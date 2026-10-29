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Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

“Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις”, επεσήμανε η UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ, στο Ομάν.