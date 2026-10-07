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Υψηλές τιμές στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος εξακολουθούν να καταγράφονται τόσο στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Ενδεικτικό της νευρικότητας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ενεργειακή αγορά είναι το γεγονός ότι για σήμερα η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατώρας φτάνει στα 162,46 ευρώ όταν πριν τρεις μέρες, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είχε υποχωρήσει στα 110,84 ευρώ.

Ειδικότερα, προηγήθηκε αύξηση κατά 34,88% τη Δευτέρα, ακολούθησε νέα αύξηση κατά 11,98% την Τρίτη, όπου έφτασε στα 167,42 ευρώ/MWh ενώ για σήμερα Τετάρτη υπήρξε μια μικρή υποχώρηση κατά 2,96%.

Όσον αφορά τη διακύμανση, η χαμηλότερη τιμή παραμένει οριακά σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα στα -0,01 ευρώ/MWh, ενώ η υψηλότερη έχει σκαρφαλώσει στα 328,35 ευρώ/MWh. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή η χαμηλότερη τιμή ήταν στα -23 ευρώ/MWh.

Η «άμυνα» των ΑΠΕ

Πάντως, την ώρα που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η χονδρεμπορική τιμή φλερτάρει με τα 200 ευρώ/MWh στην εγχώρια αγορά οι ΑΠΕ εξακολουθούν να διαδραματίζουν ρόλο «κυματοθραύστη», περιορίζοντας σε ένα βαθμό το κύμα της νέας, μακράς, ενεργειακής κρίσης.

Το τελευταίο τετραήμερο η παραγωγή των ΑΠΕ έφτασε σε ποσοστό 74,5% (την Κυριακή) και στη συνέχεια μειώθηκε, στο 63% τη Δευτέρα, στο 55% την Τρίτη και στα 53,64% για σήμερα Τετάρτη, με τις τιμές αντίστοιχα να αυξάνονται.

Στο σημερινό ενεργειακό μίγμα το φυσικό αέριο έχει ποσοστό 25%, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές με 9,64%, ο λιγνίτης με 6,51%, τα υδροηλεκτρικά με 3,52% και η αποθήκευση με 1,19%.

Με βάση τις εξελίξεις όπως διαγράφονται για το αμέσως επόμενο διάστημα, η εικόνα αυτή δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά, ενώ θα εξαρτηθεί και από τις καιρικές συνθήκες καθώς εισερχόμαστε πλέον στη χειμερινή περίοδο, όπου αυξάνονται οι ανάγκες θέρμανσης.

Το φυσικό αέριο

Σε ανοδική τροχιά εξακολουθεί να κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο θεωρείται και ο βασικός παράγοντας για τις ακριβές τιμές ενέργειας. Έτσι, χθες στο σημείο αναφοράς του TTF τα φορτία παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν στα 76,35 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 3,9%.

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στα μέτωπα της Μ. Ανατολής και της Ουκρανίας, και χωρίς να διαφαίνεται βάσιμη προοπτική αποκλιμάκωσης που θα αποκαθιστούσε, έστω και κατά ένα τμήμα, την ομαλότητα στην αγορά, σε συνδυασμό με τον επερχόμενο χειμώνα, δεν αναμένεται σύντομα να μειωθούν οι τιμές. Αντίθετα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να δούμε εκτίναξή τους έως και τα 100 ευρώ/MWh.

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