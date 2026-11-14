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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ήρε την καθολική απαγόρευση απογειώσεων, έπειτα από τετράωρη παράλυση των αερομεταφορών που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες πτήσεις και άφησε επιβάτες εγκλωβισμένους σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να αποκαταστήσουν σταδιακά τα προγράμματα των δρομολογίων τους.

Η FAA διέκοψε την Παρασκευή τις απογειώσεις σε εθνικό επίπεδο, όταν υπερφόρτωση δεδομένων προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στα συστήματα επικοινωνιών και ραντάρ της εναέριας κυκλοφορίας, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες των κρίσιμων αεροπορικών υποδομών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απαγόρευση ήρθη στις 20:15 το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, όμως οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια ιδιαίτερα σύνθετη επιχείρηση αποκατάστασης της ομαλότητας. Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα πρέπει να επιστρέψουν στις προβλεπόμενες θέσεις τους για την εκτέλεση των προγραμματισμένων πτήσεων.

Παραμένει ασαφές πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση των αερομεταφορών. Εταιρείες όπως η American Airlines και η JetBlue προειδοποίησαν ότι οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν και το Σάββατο, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία πριν από την περίοδο των αυξημένων μετακινήσεων για την Ημέρα των Ευχαριστιών, στα τέλη Νοεμβρίου.

«Οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές μας υπερφορτώθηκαν από δεδομένα και σταμάτησαν να λειτουργούν», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Για να είμαι ακριβής, δεν σταμάτησαν εντελώς να λειτουργούν. Άρχισαν να παρουσιάζουν ασυνέπειες στα δεδομένα που διακινούσαν. Εξαιτίας αυτού αποφασίσαμε να διακόψουμε τη λειτουργία του συστήματος», διευκρίνισε.

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America’s skies are reopening after a 4 hour, 22 minute nationwide ground stop, the longest since 9/11 as far as we can find. Our estimate: about 633,000 travelers were grounded. At the low point, just 336 planes were in the air over the lower 48, down from 4,266 when it started. What happened: CBS News reports a failed update to the FAA’s telecom network, run by contractor L3Harris, crashed the system that connects air traffic control facilities. Controllers lost radios at multiple centers. The FBI and Homeland Security say there’s no sign it was an attack. If you’re flying tonight or Saturday, check your airline app before you leave. Southwest and JetBlue canceled the rest of tonight, and JetBlue is already canceling some Saturday flights. The first clue was out at 3:44 PM: a National Weather Service notice saying Boston Center had “teleco issues,” 80 minutes before officials called it a telecom outage. — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) November 14, 2026

h2>Περισσότερες από 16.000 πτήσεις επηρεάστηκαν

Η σπάνια απόφαση για καθολική αναστολή των απογειώσεων, μόλις η τρίτη στην ιστορία των ΗΠΑ, ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία η FAA βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της γήρανσης των υποδομών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τις αυξανόμενες πιέσεις για τον εκσυγχρονισμό τους.

Αρχικά, η υπηρεσία είχε διατάξει την παραμονή όλων των πτήσεων στο έδαφος μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη έκτακτες συνθήκες και λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, έως τις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, ώρα Νέας Υόρκης, είχαν καταγραφεί περίπου 8.200 ακυρώσεις πτήσεων και άλλες τόσες καθυστερήσεις, σε δρομολόγια εσωτερικού και διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ.

«Θα χρειαστούμε χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες όσων συνέβησαν σήμερα το απόγευμα», παραδέχθηκε ο Ντάφι.

Ο ίδιος εξέφρασε πάντως την εκτίμηση ότι το σύστημα θα έχει επανέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα πριν από την κορύφωση των μετακινήσεων για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Πώς κατέρρευσε το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ενημέρωση της FAA προς εκπροσώπους του αεροπορικού κλάδου, την οποία περιέγραψαν στο Bloomberg πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, κρίσιμος εξοπλισμός που ήδη λειτουργούσε πέρα από τα προβλεπόμενα όρια δυναμικότητάς του δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον όγκο των δεδομένων.

Η αρχική δυσλειτουργία προκάλεσε αλυσιδωτές βλάβες, επηρεάζοντας τον βασικό κορμό του παλαιού τηλεπικοινωνιακού δικτύου της FAA, μέσω του οποίου μεταφέρονται οι φωνητικές επικοινωνίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι πιλότοι.

Παρότι τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι συνέπειές τους επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το εθνικό δίκτυο.

Η L3Harris Technologies, η αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας που διαχειρίζεται και συντηρεί τμήματα του παλαιού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ανέλαβε να διερευνήσει τα αίτια της υπερφόρτωσης.

Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών επιχείρησε να καθησυχάσει το επιβατικό κοινό, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «το ασφαλέστερο σύστημα στον κόσμο». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας εκτεταμένης δυσλειτουργίας στο μέλλον.

«Θα συμβεί ξανά ακριβώς το ίδιο; Δεν γνωρίζω εάν θα επαναληφθεί αυτό το συγκεκριμένο σενάριο», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι η FAA προχωρεί σε προσωρινές τεχνικές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση του συστήματος, σημειώνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες επιβαρύνουν τις παλαιότερες υποδομές.

Με ανακοίνωσή της, η FAA υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των επιβατών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της και ότι, πριν επιτρέψει την επανέναρξη των απογειώσεων, πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους για να επιβεβαιώσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων.

Πώς προσγειώθηκαν με ασφάλεια χιλιάδες αεροσκάφη

Η τεχνική βλάβη επηρέασε όλα τα περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση αεροσκαφών που πετούν σε μεγάλα ύψη.

Η FAA απέδωσε αρχικά το περιστατικό σε προσωρινή διακοπή των τηλεπικοινωνιών, διευκρινίζοντας ότι η ακριβής αιτία εξακολουθεί να διερευνάται.

Ο Ντάφι αποκάλυψε ότι, όταν εκδηλώθηκε το πρόβλημα, περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα.

«Όλα ακολούθησαν τις οδηγίες και, την τελευταία φορά που έλεγξα, είχαν απομείνει λιγότερα από 400 αεροσκάφη στον εναέριο χώρο, καθώς τα υπόλοιπα προσγειώνονταν με ασφάλεια», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπιζαν διακοπτόμενη επικοινωνία και αστάθεια στη λειτουργία των ραντάρ, διατηρώντας ωστόσο επαρκείς επιχειρησιακές δυνατότητες ώστε να καθοδηγήσουν τα αεροσκάφη προς ασφαλή προσγείωση.

Η διαχείριση της κρίσης πραγματοποιήθηκε με βάση τα καθιερωμένα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράλληλα, ο Μάλιν διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή ανεξέλεγκτη λειτουργία συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Έκτακτη χρηματοδότηση 50 δισ. δολαρίων ζητεί η κυβέρνηση Τραμπ

Η νέα κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μεγάλο μέρος του οποίου βασίζεται σε τεχνολογίες προηγούμενων δεκαετιών.

Ο Ντάφι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από το Κογκρέσο έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 50 δισ. δολαρίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών.

«Δεν μπορώ να κατασκευάσω υποδομές εάν δεν έχω χρήματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η FAA βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκτεταμένου εκσυγχρονισμού, με χρηματοδότηση 12,5 δισ. δολαρίων που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών έχει επιδιώξει την εξασφάλιση επιπλέον 30 δισ. δολαρίων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αίτημα που το υπουργείο επανέφερε μέσα στην εβδομάδα.

Το περιστατικό της Παρασκευής αποτελεί μόλις την τρίτη περίπτωση καθολικής αναστολής των πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προηγούμενη είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2023, όταν τεχνική βλάβη στο σύστημα ειδοποιήσεων ασφαλείας προς πιλότους και αεροπορικές εταιρείες είχε προκαλέσει εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Η πρώτη είχε σημειωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον.

Η νέα διακοπή λειτουργίας, ωστόσο, αναδεικνύει την ευπάθεια ενός από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα αεροπορικά δίκτυα στον κόσμο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να αντικαταστήσουν τις παλαιές υποδομές χωρίς να διαταράξουν την καθημερινή λειτουργία τους.