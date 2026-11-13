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Η εισαγγελία προχώρησε σε έφοδο στην προεδρική κατοικία στην Ασουνσιόν, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί για την κατάρρευση της τράπεζας Ueno, η οποία οδήγησε στην καθαίρεση και στην προφυλάκιση του πρώην προέδρου της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ενημέρωσε ο θεσμός το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η επιχείρηση ακολούθησε εφόδους σε άλλες ιδιοκτησίες του 47χρονου πρώην αρχηγού του κράτους, ο οποίος κατηγορείται ότι άσκησε αθέμιτη επιρροή έναντι ανταλλάγματος για να ευνοήσει την Ueno. Η τράπεζα, που ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια, λειτουργούσε αρχικά αποκλειστικά ψηφιακά.

Η εισαγγελία εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι η έφοδος πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των μέτρων της έρευνας της εισαγγελίας σε βάρος του πρώην προέδρου, που υπάρχουν υποψίες ότι (διέπραξε τα αδικήματα) της κατάχρησης εμπιστοσύνης» και της άσκησης του αξιώματός του «προς ίδιο όφελος».

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης τη σύλληψη του Χόλχερ Ινσφράν, επικεφαλής του τμήματος ιδιωτικών τραπεζών της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης (BCP), κατά τη διάρκεια εφόδου στην κατοικία του στην πρωτεύουσα. Ο εισαγγελέας Κριστιάν Μπενίτες δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι υπάρχουν «στοιχεία» που υποδηλώνουν «αξιόποινη συμπεριφορά» του στελέχους του φορέα που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Δύο παράλληλες έρευνες για την κατάρρευση της Ueno

Η δικαιοσύνη της Παραγουάης διεξάγει δύο παράλληλες έρευνες. Η πρώτη αφορά τα ηγετικά στελέχη της Ueno, δέκα από τα οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η δεύτερη επικεντρώνεται στον καθαιρεθέντα πρόεδρο Σαντιάγο Πένια και στον πρώην πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, Κάρλος Καρβάγιο, ο οποίος επίσης βρίσκεται υπό κράτηση.

Τη Δευτέρα, η εισαγγελία είχε πραγματοποιήσει έφοδο σε κατοικία του Πένια στην Ασουνσιόν, κατάσχοντας έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη θερινή κατοικία του, όπου εντοπίστηκε χρηματοκιβώτιο. Ο ίδιος υπέδειξε στους ερευνητές πώς να το ανοίξουν, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν άδειο.

Η τραπεζική κρίση ξέσπασε στις 3 Νοεμβρίου, όταν η κεντρική τράπεζα έθεσε την Ueno υπό κηδεμονία και εκκαθάριση, επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα φερεγγυότητας. Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να παγώσουν οι καταθέσεις, οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς και άλλοι οικονομικοί πόροι εκατομμυρίων πελατών. Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στη χώρα και πυροδότησε διαδηλώσεις.

Άφαντο πάνω από το 70% των χρημάτων της τράπεζας

Η κεντρική τράπεζα διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι, από τους 1,8 εκατομμύρια καταθέτες που επλήγησαν, οι 1,5 εκατομμύριο έχουν πλέον ανακτήσει το σύνολο των χρημάτων τους.

Παρά την επιστροφή των μικρών καταθέσεων, πάνω από το 70% των συνολικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί στην Ueno παραμένει άφαντο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια του παραγουανού Δημοσίου, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η αγανάκτηση των πολιτών εκφράστηκε σε διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων νέων σε πλατεία στο κέντρο της Ασουνσιόν. «Είμαι αγανακτισμένη για αυτό που έγινε, νοιώθω οργή, ματαίωση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 24χρονη κτηνίατρος Βαλεντίνα Μπενίτες.

Η νεαρή διαδηλώτρια κρατούσε χειροποίητο πλακάτ με τη φράση «η κλοπή είναι έγκλημα μόνο όταν τη διαπράττουν φτωχοί», ενώ επέκρινε και τον νέο πρόεδρο της χώρας, Πέδρο Αγιάνα, ο οποίος μέχρι την ορκωμοσία του ήταν αντιπρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς τον «μια από τα ίδια».

Προφυλακισμένος ο Πένια – Η θέση της νέας κυβέρνησης

Ο Σαντιάγο Πένια παραμένει προφυλακισμένος μετά την καθαίρεσή του στις 6 Νοεμβρίου, με διαδικασία εξπρές. Ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Πέδρο Αγιάνα ανέλαβε την προεδρία και, τουλάχιστον βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, θα ολοκληρώσει τη θητεία του προκατόχου του, παραμένοντας αρχηγός του κράτους έως το 2028.

Η νέα κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Πέδρο Αγιάνα εγγυάται πλήρη συνεργασία με τη δικαιοσύνη και τον απόλυτο σεβασμό της ανεξαρτησίας της εισαγγελίας καθώς και της δικαστικής εξουσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της προεδρίας σχετικά με την έρευνα και τις εφόδους στις κατοικίες ηγετών της χώρας.

ΔΝΤ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις επέκτασης της κρίσης σε άλλες τράπεζες

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η κρίση που προκάλεσε την κατάρρευση της Ueno έχει εξαπλωθεί σε άλλες τράπεζες της Παραγουάης ή γειτονικών χωρών.

«Διαπιστώνουμε ότι οι παραγουανές αρχές έλαβαν ταχείες αποφάσεις», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενη ιδιαίτερα στα μέτρα για την κάλυψη των εγγυημένων καταθέσεων.

Σημαντική έκθεση στην Ueno είχε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο διαχειρίζεται τις συντάξεις σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου Παραγουανών. Οι τοποθετήσεις του στην τράπεζα ανέρχονταν σε 516 εκατομμύρια δολάρια.

Ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Χόρχε Σράινερ, δήλωσε πάντως στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται «πιο ήρεμος» μετά την εξέταση του χαρτοφυλακίου της Ueno. Όπως εξήγησε, ο όγκος των μεταβιβάσιμων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας «ξεπερνά το σύνολο των χρεών της στο σύστημα πρόνοιας».