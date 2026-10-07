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Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της τουρκικού Τύπου με τα δημοσιεύματα να εστιάζουν κυρίως στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στο κατά πόσο η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα επηρεάζει τις ισορροπίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Η αντιπολιτευόμενη Cumhuriyet προβάλλει τις διαδηλώσεις στην Αθήνα κατά του Ρούμπιο, επικαλούμενη σχετικό τηλεγράφημα του Anadolu. Το δημοσίευμα δεν κάνει αναφορά στη μη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού στην Άγκυρα, ούτε προχωρά σε ιδιαίτερη ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Η μικρής εμβέλειας εφημερίδα Aydınlık, από την πλευρά της, φιλοξενεί δημοσίευμα με τίτλο «Ο άξονας ΗΠΑ – Ελλάδας ενισχύεται απέναντι στην Τουρκία». Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον Κάθετο Διάδρομο, τον οποίο παρουσιάζει ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της ενεργειακής σημασίας της Τουρκίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και δημοσίευμα του μικρής εμβέλειας, αλλά με αποκλειστική θεματολογία γύρω από την Ελλάδα, ιστότοπου Yunanda. Η ανάλυση υποστηρίζει ουσιαστικά ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποτυπώνει τον αυτοτελή πλέον χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες δεν αποτελούν απλώς μέρος της αμερικανικής διαχείρισης της ελληνοτουρκικής ισορροπίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Türkiye επισημαίνει ότι ο ελληνικός Τύπος αντιμετωπίζει ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις το γεγονός ότι ο Ρούμπιο επισκέπτεται την Αθήνα χωρίς να μεταβεί στην Άγκυρα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει την επίσκεψη ως διπλωματικό πλεονέκτημα, επιχειρώντας στη συνέχεια να αντιπαραβάλει αυτή την προσέγγιση με τις διεθνείς σχέσεις, τους δεσμούς και τις συμφωνίες της Τουρκίας.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση του TRHaber, το οποίο αναφέρεται στην ερμηνεία του ελληνικού Τύπου και στην εκτίμηση ότι η απουσία επίσκεψης του Ρούμπιο στην Άγκυρα θεωρείται στην Ελλάδα θετική εξέλιξη. Το τουρκικό μέσο επιχειρεί να αντικρούσει αυτή την ανάγνωση, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εφαρμόζουν πολιτική ισορροπιών μεταξύ των δύο χωρών.

Τέλος, το Halk TV θέτει το ερώτημα με ποιον τρόπο η Ουάσινγκτον θα διαχειριστεί τις σχέσεις της με Αθήνα και Άγκυρα μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις στενές σχέσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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