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Το αεροπορικό χάος στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκε και το Σάββατο, με χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους μετά το πρωτοφανές μπλακ άουτ της Παρασκευής. Η τετράωρη καθήλωση των αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, η μεγαλύτερη από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες των αμερικανικών υποδομών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, έως τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα Νέας Υόρκης, είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 6.100 πτήσεις, ενώ άλλες 7.400 παρουσίαζαν καθυστερήσεις. Τα προβλήματα επηρέασαν κυρίως τις εσωτερικές αεροπορικές συνδέσεις, αλλά και πτήσεις από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των επιβατών, εκτιμώντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να επανέλθουν στα κανονικά τους προγράμματα έως το τέλος της Κυριακής.

«Πιστεύω ότι τα χειρότερα βρίσκονται πίσω μας», δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι απομένει σημαντική δουλειά για την πλήρη αποκατάσταση των πτήσεων.

Πώς ένα τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε χιλιάδες αεροσκάφη

Η πρωτοφανής αναστάτωση ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν η FAA επέβαλε καθολική αναστολή των απογειώσεων, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες. Ήταν μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που λαμβανόταν ένα τόσο δραστικό μέτρο.

Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται στον αριθμό των αεροσκαφών που βρίσκονταν στον αμερικανικό εναέριο χώρο. Από περίπου 3.500 αεροσκάφη, ο αριθμός τους μειώθηκε σε λιγότερα από 400, καθώς οι αρχές επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάρρευση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας και ραντάρ.

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, η βλάβη συνδέεται με εργασίες αντικατάστασης παλαιών χάλκινων καλωδίων από την εταιρεία L3Harris Technologies σε απομακρυσμένη εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας δρομολογητής δικτύου άρχισε να στέλνει υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιτημάτων σύνδεσης, προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Ήταν ένα σύστημα της FAA που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της στιγμής», ανέφερε ο Ντάφι, επισημαίνοντας ότι είτε ο ανάδοχος είτε ο εξοπλισμός δεν λειτούργησαν όπως έπρεπε.

Η L3Harris ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την FAA για τη διερεύνηση των αιτίων της βλάβης.

Μαζικές ακυρώσεις από American, Delta, United και JetBlue

Οι μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρησιακό πρόβλημα. Η αναστολή των πτήσεων είχε ως αποτέλεσμα αεροσκάφη και πληρώματα να παραμείνουν σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα στα οποία προβλεπόταν να βρίσκονται, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στα επόμενα δρομολόγια.

Η American Airlines ακύρωσε 1.380 πτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% του ημερήσιου προγράμματός της.

Η United Airlines προχώρησε σε 793 ακυρώσεις, δηλαδή σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των προγραμματισμένων πτήσεών της, ενώ η Delta Air Lines ακύρωσε 799 πτήσεις του βασικού της δικτύου, περίπου το 25% του ημερήσιου προγράμματος.

Ακόμη μεγαλύτερο ήταν αναλογικά το πλήγμα για τη JetBlue, η οποία ακύρωσε 423 πτήσεις, σχεδόν τις μισές από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις της.

Η American Airlines προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν, καθώς απαιτείται χρόνος για την επανατοποθέτηση των αεροσκαφών και των πληρωμάτων. Αντίστοιχα, η Delta υπογράμμισε ότι η πλήρης αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

Η United και η JetBlue συνέστησαν στους επιβάτες που δεν έχουν επείγουσα ανάγκη μετακίνησης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας ταξιδιού τους.

Στο επίκεντρο οι γερασμένες υποδομές – Ζητούνται 50 δισ. δολάρια

Το περιστατικό επανέφερε με ιδιαίτερη ένταση τη συζήτηση για την κατάσταση των αμερικανικών υποδομών αεροναυτιλίας, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογίες προηγούμενων δεκαετιών.

Το αμερικανικό Κογκρέσο είχε εγκρίνει πέρυσι χρηματοδότηση 12,5 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της FAA. Ωστόσο, ο Σον Ντάφι υποστηρίζει ότι τα κεφάλαια αυτά δεν επαρκούν.

Αρχικά είχε ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση 30 δισ. δολαρίων, αλλά μετά το μπλακ άουτ της Παρασκευής αύξησε το αίτημά του στα 50 δισ. δολάρια.

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, καθώς οι αναβαθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται ενώ οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να διαχειρίζονται χιλιάδες πτήσεις καθημερινά.

Παλαιότερο πρόγραμμα αναβάθμισης, γνωστό ως NextGen, είχε δεχθεί έντονη κριτική για υπερβάσεις κόστους και περιορισμένα αποτελέσματα σε σχέση με τους αρχικούς στόχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει ταχεία υλοποίηση των παρεμβάσεων, προκαλώντας ωστόσο ανησυχίες για τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την επιτάχυνση των εργασιών. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της άμεσης αναβάθμισης προειδοποιούν ότι η διατήρηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού αυξάνει την πιθανότητα νέων σοβαρών δυσλειτουργιών.

Στόχος της FAA και του υπουργείου Μεταφορών είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2028 οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την πρώτη δέσμη κονδυλίων.

Το ντόμινο της βλάβης και οι φόβοι για νέο μπλακ άουτ

Οι πληροφορίες που προέκυψαν από την ενημέρωση της FAA προς τον αεροπορικό κλάδο δείχνουν ότι ορισμένα κρίσιμα συστήματα λειτουργούσαν ήδη κοντά ή πάνω από τα όρια των δυνατοτήτων τους.

Η υπερφόρτωση της Παρασκευής προκάλεσε αλυσιδωτές αστοχίες, επηρεάζοντας τη βασική τηλεπικοινωνιακή υποδομή που μεταφέρει δεδομένα και φωνητικές επικοινωνίες μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πιλότων.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι η FAA προσπαθούσε να διατηρήσει το σύστημα λειτουργικό μέσω προσωρινών τεχνικών παρεμβάσεων, ενώ ο νέος εξοπλισμός επιβάρυνε περαιτέρω τις παλαιότερες εγκαταστάσεις.

Οι αρχές αναμένουν ότι η κατάσταση θα έχει σταθεροποιηθεί πριν από την περίοδο αυξημένων ταξιδιών για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Πάντως, παρά τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, ο Σον Ντάφι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας τεχνικής αστοχίας.

«Δεν γνωρίζω αν θα επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο σενάριο», παραδέχθηκε, επιμένοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν το ασφαλέστερο σύστημα αερομεταφορών στον κόσμο.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει έτσι την αμερικανική αεροπορία αντιμέτωπη όχι μόνο με την ανάγκη αποκατάστασης χιλιάδων πτήσεων, αλλά και με το πολύ μεγαλύτερο ερώτημα της αξιοπιστίας των υποδομών από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα αεροπορικά δίκτυα παγκοσμίως.