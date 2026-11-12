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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πλέον συμφωνία με το Ιράν. Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, παραμένει μακριά από την ολοκλήρωσή του.

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει προ πολλού», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε και το Στενό τους!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η δήλωση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν έως και 1,8%, ξεπερνώντας τα 94 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, ενώ σε μεταγενέστερη αποτύπωση των συναλλαγών το διεθνές σημείο αναφοράς διαπραγματευόταν στα 94,25 δολάρια, με άνοδο 1,6%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI κατέγραφε κέρδη 1,3%, στα 87,62 δολάρια το βαρέλι.

Η ανοδική αντίδραση ακολούθησε μια περίοδο πιέσεων στις τιμές, καθώς νωρίτερα το πετρέλαιο υποχωρούσε υπό την επίδραση ενδείξεων για ενίσχυση της προσφοράς από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου.

Απομακρύνεται η προοπτική συμφωνίας με το Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ σηματοδοτούν αλλαγή τόνου από την πλευρά της Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονταν στο προσκήνιο οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη τους προηγούμενους μήνες, εξέταζε το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται πλέον να εγκαταλείπει την προοπτική μιας συμφωνίας, δίνοντας παράλληλα εντολή στον Βανς να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της εγκληματικότητας σε πόλεις και πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τις μεγάλες απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον Βανς και άλλα στελέχη του κόμματος να αποδίδουν μέρος της εκλογικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις του Τραμπ και στελεχών της κυβέρνησής του ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο πόλεμος βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα του, χωρίς σαφή προοπτική τερματισμού.

Τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών πληγμάτων, τα οποία είχαν περιοριστεί σημαντικά καθώς στην περιοχή είχε διαμορφωθεί μια εύθραυστη κατάσταση αδιεξόδου.

Σκληρή στάση διατηρεί και η Τεχεράνη. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Mayadeen ότι η χώρα δεν πρόκειται να απομακρύνει από το έδαφός της «ούτε ένα άτομο» εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού.