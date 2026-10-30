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Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια παραγωγής ενέργειας με την ίδια διαδικασία που τροφοδοτεί τον Ήλιο φαίνεται πως αρχίζει να υποχωρεί. Επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης, αποδεικνύοντας πειραματικά ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχυρά ραδιοκύματα για τη διατήρηση ηλεκτρικού ρεύματος στο εσωτερικό εξαιρετικά θερμού πλάσματος.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η δυνατότητα διατήρησης σταθερών συνθηκών στο πλάσμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αντιδραστήρων που θα μπορούν στο μέλλον να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς τις αναγκαστικές διακοπές που επιβάλλουν ορισμένα σημερινά συστήματα.

Το επίτευγμα προέρχεται από ερευνητική ομάδα της General Atomics στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και παρουσιάζεται σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026 στο περιοδικό Physical Review Letters.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν μια τεχνική γνωστή ως helicon current drive, δηλαδή τη δημιουργία και διατήρηση ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Η μέθοδος θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση μιας από τις σημαντικότερες τεχνικές προκλήσεις της πυρηνικής σύντηξης: τη διατήρηση του πλάσματος στις κατάλληλες συνθήκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το πείραμα δεν σημαίνει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συνεχής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σύντηξη. Προσφέρει, ωστόσο, πειραματικά στοιχεία για μια τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στους αντιδραστήρες του μέλλοντος.

Η ενέργεια του Ήλιου και το μεγάλο στοίχημα των επιστημόνων

Η πυρηνική σύντηξη βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής έρευνας, καθώς υπόσχεται έναν διαφορετικό τρόπο παραγωγής ενέργειας.

Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση, που χρησιμοποιείται στους σημερινούς πυρηνικούς σταθμούς, η σύντηξη βασίζεται στην ένωση ελαφρών ατομικών πυρήνων, διαδικασία κατά την οποία απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Πρόκειται για τον μηχανισμό που τροφοδοτεί τον Ήλιο και τα υπόλοιπα αστέρια.

Η δυνατότητα αξιοποίησής του στη Γη θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλης κλίμακας παραγωγή ενέργειας με περιορισμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία, χωρίς την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ωστόσο, η μετατροπή αυτής της επιστημονικής δυνατότητας σε εμπορικά αξιοποιήσιμη τεχνολογία παραμένει εξαιρετικά απαιτητική.

Για να πραγματοποιηθούν οι αντιδράσεις σύντηξης, τα καύσιμα πρέπει να θερμανθούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας πλάσμα, δηλαδή μια κατάσταση της ύλης στην οποία τα ηλεκτρόνια έχουν αποδεσμευτεί από τους ατομικούς πυρήνες.

Το πλάσμα πρέπει στη συνέχεια να περιοριστεί και να διατηρηθεί σταθερό για αρκετό χρόνο, ώστε οι αντιδράσεις να μπορούν να συνεχιστούν.

Η διατήρηση αυτών των ακραίων συνθηκών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά προβλήματα στην ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης.

Ο αντιδραστήρας DIII-D και η δυσκολία της συνεχούς λειτουργίας

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στην ερευνητική εγκατάσταση DIII-D, την οποία διαχειρίζεται η General Atomics στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για μια συσκευή τύπου tokamak, με χαρακτηριστικό δακτυλιοειδές σχήμα που θυμίζει ντόνατ.

Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούν ισχυρά μαγνητικά πεδία για να συγκρατούν το υπέρθερμο πλάσμα, εμποδίζοντας την άμεση επαφή του με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα.

Ένα από τα βασικά στοιχεία των συμβατικών tokamak είναι το κεντρικό ηλεκτρομαγνητικό πηνίο, το οποίο λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με έναν μετασχηματιστή.

Με τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου του, το πηνίο δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο πλάσμα. Το ρεύμα αυτό συμβάλλει στη δημιουργία των μαγνητικών συνθηκών που απαιτούνται για τον εγκλωβισμό του.

Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να λειτουργεί επ’ αόριστον.

Όταν το κεντρικό πηνίο φτάσει στα όρια του εύρους λειτουργίας του, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί ή να επαναρυθμιστεί, περιορίζοντας τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτόν, οι επιστήμονες αναζητούν εδώ και χρόνια εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο πλάσμα, χωρίς πλήρη εξάρτηση από τον κεντρικό μετασχηματιστή.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα

Η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετέχει ο φυσικός Τζεφ Λεστς (Jeff Lestz), δοκίμασε μια διαφορετική προσέγγιση, αξιοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα για την υποστήριξη του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τεχνική ονομάζεται helicon current drive και βασίζεται στη μεταφορά ενέργειας και ορμής στα ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στο πλάσμα.

Για την εφαρμογή της, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια ειδικά σχεδιασμένη κεραία, ικανή να εκπέμπει ραδιοκύματα με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά.

Τα κύματα διοχετεύονται στο εσωτερικό του tokamak και μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια βαθύτερα στο πλάσμα.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η αλληλεπίδραση των κυμάτων με ηλεκτρόνια που κινούνται σε κατάλληλες ταχύτητες.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα ηλεκτρόνια μπορούν να αποκτήσουν κατευθυνόμενη ορμή, συμβάλλοντας στη δημιουργία πρόσθετου ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι, η υποστήριξη του ρεύματος δεν βασίζεται αποκλειστικά στο συμβατικό σύστημα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.

Η τεχνική είχε αποτελέσει αντικείμενο θεωρητικών μελετών και προσομοιώσεων, όμως η πειραματική επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς της αποτελούσε σημαντική εκκρεμότητα.

Τι απέδειξε το πείραμα στην Καλιφόρνια

Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σύστημα helicon ισχύος επιπέδου μεγαβάτ, προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο τα ραδιοκύματα μπορούσαν να μεταφέρουν ενέργεια στον πυρήνα του πλάσματος και να δημιουργήσουν πρόσθετο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενέργεια των κυμάτων απορροφήθηκε στο εσωτερικό του πλάσματος, επηρεάζοντας τη θερμοκρασία των ηλεκτρονίων.

Οι μετρήσεις συμφωνούσαν σε σημαντικό βαθμό με τις προβλέψεις των υπολογιστικών μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή της συμπεριφοράς των κυμάτων.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν στη μέτρηση της θέρμανσης.

Εξέτασαν επίσης τις αλλαγές στη μαγνητική δομή του πλάσματος, ώστε να διαπιστώσουν εάν η εφαρμογή των κυμάτων δημιουργούσε πράγματι πρόσθετο ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι μεταβολές που καταγράφηκαν ήταν συμβατές με την παρουσία ρεύματος το οποίο είχε παραχθεί μέσω της τεχνικής helicon.

Η ομάδα πραγματοποίησε συγκρίσεις και με πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μέθοδος θέρμανσης των ηλεκτρονίων, προκειμένου να διαχωρίσει τις επιδράσεις της θέρμανσης από εκείνες της δημιουργίας ρεύματος.

Από την ανάλυση προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ότι τα κύματα helicon δεν μετέφεραν απλώς θερμότητα, αλλά συνέβαλαν ουσιαστικά και στη διατήρηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα ευρήματα την πρώτη πειστική πειραματική επιβεβαίωση της δημιουργίας βοηθητικού ηλεκτρικού ρεύματος με κύματα helicon σε συσκευή σύντηξης.

Γιατί η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική

Η σημασία του πειράματος συνδέεται κυρίως με τη δυνατότητα ανάπτυξης αντιδραστήρων που δεν θα χρειάζεται να σταματούν περιοδικά για την επαναφορά του κεντρικού ηλεκτρομαγνητικού συστήματος.

Στους μελλοντικούς σταθμούς σύντηξης, η συνεχής ή ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας λειτουργία θα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα της τεχνολογίας.

Εάν οι ερευνητές καταφέρουν να δημιουργούν και να διατηρούν το απαραίτητο ηλεκτρικό ρεύμα με εξωτερικές μεθόδους, όπως τα ραδιοκύματα helicon, θα μπορούσαν να μειώσουν την εξάρτηση από τις περιοδικές μεταβολές του κεντρικού πηνίου.

Η δυνατότητα αυτή θα άνοιγε τον δρόμο για πιο σταθερή και παρατεταμένη λειτουργία των tokamak, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα απαιτούν οι εμπορικοί αντιδραστήρες.

Επιπλέον, η μεταφορά ενέργειας στο εσωτερικό του πλάσματος αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι συνθήκες στον πυρήνα του επηρεάζουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Τα πειραματικά δεδομένα ενισχύουν έτσι την προοπτική αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε μεγαλύτερης κλίμακας εγκαταστάσεις.

Τι απομένει μέχρι την εμπορική αξιοποίηση

Παρά τη σημασία της ανακάλυψης, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις πριν από την ανάπτυξη εμπορικών μονάδων πυρηνικής σύντηξης.

Η νέα μέθοδος δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να εξασφαλίσει από μόνη της συνεχή λειτουργία ενός αντιδραστήρα παραγωγής ενέργειας.

Θα πρέπει να διερευνηθεί η απόδοσή της σε διαφορετικές συνθήκες πλάσματος, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής της σε εγκαταστάσεις μεγαλύτερης ισχύος.

Εξίσου σημαντικό είναι να αξιολογηθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του συστήματος και το κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά σε μελλοντικούς αντιδραστήρες.

Οι επιστήμονες θα χρειαστεί επίσης να αντιμετωπίσουν και άλλα ανοιχτά ζητήματα της πυρηνικής σύντηξης, όπως η μακροχρόνια σταθερότητα του πλάσματος, η αντοχή των υλικών στις ακραίες συνθήκες και η αποδοτική μετατροπή της παραγόμενης ενέργειας σε ηλεκτρισμό.

Η νέα τεχνική αποτελεί επομένως μια σημαντική επιτυχία σε ένα επιμέρους τεχνολογικό πρόβλημα, όχι όμως την οριστική λύση για την παραγωγή απεριόριστης ενέργειας.

Ένα ακόμη βήμα προς την ενέργεια του μέλλοντος

Η μελέτη της General Atomics προστίθεται στις προσπάθειες που πραγματοποιούνται διεθνώς για να καταστεί η πυρηνική σύντηξη μια τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πειραματική επιβεβαίωση της τεχνικής helicon δείχνει ότι είναι εφικτό να δημιουργείται πρόσθετο ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο πλάσμα με μια μέθοδο η οποία δεν εξαρτάται από το κεντρικό πηνίο του tokamak.

Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τη σχεδίαση αντιδραστήρων μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργίας.

Το επόμενο στοίχημα είναι η κλιμάκωση της τεχνολογίας και η επιβεβαίωση ότι μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά σε συνθήκες κατάλληλες για έναν μελλοντικό αντιδραστήρα σύντηξης.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στη μελέτη με τίτλο «First Experimental Evidence of Helicon Current Drive», στο επιστημονικό περιοδικό Physical Review Letters, προσφέροντας ένα νέο πειραματικό δεδομένο στην προσπάθεια αξιοποίησης της ενέργειας που τροφοδοτεί τα αστέρια.