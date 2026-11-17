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Πίσω από τις κλειστές πόρτες της διπλωματίας, η τεχνολογία μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα σκάνδαλο με επίκεντρο τον πρώην επικεφαλής της Nvidia απειλεί να αναζωπυρώσει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, με το αμερικανικό Κογκρέσο να αποκτά ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ενδέχεται να επανέλθουν στο προσκήνιο το 2027, καθώς ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνουν οικονομολόγοι στο CNBC, λίγες ημέρες πριν από την ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει νέους τριγμούς αφορά τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία. Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη πυροδοτήσει πρωτοβουλίες για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης μετά την υπόθεση Χουάνγκ, το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα μέτρα για το κλείσιμο ενός νομοθετικού κενού, το οποίο επέτρεπε σε κινεζικές εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση στην προηγμένη υπολογιστική ισχύ της Nvidia μέσω κέντρων δεδομένων που λειτουργούν σε τρίτες χώρες. Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την αμερικανική πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι την Πέμπτη.

Πώς το «Jensen-Gate» μπορεί να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε σκληρότερη ρητορική

Ο Βίσνου Βαραθάν, επικεφαλής στρατηγικής της Mizuho Bank, εκτιμά ότι η υπόθεση που έχει αποκτήσει την ονομασία «Jensen-Gate» μπορεί να ενισχύσει την ένταση και να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε σκληρότερη ρητορική και διαπραγματευτική στάση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, δεν συνιστά από μόνη της μια ριζική μεταβολή των γεωπολιτικών ισορροπιών.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη είχαν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης στις διμερείς τους σχέσεις, μετά την εμπορική ανακωχή στην οποία κατέληξαν πέρυσι ο Τραμπ και ο Σι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC). Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μπεν Έμονς, διευθύνοντα σύμβουλο της Highline Asset Management, το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες έχουν ήδη συναντηθεί και προγραμματίζουν νέες επαφές μέσα στη χρονιά αποτελεί ένδειξη ότι οι διπλωματικές σχέσεις κινούνται προς θετικότερη κατεύθυνση.

Ωστόσο, ενόψει μιας ακόμη συνάντησής τους στο πλαίσιο της APEC, το ερώτημα είναι κατά πόσο η υπόθεση Χουάνγκ μπορεί να προκαλέσει ουσιαστική ζημιά στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων. «Η βασική μας εκτίμηση είναι ότι, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, η υπόθεση δεν θα εκτροχιάσει τις σχέσεις σε επίπεδο ηγετών», ανέφερε ο Έμονς σε γραπτή απάντησή του προς το CNBC. Όπως εξήγησε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται αλλού: στο ενδεχόμενο το σκάνδαλο να προσφέρει στο Κογκρέσο την πολιτική αφορμή που αναζητά για να προωθήσει αυστηρότερους τεχνολογικούς περιορισμούς μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο έχουν ανάγκη από μια διπλωματική και εμπορική επιτυχία, χωρίς ωστόσο να είναι δεδομένο ότι θα καταφέρουν να την εξασφαλίσουν. Για την Κίνα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η διατήρηση της ισχυρής εξαγωγικής δυναμικής του τεχνολογικού και βιομηχανικού της τομέα. Οι εξαγωγές αυτές στηρίζουν μια εγχώρια οικονομία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ανισορροπίες, με τον αποπληθωρισμό να επιμένει, την καταναλωτική εμπιστοσύνη να παραμένει υποτονική και την αγορά ακινήτων να μην έχει ακόμη παρουσιάσει σταθερή ανάκαμψη.

Από την πλευρά τους, ο Τραμπ και κορυφαία στελέχη της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ επιδιώκουν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία και μετά τις 10 Ιανουαρίου. Η προσπάθεια αυτή εξελίσσεται σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, καθώς οι αυξημένες πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με αποτέλεσμα οι Δημοκρατικοί να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι ανησυχίες για το Κογκρέσο

Το σκάνδαλο Χουάνγκ, σε συνδυασμό με την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω την προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ιδίως στο πεδίο των δασμών και της τεχνολογίας. Ήδη, Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν αυστηρότερη στάση απέναντι στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων προς την Κίνα.

Η Αλίσια Γκαρσία Ερέρο, επικεφαλής οικονομολόγος για την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού στην Natixis, επισημαίνει ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές προσφέρουν στο Κογκρέσο και ιδιαίτερα στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης. Όπως εξηγεί, οι νομοθέτες μπορούν πλέον να πιέσουν για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές ή να ασκήσουν κριτική σε οποιαδήποτε κίνηση της κυβέρνησης θεωρηθεί υπερβολικά επιεικής απέναντι στο Πεκίνο.

Η ίδια προειδοποιεί ότι, ενώ οι αγορές αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα την εμπορική εκεχειρία ως μια σχετικά σταθερή βάση για τις διμερείς σχέσεις, ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός. Ειδικότερα, θα μπορούσε να ενισχυθεί εάν προκύψουν διαφωνίες σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, ενταθούν οι πολιτικές πιέσεις ή οι έρευνες γύρω από την υπόθεση Χουάνγκ αποκτήσουν νέες διαστάσεις. Η ενίσχυση των φωνών που υποστηρίζουν μια πιο σκληρή πολιτική απέναντι στην Κίνα στους διαδρόμους του Καπιτωλίου δεν περνά απαρατήρητη από το Πεκίνο.

Σε δημοσίευμά της τη Δευτέρα, η κινεζική κρατική εφημερίδα China Daily υπογράμμισε ότι η πολιτική αναταραχή γύρω από τη Nvidia, λίγο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας υπόθεσης που αφορά μια εταιρεία ή τη συμπεριφορά του πρώην επικεφαλής της. Σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα, ο χρόνος κατά τον οποίο εκδηλώθηκε η υπόθεση, η αντίδραση του Κογκρέσου και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποκτούν δυναμική στην Ουάσιγκτον παραπέμπουν σε έναν ευρύτερο στόχο: τη συγκρότηση πολιτικής υποστήριξης για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες.

Ο Μπεν Έμονς περιγράφει ένα πιθανό σενάριο σοβαρής κλιμάκωσης, το οποίο θα μπορούσε να προκύψει εάν επιβεβαιωθεί σύνδεση με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και παράλληλα εντοπιστούν αποδείξεις ότι αμερικανικά μικροτσίπ διοχετεύτηκαν σε απαγορευμένους αποδέκτες.

Σε μια τέτοια περίπτωση, εκτιμά ότι το Κογκρέσο θα μπορούσε να προωθήσει ένα σύστημα ελέγχου των πωλήσεων μικροτσίπ, στο οποίο οι συναλλαγές θα υπόκεινται σε αυστηρή κοινοβουλευτική εξέταση, με δυνατότητα ουσιαστικού μπλοκαρίσματός τους.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, θα μπορούσε να απαντήσει αξιοποιώντας τη στρατηγική του θέση στην αγορά των σπάνιων γαιών και επιβάλλοντας δικούς του περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Έμονς εκτιμά ότι η πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα τέτοιο σενάριο μέσα στο επόμενο εξάμηνο κυμαίνεται μεταξύ 20% και 25%. Παρότι θεωρεί το ενδεχόμενο σχετικά περιορισμένο, τονίζει ότι οι αγορές δεν φαίνεται να έχουν ενσωματώσει επαρκώς αυτόν τον κίνδυνο στις εκτιμήσεις τους.

Από την πλευρά του, ο Κρις Μίλερ, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ιστορίας στη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, εκτιμά ότι εάν αποκαλυφθούν παρατυπίες, το Κογκρέσο είναι πιθανό να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα προκαλέσουν έντονη δυσαρέσκεια στο Πεκίνο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC, ο Μίλερ ανέφερε ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, έχουν στρέψει την προσοχή τους σχεδόν αποκλειστικά στο ζήτημα των τεχνολογικών εξαγωγών. Όπως σημείωσε, οι περιορισμοί ενδέχεται να ενταθούν τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας τόσο τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ όσο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους.

Η ειρωνεία της υπόθεσης

Μια ιδιαίτερη διάσταση της υπόθεσης, που προκαλεί προβληματισμό στους αναλυτές είναι η στάση της ίδιας της Κίνας απέναντι στα προϊόντα της Nvidia.

Παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για την εξαγωγή των μικροτσίπ H200 της Nvidia, το Πεκίνο εξακολουθεί να καθυστερεί την έγκριση των σχετικών αγορών.

Η κινεζική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών και να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές, προωθώντας την τεχνολογική της αυτάρκεια. Για τον Μπεν Έμονς, η στάση αυτή αναδεικνύει μια χαρακτηριστική αντιστροφή των εξαρτήσεων: «Το Πεκίνο χρειάζεται τη Nvidia λιγότερο απ’ όσο η Nvidia χρειάζεται την Κίνα».

Η συγκεκριμένη διαπίστωση αποτυπώνει μια ευρύτερη μεταβολή στις ισορροπίες της παγκόσμιας τεχνολογικής αγοράς, όπου οι περιορισμοί στις εξαγωγές δεν αποτελούν πλέον απλώς εμπορικό εργαλείο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αντιπαράθεσης για τον έλεγχο της τεχνολογίας του μέλλοντος.