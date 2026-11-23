Σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπα με κύμα απειλών για τοποθέτηση βομβών, με χιλιάδες παιδιά να επηρεάζονται από μαζικές εκκενώσεις σε Γερμανία και Δανία.

Απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται σε σχολικές μονάδες χωρίς καμία εξήγηση, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και την έναρξη ερευνών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γερμανία, περίπου 450 σχολεία δέχθηκαν το πρωί απειλητικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μηνύματα έφεραν ως θέμα τη φράση «Ο θάνατος σας περιμένει».

Γερμανία: Έρευνες της αστυνομίας για τα απειλητικά email

Η αστυνομία του Φράιμπουργκ επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορές για απειλές και ανακοίνωσε την έναρξη επείγουσας έρευνας.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αστυνομικές αρχές, όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα περιείχαν ακριβώς το ίδιο κείμενο.

Στη Θουριγγία, η αστυνομία ερευνά τα μηνύματα ως πιθανή διατάραξη της δημόσιας ειρήνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, οι αρχές δεν θεωρούν αξιόπιστες τις τελευταίες απειλές.

Σε ορισμένα σχολεία της Γερμανίας έχει δοθεί η οδηγία να μην προχωρήσουν σε εκκένωση των εγκαταστάσεών τους.

Παρά ταύτα, αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν ήδη στείλει τους μαθητές στα σπίτια τους, υπό το βάρος των απειλητικών μηνυμάτων.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένες από τις σχολικές εγκαταστάσεις που εκκενώθηκαν.

Δανία: Απειλές σε μεγάλο αριθμό σχολείων

Την ίδια ώρα, πολλά σχολεία στη Δανία βρέθηκαν επίσης αντιμέτωπα με ύποπτα απειλητικά μηνύματα.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι οι απειλές αφορούν «μεγάλο αριθμό σχολείων», καλώντας παράλληλα τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν κινητοποιεί δυνάμεις για κάθε μεμονωμένο απειλητικό email, αλλά θα προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνες εφόσον εντοπιστούν ύποπτα αντικείμενα.