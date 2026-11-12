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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) προειδοποιεί το Ισραήλ για νέο πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν στο κοντινό μέλλον, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Kan. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο παρόμοιες προειδοποιήσεις απευθύνθηκαν και στα κράτη του Κόλπου, προτρέποντάς τα να αυξήσουν τα επίπεδα συναγερμού τους.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, είχε τονίσει με ανάρτησή του στο Truth Social πως «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού».

Mιλώντας στο i24NEWS ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάννυ Ντανόν, επιβεβαίωσε τα παραπάνω. «Παρατηρούμε εκτεταμένες προετοιμασίες από την πλευρά των ΗΠΑ: μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και θέτουν τις πρεσβείες τους σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε

Επίσης, το USS Theodore Roosevelt αναμένεται να φτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροπλανοφόρων σε τρία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ετοιμάζονται να στείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενώ δύο επιχειρούν ήδη στην περιοχή.