Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones είχε στόχο τρεις γέφυρες στο Κίεβο και προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα εναντίον των οδικών αρτηριών της πόλης που συνδέουν την αριστερή με τη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου από την αρχή του πολέμου.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας», επεσήμανε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τη γέφυρα Ποντίλσκο-Βοσκρεσένσκι, καθώς και τις γέφυρες Νταρνίτσκι και Πιβντένι, ανέφερε στο Telegram ο Κλίτσκο, με αποτέλεσμα να κλείσουν ή να επιβληθούν περιορισμοί στην κυκλοφορία σε μια πόλη περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων, οι οποίοι μετακινούνται μέσω έξι κύριων γεφυρών.

Εκτός από τις τρεις γέφυρες από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτίριο στη συνοικία Ομπολόν και ένα δεύτερο στη συνοικία Ποντίλ.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον και άλλων επαρχιών της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων η Πολτάβα και η Σούμι, αλλά και πυραύλους κρουζ από τη Μαύρη Θάλασσα. Εξάλλου πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ όταν drones έπληξαν κτίρια κατοικιών, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε επίθεση με drones εναντίον τραμ στη Ζαπορίζια.

Στο Χάρκοβο ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε νοσοκομείο. «Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότερα από 50 παράθυρα έσπασαν», διευκρίνισε στο Telegram, προσθέτοντας ότι ξέσπασε πυρκαγιά και σε κτίριο κατοικιών στην πόλη.

«Επώδυνα αντίποινα»

Η επίθεση εναντίον του Κιέβου, η οποία επίσης προκάλεσε πυρκαγιές και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και κτίρια, πραγματοποιήθηκε αφού ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμεύθηκε χθες, Πέμπτη, να πλήξει πιο δυνατά την Ουκρανία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της γέφυρας που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσία, η οποία στοχοθετήθηκε τρεις φορές αυτή την εβδομάδα.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας στην Κριμαία, κάνοντας λόγο για αντίποινα «ακόμη πιο επώδυνα από αυτά που εξαπέλυσε το καθεστώς του Κιέβου εναντίον της γέφυρας».

Σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας πραγματοποιήσαν «μαζικά πλήγματα χρησιμοποιώντας όπλα ακριβείας χερσαία, θαλάσσης και αέρος, αλλά και drones».

«Τα πλήγματα είχαν στόχο επιχειρήσεις του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που σχετίζονται με την παραγωγή και την αποθήκευση πυραύλων κρουζ, καθώς και drones μέσου και μεγάλου βεληνεκούς, υποδομές ενέργειας και μεταφορών στην πόλη του Κιέβου» και σε άλλες περιοχές, ανέφερε το υπουργείο στο Telegram, προσθέτοντας ότι για την εκτέλεση αυτών των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν επίσης πλοία.