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Δραματικές στιγμές έζησαν 180 επιβάτες και μέλη πληρώματος στον ποταμό Μισισιπή, όταν δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε αγκυροβολημένο ποταμόπλοιο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, προκαλώντας την ανατροπή και τη μερική βύθισή του. Άνθρωποι βρέθηκαν στα νερά του ποταμού προσπαθώντας να σωθούν, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Ακτοφυλακής και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να αποτρέψουν μια πολύνεκρη τραγωδία.
Η σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt χτύπησε το American Heritage, το οποίο είχε ολοκληρώσει οκταήμερη κρουαζιέρα. Το ποταμόπλοιο άρχισε να παίρνει νερά και να γέρνει επικίνδυνα, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες. Παρά τις εφιαλτικές στιγμές, όλοι διασώθηκαν, με 32 ανθρώπους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί κρίσιμης σοβαρότητας.
Η σύγκρουση και οι δραματικές στιγμές της εκκένωσης
Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt προσέκρουσε στο ποταμόπλοιο American Heritage, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης.
“Oh Gosh! Hang on baby, hang on”
PASSENGER ABOARD A CRUISE LINER REACTS WITH ALARM AS SHE SEES A GIGANTIC OIL TANKER HEADING STRAIGHT FOR HER CABIN.
A tanker has collided with an American Cruise Lines riverboat docked on the Mississippi River near New Orleans after reportedly losing control.
The Atlantic Asphalt tanker struck the American Heritage paddle-wheeler near the French Quarter around 12:30 pm. 32 people have been taken to hospitals, none with critical injuries. All passengers are accounted for. Between 180 and 190 people were aboard the cruise ship.
— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 14, 2026
Από τη σφοδρή πρόσκρουση, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να παίρνει νερά και να γέρνει, προτού ανατραπεί στο πλάι. Εκείνη την ώρα, επιβάτες είχαν ήδη αρχίσει να αποβιβάζονται, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το σκάφος καθώς αυτό βυθιζόταν εν μέρει στον ποταμό.
Στο American Heritage βρίσκονταν περίπου 129 επιβάτες, καθώς και μέλη του πληρώματος. Το πλοίο είχε φτάσει στο λιμάνι περίπου δύο ώρες πριν από τη σύγκρουση, ολοκληρώνοντας οκταήμερη κρουαζιέρα με προορισμούς κατά μήκος του Μισισιπή, στις πολιτείες της Λουιζιάνας και του Μισισιπή.
Χειριστές ρυμουλκών, λιμενικοί, αστυνομικοί και άλλοι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, βοηθώντας τους επιβάτες να απομακρυνθούν από το πλοίο και περισυλλέγοντας όσους είχαν πέσει στο νερό. Οι Αρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στον ποταμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι όλοι οι επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί και ότι δεν υπήρχαν νεκροί.
«Δεν υπάρχει ούτε ένας αγνοούμενος, κάτι που αποτελεί πραγματικά ένα θαύμα στον Μισισιπή», δήλωσε, αποδίδοντας την επιτυχία της επιχείρησης στους διασώστες.
Η ίδια εξήρε τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν, σημειώνοντας ότι κυριολεκτικά ρίχτηκαν στη δράση για να σώσουν τους επιβάτες.
Από τους διασωθέντες, 32 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς κανείς να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιπλέον, δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε καλή.
«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία – Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό»
Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Τζέιμι Χόλφορντ, αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος, ο οποίος μίλησε στο CBS για τη στιγμή της σύγκρουσης.
Όπως ανέφερε, είδε το κρουαζιερόπλοιο να προσκρούει στην προβλήτα μετά το χτύπημα από το δεξαμενόπλοιο, ενώ ο θόρυβος που ακολούθησε ήταν εκκωφαντικός.
«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία. Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Αυτός ήταν ο ήχος», είπε χαρακτηριστικά.
«Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό», πρόσθεσε, περιγράφοντας την εικόνα του πλοίου που έγερνε επικίνδυνα μέσα στο νερό.
Ο ίδιος ανέφερε ότι έβλεπε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να φωνάζουν και να κλαίνε, προσπαθώντας να εγκαταλείψουν το σκάφος την ώρα που αυτό βυθιζόταν.
Στο μικροσκόπιο πιθανή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης του δεξαμενόπλοιου
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε πιθανό πρόβλημα στον έλεγχο της πορείας του Atlantic Asphalt.
Η πλοίαρχος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «φαίνεται πως υπήρξε κάποιου είδους απώλεια της δυνατότητας διεύθυνσης».
Οι Αρχές, πάντως, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τις συνθήκες της σύγκρουσης.
Στην έρευνα συμμετέχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο ανακοίνωσε την αποστολή ειδικής ομάδας ερευνητών για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, υπογράμμισε ότι τα πλοία κινούνται με ασφάλεια στον Μισισιπή εδώ και πολλά χρόνια και δεσμεύτηκε ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.
Τραμπ: «Απίστευτη δουλειά» από τους διασώστες
Στην επιχείρηση διάσωσης αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social συνεχάρη την αμερικανική Ακτοφυλακή, κάνοντας λόγο για «απίστευτη δουλειά».
Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιβεβαίωσε ότι η Ακτοφυλακή υποστήριξε τις επιχειρήσεις των τοπικών συνεργείων διάσωσης.
Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης Τζεφ Λάντρι χαρακτήρισε και εκείνος τη διάσωση «θαύμα στον Μισισιπή», επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.
Το American Heritage και η οκταήμερη κρουαζιέρα
Το American Heritage ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines και πραγματοποιεί κρουαζιέρες σε ποτάμια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κατασκευάστηκε το 2015 και έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως 150 επιβατών. Διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα καταστρώματα, εστιατόριο με γυάλινη επένδυση, γυμναστήριο και τρία σαλόνια για τους επιβάτες.
Το πλοίο ολοκλήρωνε οκταήμερο ταξίδι στον Μισισιπή, όταν σημειώθηκε το ατύχημα, το οποίο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Νέας Ορλεάνης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ακτοφυλακή και τις τοπικές Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία της για όσους επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση.
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