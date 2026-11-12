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Στην Κίνα έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η επιχειρηματίας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου κατασκοπείας το οποίο συγκλονίζει τη Nvidia και απειλεί να οδηγήσει στην αποπομπή του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου διαμένει πλέον στην κινεζική πρωτεύουσα, με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας να γνωρίζουν την παρουσία της εκεί.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς ταξίδεψε στο Πεκίνο, ποιοι ήταν οι λόγοι της μετακίνησής της ή με ποιες δραστηριότητες ασχολείται σήμερα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Η τύχη της Άλις Χουάνγκ αποτελεί αντικείμενο έντονης φημολογίας τις τελευταίες ημέρες, αφότου ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι είχε διατηρήσει εξωσυζυγική σχέση μαζί της και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ξεκίνησε έρευνα για τις καταγγελίες περί κινεζικής κατασκοπείας.

Η επιχειρηματίας, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, υπήρξε δημοσιογράφος προτού μεταπηδήσει στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό κλάδο, αποκτώντας σταδιακά σημαντική επιρροή στην αγορά ενοικίασης προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η σχέση της με τον Χουάνγκ αποτέλεσε την αφετηρία μιας κρίσης που προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις αγορές και έφερε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του ανθρώπου που βρίσκεται στο τιμόνι της από την ίδρυσή της.

Το Πεκίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε ως κατάσκοπος, ενώ το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Bloomberg.

Πώς η Άλις Χουάνγκ μπήκε στον στενό κύκλο της Nvidia

Η επιχειρηματική σχέση της Άλις Χουάνγκ με τη Nvidia άρχισε να αναπτύσσεται μετά την ίδρυση της Megaspeed International, μιας εταιρείας που εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο αγοραστή επεξεργαστών Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη διακίνηση προηγμένων ημιαγωγών, αλλά και διαδρομή μέσω της οποίας έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αμερικανικών τσιπ προς την Κίνα.

Υπό την ηγεσία της, η Megaspeed μεταμορφώθηκε από μια νεοσύστατη επιχείρηση παροχής υπολογιστικής ισχύος σε έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Nvidia στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των κέντρων δεδομένων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο μοντέλο των λεγόμενων neocloud, παρέχοντας πρόσβαση σε ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος.

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσεις που χρειάζονται προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν τσιπ της Nvidia χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν και να λειτουργούν οι ίδιες την αντίστοιχη υποδομή.

Οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτυπώνουν τη γρήγορη άνοδο της Megaspeed, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η ιδρύτριά της.

Η ίδρυση της Megaspeed και η σύνδεση με κινεζικό κολοσσό

Η Άλις Χουάνγκ ίδρυσε τη Megaspeed το 2023, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στον χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και της τηλεόρασης.

Η εταιρεία προέκυψε από την 7Road Holdings, μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Η δημιουργία της πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την επιβολή εκτεταμένων περιορισμών από την κυβέρνηση του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Αρχικά, η 7Road πούλησε τη θυγατρική της στη Σιγκαπούρη σε εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η οποία έφερε την επωνυμία Huang Le Ltd.

Μέσω αυτής της συναλλαγής, η Άλις Χουάνγκ απέκτησε τον έλεγχο της Megaspeed.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Huang Le Ltd. μεταβίβασε τη Megaspeed σε εταιρεία-κέλυφος εγκατεστημένη στη Σιγκαπούρη.

Λίγες ημέρες μετά τη μεταβίβαση, η επιχείρηση εξασφάλισε την ιδιότητα του επίσημου συνεργάτη υπολογιστικού νέφους της Nvidia, μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση που της παρείχε προνομιακή πρόσβαση στους επεξεργαστές του αμερικανικού ομίλου.

Το συγκεκριμένο καθεστώς συνεργασίας θεωρείται ιδιαίτερα περιζήτητο, καθώς η Nvidia διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των προηγμένων τσιπ που χρειάζεται η παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Εισαγωγές τσιπ άνω των 4,6 δισ. δολαρίων

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε η Megaspeed αποτυπώνεται στα εμπορικά στοιχεία που εξέτασε το Bloomberg.

Σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία, η εταιρεία πραγματοποίησε εισαγωγές αγαθών συνολικής αξίας που υπερβαίνει κατά περισσότερες από 1.000 φορές τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφάνιζε το 2023.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές προϊόντων Nvidia ξεπέρασαν τα 4,6 δισ. δολάρια.

Η Megaspeed διαθέτει εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Νοτιοανατολικής Ασίας, μέσω των οποίων ενοικιάζει επεξεργαστές Nvidia σε μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Μεταξύ των πελατών της περιλαμβάνεται και η Alibaba, η οποία έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο ανησυχιών των αμερικανικών αρχών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον περί σχέσεων με τον κινεζικό στρατό, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνεργασία της με τη Megaspeed.

Η δραστηριότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε ορισμένους από τους πλέον προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να εμποδίσουν τη χρήση τους σε στρατιωτικές και άλλες ευαίσθητες εφαρμογές.

Η κράτηση στη Σιγκαπούρη και η έρευνα για τη Megaspeed

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των αρχών της Σιγκαπούρης ήδη από το 2025.

Οι τοπικές αρχές διερευνούσαν κατά πόσον η Megaspeed είχε παραβιάσει τη νομοθεσία της χώρας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ιδρύτρια της εταιρείας κρατήθηκε προσωρινά για ανάκριση και της επιβλήθηκαν περιορισμοί στην έξοδο από τη Σιγκαπούρη.

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, στα τέλη του καλοκαιριού του 2025, λίγο μετά τις ενέργειες των αρχών της Σιγκαπούρης, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τζέφρι Κέσλερ, υφυπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ αρμόδιο για τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών.

Αντικείμενο της επικοινωνίας ήταν η έρευνα για τη Megaspeed.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Τέτερ διατύπωσε συγκεκριμένα αιτήματα προς τον Αμερικανό αξιωματούχο σχετικά με την έρευνα που διεξήγαγε η υπηρεσία του για την εταιρεία, ανεξάρτητα από τη διαδικασία των αρχών της Σιγκαπούρης.

Η Megaspeed έχει υποστηρίξει ότι η έρευνα στη Σιγκαπούρη δεν κατέληξε σε δυσμενή ευρήματα εις βάρος της.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, οι αρχές της χώρας επέστρεψαν κάποια στιγμή το διαβατήριο της Άλις Χουάνγκ, επιτρέποντάς της να αναχωρήσει.

Όπως είχαν μεταδώσει οι New York Times, επικαλούμενοι πηγή με γνώση της εταιρείας, η επιχειρηματίας ταξίδεψε στη Σαγκάη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Από την τηλεόραση και τις επενδύσεις στα κέντρα δεδομένων

Πριν αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, η Άλις Χουάνγκ είχε διαγράψει επαγγελματική πορεία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που είχε δημοσιεύσει η Shanghai Hexi Investment στον επίσημο λογαριασμό της στην κινεζική πλατφόρμα WeChat στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017, η Χουάνγκ κατείχε από τον Νοέμβριο του 2015 τη θέση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας στην επενδυτική εταιρεία.

Προηγουμένως είχε εργαστεί στη Citic Securities και στην HSBC, σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις.

Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητα στον χώρο της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας, πριν από τη μετάβασή της στις επενδύσεις και, αργότερα, στην αγορά υπολογιστικού νέφους.

Εκπρόσωποι της HSBC και της Citic Securities δεν απάντησαν στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό, ενώ δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με τη Shanghai Hexi Investment.

Το σκάνδαλο που απειλεί την ηγεσία της Nvidia

Η επιστροφή της Άλις Χουάνγκ στο Πεκίνο αποτελεί μία ακόμη εξέλιξη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην κορυφή της Nvidia.

Η παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ για την εξωσυζυγική σχέση του με την επιχειρηματία, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες περί πιθανής συνεργασίας της με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, προκάλεσε την έναρξη έρευνας από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ερωτήματα για την προστασία ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών, αλλά και για τη σχέση της Nvidia με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και ενοικίαση προηγμένων επεξεργαστών.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα και της στρατηγικής θέσης της Nvidia στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει το διοικητικό συμβούλιο να εξετάζει το μέλλον του 63χρονου ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος έχει συνδέσει την προσωπική του πορεία με τη μετατροπή της Nvidia σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.

Η παρουσία της Άλις Χουάνγκ στο Πεκίνο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, προσθέτει νέα ερωτήματα στην υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.