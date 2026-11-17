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Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το άκρως απόρρητο δίκτυο επικοινωνιών της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN την Τρίτη (17/11), προκαλώντας κινητοποίηση στο εσωτερικό μιας από τις σημαντικότερες υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πρόβλημα αφορά το δίκτυο NSA Net, το οποίο χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους της υπηρεσίας για την εσωτερική ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Έξι πηγές με γνώση της κατάστασης επιβεβαίωσαν στο CNN τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Η υπηρεσία επιχειρεί να προσδιορίσει την έκταση του προβλήματος και τις επιπτώσεις του στις εσωτερικές επικοινωνίες της.

Αλλαγές στην προσέλευση των εργαζομένων

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της δυσλειτουργίας, η NSA έχει εφαρμόσει κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού της, σύμφωνα με τις πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου. Το μέτρο ανακοινώθηκε ενώ οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να εξακριβώσουν πόσο εκτεταμένη είναι η διακοπή.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ξεκίνησε η δυσλειτουργία, πόσοι εργαζόμενοι ή υπηρεσιακές μονάδες επηρεάζονται και πότε εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου. Το CNN έχει απευθυνθεί στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας ζητώντας επίσημο σχόλιο.

Τι είναι το NSA Net και γιατί έχει σημασία

Η NSA αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του αμερικανικού συστήματος πληροφοριών, με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών από ηλεκτρονικά σήματα και στην προστασία ευαίσθητων κυβερνητικών επικοινωνιών.

Το NSA Net εξυπηρετεί την εσωτερική διακίνηση διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων χρηστών της υπηρεσίας. Η διακοπή της λειτουργίας ενός τέτοιου δικτύου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της φύσης των πληροφοριών που διαχειρίζεται η NSA.

Πάντως, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι έχουν παραβιαστεί ή διαρρεύσει απόρρητες πληροφορίες. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν επηρεάζονται επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας ή μόνο συγκεκριμένες εσωτερικές λειτουργίες.

Στο μικροσκόπιο οι διαδοχικές τεχνικές βλάβες στις ΗΠΑ

Η είδηση για το δίκτυο της NSA έρχεται λίγες ημέρες μετά από σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες σε αμερικανικές υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) οδήγησε σε πρωτοφανή αναστολή απογειώσεων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Είχαν προηγηθεί προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft, ενώ τη Δευτέρα καταγράφηκαν δυσλειτουργίες και σε τραπεζικές υπηρεσίες.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι πρόσφατες τεχνικές βλάβες δεν συνδέονται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με κυβερνοεπιθέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού παλαιωμένων συστημάτων.