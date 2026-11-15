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Την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει την απαιτούμενη χρηματοδότηση, μετά το πρωτοφανές αεροπορικό μπλακ άουτ που προκάλεσε μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, η αναβάθμιση των υποδομών θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

«Θα μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, επιμένοντας, ωστόσο, ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί συνολικά και όχι σε διαδοχικά στάδια. «Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν μονομιάς, όχι σταδιακά», σημείωσε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, αποδίδοντας στην προηγούμενη κυβέρνηση ευθύνες για την καθυστέρηση αναβάθμισης των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών. «Η κυβέρνηση Μπάιντεν μάς έριξε χρόνια πίσω!», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται στον απόηχο της σοβαρής δυσλειτουργίας που σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τεχνικό πρόβλημα επηρέασε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις, ενώ περίπου 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν συνολικά την Παρασκευή και το Σάββατο. Παράλληλα, καταγράφηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις, με χιλιάδες επιβάτες να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ο οποίος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο, ζήτησε από το Κογκρέσο να διαθέσει πρόσθετους πόρους για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Όπως επισήμανε, τα 12,5 δισ. δολάρια που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν, καθώς το συνολικό κόστος της αναβάθμισης εκτιμάται ότι πρέπει να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια.

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς νομοθέτες, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ανταποκριθούν στην κρισιμότητα της κατάστασης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις.

«Ελπίζω να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της στιγμής», δήλωσε, για να προσθέσει: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, Αμερική; Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το Κογκρέσο διαθέσει τα χρήματα για να το διορθώσει;»