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Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διαδικασία απόπλου του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ) «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, όταν διαπιστώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου.
Το πλοίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 777 επιβάτες και 4 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα.
Αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες για την απεμπλοκή του κάβου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επιτραπεί η ασφαλής αναχώρηση του πλοίου για τον προορισμό του.
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