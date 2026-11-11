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Μια επένδυση που συνδυάζει αποθήκες και ψηφιακές υποδομές διεκδικεί τη θέση ενός εμπορικού κέντρου με ξεχωριστή κινηματογραφική ταυτότητα στη Νότια Καλιφόρνια. Το Puente Hills Mall, γνωστό στους θεατές της «Επιστροφής στο Μέλλον» ως Twin Pines Mall, βρίσκεται μπροστά σε μια πιθανή αλλαγή χρήσης, η οποία προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Το σχέδιο αποτυπώνει τη μετατόπιση των επενδυτικών προτεραιοτήτων: χώροι που κάποτε στηρίζονταν στις αγορές και στην ψυχαγωγία καλούνται πλέον να εξυπηρετήσουν την αποθήκευση εμπορευμάτων και δεδομένων. Για τους κατοίκους, όμως, το ζήτημα υπερβαίνει την αξιοποίηση ενός ακινήτου. Αφορά το περιβάλλον, το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη διατήρηση ενός σημείου συνάντησης.

Το σχέδιο μετά την αγορά των 115 εκατ. δολαρίων

Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται στο City of Industry και πέρασε σε νέους ιδιοκτήτες πριν από δύο χρόνια, έναντι 115 εκατ. δολαρίων. Η πρόταση για την επόμενη ημέρα του περιλαμβάνει δύο αποθήκες, έναν σταθμό λεωφορείων και ένα data center ισχύος 10 μεγαβάτ.

Η δυναμικότητα αυτή είναι περιορισμένη σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του κλάδου, καθώς ορισμένα συγκροτήματα μεγάλης κλίμακας μπορούν να φτάσουν τα 1.000 μεγαβάτ. Ωστόσο, το μέγεθος της προτεινόμενης μονάδας δεν έχει καθησυχάσει τους αντιδρώντες.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει έγκριση υλοποίησης από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η πρόταση αξιοποίησης δεν ισοδυναμεί με οριστική απόφαση για το μέλλον του ακινήτου.

Το θεσμικό περιβάλλον έχει ήδη μεταβληθεί. Τον Φεβρουάριο, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στους κανόνες χρήσεων γης, οι οποίες, κατά τους επικριτές, διευρύνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης κέντρων δεδομένων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες σε ολόκληρη την πόλη.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες και κοινωνικός χώρος

Ομάδα πολιτών έχει κινητοποιηθεί εναντίον του σχεδίου, προβάλλοντας ανησυχίες για επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, περισσότερο θόρυβο και υψηλότερους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Πρόκειται για τις επιπτώσεις που φοβούνται οι κάτοικοι από τη λειτουργία του data center.

Παράλληλα, υπερασπίζονται την κοινωνική λειτουργία του εμπορικού. Το περιγράφουν ως έναν «τρίτο χώρο», πέρα από την κατοικία και την εργασία ή το σχολείο, όπου μπορούν να συναντιούνται και να περνούν χρόνο μαζί.

Το Puente Hills Mall ξεκίνησε τη λειτουργία του τη δεκαετία του 1970 και για χρόνια αποτέλεσε ζωντανό προορισμό της περιοχής. Σταδιακά, όμως, η εμπορική του δραστηριότητα υποχώρησε, με την εξάπλωση των ηλεκτρονικών αγορών και την πανδημία να επιβαρύνουν την πορεία του.

Σήμερα, από τις δραστηριότητές του έχουν απομείνει ένας κινηματογράφος AMC και ο χώρος ψυχαγωγίας Round1, με ηλεκτρονικά παιχνίδια και μπόουλινγκ. Η κινηματογραφική του φήμη, αντίθετα, παραμένει ισχυρή.

Θαυμαστές εξακολουθούν να επισκέπτονται το σημείο για φωτογραφίες. Το πάρκινγκ χρησιμοποιήθηκε στα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας του 1985, συνδέοντας το ακίνητο με το DeLorean, τον Ντοκ Μπράουν και τον Μάρτι ΜακΦλάι.

Η κινηματογραφική κληρονομιά του DeLorean

Η επιλογή του DeLorean DMC-12 δεν ήταν αυτονόητη από την αρχή. Οι πρώτες εκδοχές του σεναρίου προέβλεπαν μια χρονομηχανή κατασκευασμένη από παλιό ψυγείο, τοποθετημένη σε ημιφορτηγό. Αργότερα, η Ford προσέφερε 75.000 δολάρια για να χρησιμοποιηθεί Mustang, αλλά ο σεναριογράφος Μπομπ Γκέιλ απέρριψε την πρόταση, θεωρώντας ότι δεν ταίριαζε στον Ντοκ Μπράουν.

Για την πρώτη ταινία χρησιμοποιήθηκαν τρία DeLorean του 1981, με διαφορετικές αποστολές: ένα για τα βασικά πλάνα, ένα για τις επικίνδυνες σκηνές και ένα για τα γυρίσματα του εσωτερικού.

Ακόμη και η περίφημη ταχύτητα των 88 μιλίων την ώρα απαίτησε παρέμβαση. Τα εργοστασιακά ταχύμετρα σταματούσαν στα 85 μίλια, λόγω της τότε νομοθεσίας, οπότε η παραγωγή χρησιμοποίησε ειδικό κάλυμμα με διαφορετική ένδειξη.

Η εικόνα της φουτουριστικής μηχανής βασίστηκε και σε καθημερινά υλικά. Καλώδια και φωτεινοί σωλήνες προήλθαν από κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο Λος Άντζελες. Στα γυρίσματα με κρύο, τα στηρίγματα των θυρών δυσλειτουργούσαν και το συνεργείο χρησιμοποιούσε πιστολάκια μαλλιών για να τα ζεστάνει.

Το παγωμένο αμάξωμα δημιουργήθηκε με πρακτικά εφέ, χρησιμοποιώντας κερί, άργιλο, υγρό διοξείδιο του άνθρακα και ξηρό πάγο. Ο κινηματογραφικός ήχος, πάλι, προερχόταν από Porsche 928 V8, παρότι το πραγματικό αυτοκίνητο διέθετε κινητήρα V6 2,85 λίτρων, περίπου 130–140 ίππων.

Το βασικό αυτοκίνητο των γυρισμάτων διασώζεται σε μεγάλο βαθμό και εκτίθεται στο Petersen Automotive Museum, ενώ εκείνο των επικίνδυνων σκηνών καταστράφηκε από τρένο στην τρίτη ταινία.

Η ιστορία της κατασκευής είχε επίσης ασυνήθιστη συνέχεια: μετά τη χρεοκοπία της DeLorean Motor Company το 1982, βαριές πρέσες διαμόρφωσης αμαξωμάτων κατέληξαν να χρησιμοποιούνται ως άγκυρες σε ιχθυοτροφεία ανοιχτά της Ιρλανδίας.

Στο Puente Hills Mall, η κινηματογραφική μνήμη παραμένει ζωντανή. Το οικονομικό μέλλον του χώρου, ωστόσο, εξαρτάται από ένα επενδυτικό σχέδιο που εξακολουθεί να αναμένει εγκρίσεις. Στο (άμεσο) μέλλον…