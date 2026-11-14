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Δραματικές στιγμές έζησαν 180 επιβάτες και μέλη πληρώματος στον ποταμό Μισισιπή, όταν δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε αγκυροβολημένο ποταμόπλοιο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, προκαλώντας την ανατροπή και τη μερική βύθισή του. Άνθρωποι βρέθηκαν στα νερά του ποταμού προσπαθώντας να σωθούν, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Ακτοφυλακής και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να αποτρέψουν μια πολύνεκρη τραγωδία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt χτύπησε το American Heritage, το οποίο είχε ολοκληρώσει οκταήμερη κρουαζιέρα. Το ποταμόπλοιο άρχισε να παίρνει νερά και να γέρνει επικίνδυνα, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες. Παρά τις εφιαλτικές στιγμές, όλοι διασώθηκαν, με 32 ανθρώπους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί κρίσιμης σοβαρότητας.

Η σύγκρουση και οι δραματικές στιγμές της εκκένωσης Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο American Heritage, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης.

“Oh Gosh! Hang on baby, hang on”

PASSENGER ABOARD A CRUISE LINER REACTS WITH ALARM AS SHE SEES A GIGANTIC OIL TANKER HEADING STRAIGHT FOR HER CABIN. A tanker has collided with an American Cruise Lines riverboat docked on the Mississippi River near New Orleans after reportedly losing control.

The Atlantic Asphalt tanker struck the American Heritage paddle-wheeler near the French Quarter around 12:30 pm. 32 people have been taken to hospitals, none with critical injuries. All passengers are accounted for. Between 180 and 190 people were aboard the cruise ship. — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 14, 2026 Από τη σφοδρή πρόσκρουση, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να παίρνει νερά και να γέρνει, προτού ανατραπεί στο πλάι. Εκείνη την ώρα, επιβάτες είχαν ήδη αρχίσει να αποβιβάζονται, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το σκάφος καθώς αυτό βυθιζόταν εν μέρει στον ποταμό. Στο American Heritage βρίσκονταν περίπου 129 επιβάτες, καθώς και μέλη του πληρώματος. Το πλοίο είχε φτάσει στο λιμάνι περίπου δύο ώρες πριν από τη σύγκρουση, ολοκληρώνοντας οκταήμερη κρουαζιέρα με προορισμούς κατά μήκος του Μισισιπή, στις πολιτείες της Λουιζιάνας και του Μισισιπή. Χειριστές ρυμουλκών, λιμενικοί, αστυνομικοί και άλλοι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, βοηθώντας τους επιβάτες να απομακρυνθούν από το πλοίο και περισυλλέγοντας όσους είχαν πέσει στο νερό. Οι Αρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στον ποταμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. «Δεν αγνοείται κανείς, είναι πραγματικά ένα θαύμα» Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι όλοι οι επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί και ότι δεν υπήρχαν νεκροί. «Δεν υπάρχει ούτε ένας αγνοούμενος, κάτι που αποτελεί πραγματικά ένα θαύμα στον Μισισιπή», δήλωσε, αποδίδοντας την επιτυχία της επιχείρησης στους διασώστες.