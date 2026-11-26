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Πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο ντίζελ βυθίστηκε ανοιχτά της Ίμπιζα στην Ισπανία, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών των Βαλεαρίδων Νήσων.

Όπως γνωστοποίησε η υπηρεσία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, από τα 17 μέλη του πληρώματος του πλοίου, ένα ανασύρθηκε νεκρό και επτά διασώθηκαν, ενώ δεν δόθηκαν πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων εννέα.

🚨Emergències activa el PLATERBAL en nivell 0 per l’enfonsament d’un vaixell carregat de gasoil a 25 milles d’Eivissa 7 dels 17 tripulants de l’embarcació han estat traslladats a Eivissa; un d’ells ha mort Des de la Direcció General d’Emergències i Interior del @goib s’està recopilant informació sobre l’accident i possibles conseqüències per valorar les decisions a prendre ℹ️ https://t.co/e6PyuidoGI — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) November 26, 2026

Οι τοπικές Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο προληπτικής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του ναυαγίου και τις πιθανές συνέπειές του.