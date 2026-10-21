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Μεγαλύτερη του αναμενομένου επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, καθώς η εκρηκτική αύξηση του κόστους των καυσίμων επιβάρυνε τις τιμές καταναλωτή, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η βρετανική στατιστική υπηρεσία (Office for National Statistics – ONS), ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,5%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο και 2,9% τον Ιούλιο.

Η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν πληθωρισμό 3,4%.

Πρόκειται για το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο πληθωρισμού των τελευταίων 12 μηνών, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση των τιμών στη βρετανική οικονομία.

Άλμα 29,8% στις τιμές των καυσίμων

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτάχυνση του πληθωρισμού ήταν η μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων κίνησης.

Σύμφωνα με την ONS, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 29,8% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, με τον σχετικό ρυθμό πληθωρισμού να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022.

Τότε, οι τιμές της ενέργειας είχαν εκτιναχθεί μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκαλώντας έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η νέα αύξηση συνδέεται με την αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, η οποία έχει ενισχυθεί λόγω του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και των δυσκολιών στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Γιατί η Βρετανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη

Η βρετανική οικονομία είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου και καυσίμων.

Οι διαταραχές στην προσφορά και στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας μπορούν επομένως να επηρεάσουν το κόστος καυσίμων που πληρώνουν οι Βρετανοί καταναλωτές.

Η εξέλιξη των τελευταίων μηνών αποτυπώνει αυτή την ευπάθεια, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνεται για τρίτο διαδοχικό μήνα, με τις αυξήσεις στην ενέργεια να αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη.

Η εκτίναξη των καυσίμων κατά σχεδόν 30% αναδεικνύει την ένταση του νέου ενεργειακού σοκ, την ώρα που η πορεία των τιμών θα συνεχίσει να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ασφάλεια των πετρελαϊκών μεταφορών.