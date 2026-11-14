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Σχεδόν τρία εκατομμύρια θάνατοι και περισσότερα από δέκα εκατομμύρια νέα περιστατικά σοβαρών ασθενειών θα μπορούσαν να αποτρέπονται κάθε χρόνο με μια αλλαγή σε ένα από τα πιο συνηθισμένα συστατικά της καθημερινής διατροφής: το αλάτι. Πρόκειται για το ενδεχόμενο ευρείας αντικατάστασης του συμβατικού επιτραπέζιου αλατιού με ένα προϊόν που περιέχει λιγότερο νάτριο και είναι εμπλουτισμένο με κάλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης διεθνούς επιστημονικής μελέτης.

Η ανάλυση καλύπτει 193 χώρες και πληθυσμό 4,6 δισεκατομμυρίων ενηλίκων, εξετάζοντας πώς διαφορετικά επίπεδα υιοθέτησης του συγκεκριμένου υποκατάστατου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συχνότητα των καρδιαγγειακών και νεφρικών παθήσεων.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι ακόμη και μια περιορισμένη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, ιδιαίτερα μεταξύ των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με υψηλή αρτηριακή πίεση, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία.

Η πλήρης αντικατάσταση του συμβατικού αλατιού σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί ένα φιλόδοξο σενάριο. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα δυνητικά οφέλη είναι τόσο μεγάλα, ώστε ακόμη και μερική εφαρμογή της αλλαγής θα μπορούσε να μειώσει αισθητά την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας.

Πώς λειτουργεί το αλάτι εμπλουτισμένο με κάλιο

Το συμβατικό επιτραπέζιο αλάτι αποτελείται κυρίως από χλωριούχο νάτριο. Στα υποκατάστατα που εξετάζει η μελέτη, ένα μέρος αυτής της ουσίας αντικαθίσταται από χλωριούχο κάλιο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που μοιάζει σημαντικά με το συνηθισμένο αλάτι ως προς την εμφάνιση, τη γεύση και τη συμπεριφορά του κατά το μαγείρεμα, αλλά έχει διαφορετική διατροφική σύνθεση.

Η μικρότερη πρόσληψη νατρίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη πρόσληψη καλίου, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές και παθήσεις των νεφρών.

Όπως εξηγεί ο Μπρους Νιλ, ανώτερος καθηγητής και ερευνητής, η υπερβολική κατανάλωση νατρίου και η ανεπαρκής πρόσληψη καλίου συνδέονται αποδεδειγμένα με την εμφάνιση υπέρτασης.

Η χρήση ενός υποκατάστατου αλατιού εμπλουτισμένου με κάλιο μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και τους δύο αυτούς διατροφικούς παράγοντες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ουσιαστική βελτίωση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Η σημασία της παρέμβασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εάν ληφθεί υπόψη ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 30 έως 79 ετών ζουν με υπέρταση παγκοσμίως. Πρόκειται για περίπου έναν στους τρεις ανθρώπους της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Παράλληλα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις προκάλεσαν 19,2 εκατομμύρια θανάτους το 2023, αριθμός σχεδόν 50% υψηλότερος από εκείνον που καταγραφόταν τρεις δεκαετίες νωρίτερα.

Το 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστήριξε τη χρήση υποκατάστατων αλατιού με κάλιο ως παρέμβαση για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιαγγειακού κινδύνου, με τις απαραίτητες προφυλάξεις για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Έως 1,85 εκατ. λιγότεροι θάνατοι μόνο από την αλλαγή στο σπίτι

Οι επιστήμονες δεν περιορίστηκαν σε ένα σενάριο καθολικής αντικατάστασης του αλατιού. Εξέτασαν ξεχωριστά τις επιπτώσεις που θα είχε η χρήση του υποκατάστατου στα νοικοκυριά, στα εστιατόρια και στη βιομηχανία επεξεργασμένων τροφίμων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η αντικατάσταση αποκλειστικά του αλατιού που χρησιμοποιείται στο σπίτι θα μπορούσε να οδηγήσει σε 1,85 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο.

Στο ίδιο σενάριο εκτιμάται ότι θα αποτρέπονταν περίπου 6,19 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων και χρόνιας νεφρικής νόσου σε ετήσια βάση.

Ένα διαφορετικό σενάριο, που περιορίζεται στην αντικατάσταση του αλατιού στα επεξεργασμένα τρόφιμα και στα γεύματα των εστιατορίων, έδειξε δυνατότητα αποτροπής περίπου 1,56 εκατομμυρίων θανάτων και 5,46 εκατομμυρίων νέων περιστατικών ασθενειών ετησίως.

Αξιοσημείωτα είναι και τα αποτελέσματα των περισσότερο στοχευμένων παρεμβάσεων, οι οποίες δεν προϋποθέτουν αλλαγή των συνηθειών ολόκληρου του πληθυσμού.

Εάν το 80% των ανθρώπων με διαγνωσμένη υπέρταση αντικαθιστούσε το συμβατικό αλάτι που χρησιμοποιεί στο σπίτι, οι προσομοιώσεις προβλέπουν περίπου 590.000 λιγότερους θανάτους τον χρόνο.

Ακόμη και μεταξύ όσων λαμβάνουν ήδη φαρμακευτική θεραπεία για την υπέρταση, η υιοθέτηση του υποκατάστατου από το 80% των ασθενών θα μπορούσε να αποτρέψει περίπου 480.000 θανάτους ετησίως.

Ο Μπρους Νιλ αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια μετάβαση σε αλάτι εμπλουτισμένο με κάλιο αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι σχετικές εκτιμήσεις προσφέρουν μια αφετηρία για τον σχεδιασμό εθνικών πολιτικών δημόσιας υγείας.

Κατά την εκτίμησή του, τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι σημαντικά μεγαλύτερα και το κόστος πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με πολλές φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα δυνητικά οφέλη

Η επίδραση της αντικατάστασης του αλατιού δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες, καθώς εξαρτάται από τις διατροφικές συνήθειες, τη συχνότητα της υπέρτασης και τη διάρθρωση της κατανάλωσης.

Στην περίπτωση της Κίνας, το σενάριο πλήρους αντικατάστασης του συμβατικού αλατιού θα μπορούσε να αποτρέψει περίπου 1,08 εκατομμύρια θανάτους και 3,61 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρδιαγγειακών και νεφρικών παθήσεων κάθε χρόνο.

Για την Ινδία, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σχεδόν 400.000 λιγότερους θανάτους και 1,53 εκατομμύρια νέα περιστατικά ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προβλεπόμενες μειώσεις ανέρχονται σε περίπου 105.000 θανάτους και 492.000 νέα περιστατικά ετησίως.

Πρόκειται για εκτιμήσεις που προκύπτουν από μαθηματικά μοντέλα και όχι για αποτελέσματα που έχουν ήδη καταγραφεί στην πράξη. Η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από το ποσοστό υιοθέτησης των υποκατάστατων, τις συνθήκες εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά κάθε πληθυσμού.

Ο ρόλος της βιομηχανίας τροφίμων στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική

Η εφαρμογή μιας τέτοιας διατροφικής αλλαγής απαιτεί διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με τη χώρα.

Σε αρκετές περιοχές του κόσμου, μεγάλο μέρος του νατρίου που καταναλώνουν οι πολίτες προέρχεται από το αλάτι που προσθέτουν οι ίδιοι κατά την προετοιμασία των γευμάτων στο σπίτι.

Στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική. Περισσότερο από το 70% της συνολικής πρόσληψης αλατιού προέρχεται από επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα που καταναλώνονται σε εστιατόρια.

Κατά συνέπεια, η αλλαγή των συνηθειών στα νοικοκυριά δεν επαρκεί από μόνη της για την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τις επιχειρήσεις εστίασης, ώστε να περιοριστεί η περιεκτικότητα των προϊόντων σε νάτριο και να αυξηθεί, όπου είναι κατάλληλο, η χρήση υποκατάστατων με κάλιο.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση θα δημιουργούσε πρόσθετες ανάγκες στην παραγωγή χλωριούχου καλίου, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Μπρους Νιλ υπογραμμίζει ότι, για να αξιοποιηθούν πλήρως τα δυνητικά οφέλη στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, πρέπει να συμμετάσχει ενεργά και η βιομηχανία τροφίμων. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να εξεταστούν τρόποι αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας, ώστε να καλυφθεί η μεγαλύτερη ζήτηση για χλωριούχο κάλιο.

Οι κίνδυνοι για τα νεφρά και ποιοι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Παρά τα σημαντικά δυνητικά οφέλη, η αντικατάσταση του συμβατικού αλατιού με προϊόν εμπλουτισμένο σε κάλιο δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ανθρώπους.

Ο βασικός κίνδυνος αφορά στα άτομα των οποίων οι νεφροί δεν μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά την περίσσεια καλίου από το αίμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί υπερκαλιαιμία, δηλαδή υπερβολική συγκέντρωση καλίου στον οργανισμό, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνες διαταραχές στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από ασθενείς με προχωρημένη νεφρική νόσο, καθώς και από όσους λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα καλίου στο αίμα.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι, σε συνολικό πληθυσμιακό επίπεδο, τα οφέλη ενδέχεται να υπερβαίνουν τους κινδύνους ακόμη και σε ομάδες όπου υπάρχουν ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο συμπέρασμα δεν σημαίνει ότι το υποκατάστατο αλατιού είναι ασφαλές για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Η εξατομικευμένη αξιολόγηση παραμένει αναγκαία, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν προβλήματα νεφρικής λειτουργίας ή φαρμακευτικές θεραπείες που επηρεάζουν το κάλιο.

Ο καθηγητής Βίβεκ Τζα, νεφρολόγος και ανώτερος ερευνητής στην Ινδία, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι με σοβαρή νεφρική νόσο και όσοι λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν σημαντικά τη συγκέντρωση καλίου πρέπει να ακολουθούν τις κατάλληλες προφυλάξεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν μέσω της ενημέρωσης των ασθενών, της σαφούς επισήμανσης των προϊόντων και της κατάλληλης ιατρικής παρακολούθησης.

Για τα συγκεκριμένα άτομα, επομένως, οποιαδήποτε αλλαγή στο είδος του αλατιού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο έπειτα από συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό.

Η μελέτη αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες μιας σχετικά απλής διατροφικής παρέμβασης για τη μείωση της υπέρτασης και των επιπλοκών της. Ταυτόχρονα, δείχνει ότι η ευρεία εφαρμογή της προϋποθέτει συντονισμένες πολιτικές υγείας, συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων και προστασία των ευάλωτων ασθενών.