Τουρκμενιστάν.

Οι αυριανές συνομιλίες αναμένεται έτσι να αποτελέσουν ακόμη έναν σταθμό στις προσπάθειες διπλωματικής προσέγγισης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι έχει διαμορφωθεί κοινά αποδεκτή λύση για τον τερματισμό της κρίσης.