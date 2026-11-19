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Τον δρόμο για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία ανοίγει η έγκριση της συμφωνίας ασφαλείας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το κοινοβούλιο της Δανίας, βάζοντας τέλος σε ένα πολύμηνο διπλωματικό αδιέξοδο που είχε προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί, καθώς και ενισχυμένο λόγο της Ουάσιγκτον σε ζητήματα ξένης στρατιωτικής δραστηριότητας και ευαίσθητων επενδύσεων.

Το δανικό κοινοβούλιο επικύρωσε σήμερα τη συμφωνία, αφού είχε προηγηθεί, στις αρχές του μήνα, η έγκρισή της από τους βουλευτές της Γροιλανδίας.

Η συμφωνία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο από τον Αμερικανό Πρόεδρο και τις ηγεσίες της Δανίας και της Γροιλανδίας, έπειτα από μήνες μυστικών διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά των ΗΠΑ δεν απαιτείται αντίστοιχη κοινοβουλευτική επικύρωση, καθώς πρόκειται για εκτελεστική συμφωνία, η οποία δεν χρειάζεται την έγκριση της αμερικανικής Γερουσίας.

Η επίσημη έναρξη ισχύος της θα πραγματοποιηθεί μόλις η Δανία ενημερώσει την Ουάσιγκτον ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Από τις απειλές προσάρτησης στη συμφωνία ασφαλείας

Η συμφωνία αποτελεί την κατάληξη μιας ιδιαίτερα ταραχώδους περιόδου στις σχέσεις ΗΠΑ και Δανίας, η οποία είχε κορυφωθεί τον Ιανουάριο με μια σοβαρή διπλωματική κρίση.

Η ένταση προκλήθηκε από τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ή να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού, το οποίο αποτελεί αυτοδιοικούμενο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κοπεγχάγη και στο Νουούκ, δημιουργώντας πρωτοφανείς εντάσεις μεταξύ δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας τον Αύγουστο, ο Τραμπ συνέχισε σε αρκετές περιπτώσεις να υποστηρίζει δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «απέκτησαν» τη Γροιλανδία ή ότι πλέον τους «ανήκει».

Ωστόσο, η συμφωνία δεν μεταβάλλει το καθεστώς κυριαρχίας του νησιού, το οποίο εξακολουθεί να υπάγεται στη Δανία.

Γιατί ο Τραμπ θεωρεί τη συμφωνία νίκη

Σύμφωνα με τον Ράσμους Σίντινγκ Σέντεργκααρντ, ανώτερο ερευνητή του Δανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών, η συμφωνία αναμένεται να περιορίσει τις διπλωματικές αντιπαραθέσεις για τη Γροιλανδία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει τη συχνά προκλητική ρητορική του.

Ο ερευνητής εκτιμά ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου δείχνουν πως αντιμετωπίζει τη συμφωνία ως προσωπική πολιτική επιτυχία.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει τα κίνητρα για την αναζωπύρωση της διαμάχης, καθώς ο Τραμπ μπορεί να παρουσιάσει την εξέλιξη ως ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή.

Το επόμενο βήμα: Οι στρατιωτικές βάσεις και η χρηματοδότηση

Μετά την επικύρωση της συμφωνίας, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην πρακτική εφαρμογή της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία των δύο νέων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και την επέκταση της υφιστάμενης παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Για την υλοποίηση των σχεδίων θα απαιτηθεί η έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης στην Ουάσιγκτον.

Ο Σέντεργκααρντ εκτιμά ότι ακόμη και μια αλλαγή στους πολιτικούς συσχετισμούς του Κογκρέσου δεν αναμένεται να αποτελέσει ουσιαστικό εμπόδιο.

Ωστόσο, μια σημαντικότερη πρόκληση για την αμερικανική κυβέρνηση θα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κατοίκων της Γροιλανδίας, ύστερα από μήνες έντονων αντιπαραθέσεων.

Παρότι οι ΗΠΑ εξασφάλισαν μεγαλύτερη θεσμική επιρροή στο νησί σε σχέση με το παρελθόν, τα οφέλη αυτά συνοδεύτηκαν από σημαντικό πολιτικό και διπλωματικό κόστος, σύμφωνα με τον Δανό ερευνητή.

«Η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση έχει βλάψει τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και έχει δημιουργήσει τεράστια αντιπάθεια απέναντι στις ΗΠΑ στη Γροιλανδία», υπογράμμισε.

«Αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα για τους Αμερικανούς στο μέλλον, όταν θα θελήσουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη Γροιλανδία», πρόσθεσε.