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Το μακρινό μέλλον του ηλιακού μας συστήματος ενδέχεται να αποτυπώνεται ήδη σε μια γωνιά του Γαλαξία μας, περίπου 1.600 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Εκεί, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν νεκρό αστέρα που περιβάλλεται από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη διάταξη πλανητικών συντριμμιών, η οποία μπορεί να αποκαλύψει τι συμβαίνει στους πλανήτες όταν το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφονται ολοκληρώνει τον κύκλο της ζωής του.

Το ενδιαφέρον της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στον ίδιο τον αστέρα. Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εντόπισαν δύο διακριτούς δακτυλίους υλικού γύρω από έναν λευκό νάνο, αντί για τον ενιαίο δίσκο που είχαν παρατηρήσει σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Η ιδιαίτερη αυτή δομή ενισχύει την πιθανότητα ορισμένα βραχώδη σώματα να καταφέρνουν να επιβιώνουν ακόμη και από τις καταστροφικές μεταβολές που συνοδεύουν τον θάνατο ενός άστρου.

Ένας νεκρός αστέρας με δύο μυστηριώδεις δακτυλίους

Ο λευκός νάνος, με την ονομασία J1328−1450, βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου, σε απόσταση περίπου 1.600 ετών φωτός από τον πλανήτη μας. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της απόστασης, ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η ανακάλυψη έγινε με τη βοήθεια του Very Large Telescope (VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου, στη Χιλή.

Μέχρι σήμερα είχαν εντοπιστεί 21 λευκοί νάνοι που περιβάλλονταν από υλικό προερχόμενο από πλανητικά σώματα. Ωστόσο, σε όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις το υλικό σχημάτιζε έναν ενιαίο δίσκο.

Στην περίπτωση του J1328−1450, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα συντρίμμια κατανέμονται σε δύο ξεχωριστούς, ομόκεντρους δακτυλίους, γεγονός που υποδηλώνει μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία καταστροφής και επιβίωσης πλανητικών σωμάτων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συγκεκριμένη διάταξη ενδέχεται να οφείλεται στην παρουσία δύο σχετικά μεγάλων βραχωδών αντικειμένων, τα οποία διατηρήθηκαν στο σύστημα μετά τη μετατροπή του αρχικού άστρου σε λευκό νάνο.

Ο αστρονόμος Φελίπε Λάγκος-Βίλχες, από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Federico Santa María της Χιλής και μέλος της ερευνητικής ομάδας που δημοσίευσε τη μελέτη στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Astronomy, εξηγεί ότι η ανακάλυψη ανατρέπει την εικόνα που είχαν σχηματίσει έως τώρα οι επιστήμονες για τη δομή των υπολειμμάτων ενός πλανητικού συστήματος.

Όπως επισημαίνει, τα ευρήματα ενισχύουν την εκτίμηση ότι βραχώδη πλανητικά σώματα μπορούν να επιβιώσουν από τη μεταμόρφωση του μητρικού τους άστρου σε λευκό νάνο.

Πώς επέζησαν τα πλανητικά σώματα

Ο J1328−1450 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαιρετικά συμπυκνωμένης φύσης των λευκών νάνων. Παρότι η μάζα του αντιστοιχεί περίπου στο 47% της μάζας του Ήλιου, η διάμετρός του είναι συγκρίσιμη με εκείνη της Γης.

Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι στο παρελθόν ο αστέρας διέθετε το δικό του πλανητικό σύστημα.

Όταν εξάντλησε τα πυρηνικά καύσιμά του, άρχισε να διογκώνεται και μετατράπηκε σε ερυθρό γίγαντα. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι πλανήτες που βρίσκονταν στις κοντινότερες τροχιές πιθανότατα καταστράφηκαν, ενώ ορισμένα πιο απομακρυσμένα σώματα κατάφεραν να επιβιώσουν.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί.

Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις που ακολούθησαν ενδέχεται να άλλαξαν σημαντικά τις τροχιές των επιζώντων αντικειμένων, οδηγώντας ορισμένα σε ιδιαίτερα κοντινά περάσματα από τον λευκό νάνο.

Όσα πλησίασαν υπερβολικά διαλύθηκαν εξαιτίας των ισχυρών βαρυτικών δυνάμεων. Το υλικό τους διασκορπίστηκε στον χώρο, δημιουργώντας έναν δίσκο αερίων και σκόνης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όμως, δύο μεγαλύτερα βραχώδη σώματα ενδέχεται να παρέμειναν άθικτα.

Το ένα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να έχει διαστάσεις συγκρίσιμες με εκείνες του νάνου πλανήτη Πλούτωνα, ενώ το δεύτερο πιθανότατα είναι μικρότερο.

Η βαρυτική επίδρασή τους θα μπορούσε να εξηγεί γιατί το υλικό γύρω από τον λευκό νάνο έχει οργανωθεί σε δύο διακριτούς δακτυλίους.

Ένα ακόμη στοιχείο ενισχύει το μυστήριο: ο εξωτερικός δακτύλιος εμφανίζει αισθητά μικρότερη συγκέντρωση μαγνησίου από τον εσωτερικό.

Η χημική αυτή διαφοροποίηση αφήνει ανοιχτά δύο ενδεχόμενα. Είτε οι δακτύλιοι δημιουργήθηκαν από διαφορετικά πλανητικά σώματα είτε προέρχονται από διαφορετικά στρώματα του ίδιου βραχώδους αντικειμένου, το οποίο διαλύθηκε όταν πλησίασε υπερβολικά τον αστέρα.

Τι αποκαλύπτει η ανακάλυψη για το τέλος του Ήλιου

Η σημασία των παρατηρήσεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν συνδεθεί με τη μελλοντική εξέλιξη του δικού μας ηλιακού συστήματος.

Σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα έχει εξαντλήσει τα καύσιμα που συντηρούν σήμερα τις πυρηνικές αντιδράσεις στον πυρήνα του.

Τότε θα αρχίσει να διογκώνεται δραματικά, περνώντας στη φάση του ερυθρού γίγαντα.

Η μεταβολή αυτή θα αλλάξει ριζικά το περιβάλλον των πλανητών που τον περιβάλλουν.

Ο Ερμής και η Αφροδίτη αναμένεται να καταποθούν από τον διογκωμένο Ήλιο, ενώ η τύχη της Γης εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.

Οι αστρονόμοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει με βεβαιότητα εάν ο πλανήτης μας θα καταστραφεί από τη διαστολή του Ήλιου ή εάν θα αποφύγει την άμεση κατάποση.

Για τους εξωτερικούς πλανήτες, πάντως, οι προοπτικές είναι διαφορετικές.

Ο Δίας, ο Κρόνος και τα πιο απομακρυσμένα ουράνια σώματα έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν από αυτή τη φάση της αστρικής εξέλιξης.

Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος του ερυθρού γίγαντα, ο Ήλιος θα αποβάλει τα εξωτερικά του στρώματα και θα αφήσει πίσω του έναν εξαιρετικά πυκνό πυρήνα: έναν λευκό νάνο.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το πλανητικό σύστημα που θα έχει απομείνει θα παραμείνει αμετάβλητο.

Το πιθανό τελευταίο κεφάλαιο του ηλιακού μας συστήματος

Ακόμη και μετά τη μετατροπή του Ήλιου σε λευκό νάνο, οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους πλανήτες, στους δορυφόρους και στους αστεροειδείς που θα έχουν επιβιώσει ενδέχεται να συνεχίσουν να μεταβάλλουν τις τροχιές τους.

Ορισμένα από αυτά τα σώματα θα μπορούσαν να βρεθούν τόσο κοντά στον νεκρό πλέον Ήλιο ώστε να διαλυθούν από τη βαρύτητά του.

Τα συντρίμμια τους θα μπορούσαν στη συνέχεια να σχηματίσουν δακτυλίους ή δίσκους υλικού, παρόμοιους με εκείνους που παρατηρήθηκαν γύρω από τον J1328−1450.

Αυτό ακριβώς καθιστά τη νέα ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική: προσφέρει ένα πιθανό στιγμιότυπο της μορφής που θα μπορούσε να αποκτήσει το ηλιακό μας σύστημα δισεκατομμύρια χρόνια μετά τον θάνατο του Ήλιου.

Ο Λάγκος-Βίλχες υπογραμμίζει ότι ένας δίσκος συντριμμιών σαν αυτόν που περιβάλλει τον συγκεκριμένο λευκό νάνο ενδέχεται να αντιπροσωπεύει μια μελλοντική φάση εξέλιξης και του δικού μας πλανητικού συστήματος.

Η ανακάλυψη δεν επιτρέπει στους επιστήμονες να προβλέψουν με ακρίβεια την τελική τύχη κάθε πλανήτη. Προσφέρει, όμως, νέα στοιχεία για το πώς η καταστροφή ενός άστρου δεν συνεπάγεται απαραίτητα την πλήρη εξαφάνιση των κόσμων που κάποτε περιστρέφονταν γύρω του.

Ίσως, λοιπόν, πολύ μετά το τέλος του Ήλιου όπως τον γνωρίζουμε, κάποια από τα υπολείμματα του σημερινού ηλιακού μας συστήματος εξακολουθούν να κινούνται γύρω από τον πυκνό, λευκό πυρήνα του, διατηρώντας τα τελευταία ίχνη μιας πλανητικής ιστορίας δισεκατομμυρίων ετών.