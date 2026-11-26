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Σε κινητοποίηση βρέθηκε η βρετανική αστυνομία έπειτα από «περιστατικό ασφαλείας», που με βάση τις πληροφορίες των βρετανικών μέσων ήταν τηλεφωνική απειλή για βόμβα, στο αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού στο Πόρτσμουθ.

Σε ανακοίνωσή του, το Βασιλικό Ναυτικό αναφέρει: «Η αστυνομία και προσωπικό του υπουργείου Άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή περιστατικό ασφαλείας στη ναυτική βάση HMS Excellent στο Πόρτσμουθ. Η ασφάλεια του προσωπικού και των πολιτών αποτελεί προτεραιότητά μας. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή όσο το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η HMS Excellent είναι ναυτική βάση που βρίσκεται στο νησί Γουέιλ (Whale Island) και στεγάζει το αρχηγείο του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας, καθώς και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η Σχολή Στρατιωτικών Καταδύσεων και η Μονάδα Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Ζημιών Phoenix.

Η έρευνα για το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που επικαλείται το Sky News, δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί κάτι επικίνδυνο.

Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της στρατιωτικής και της πολιτικής αστυνομίας, προκειμένου να διαχειριστούν αυτό που πηγή χαρακτήρισε «περιστατικό ασφαλείας» στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης, στο νησί Γουέιλ του Πόρτσμουθ.

Η περιοχή είχε αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.