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Μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πράγα, έπειτα από σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ο ακριβής αριθμός τους.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σταθμό της πόλης.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, καθώς οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.