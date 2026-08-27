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Χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα, σχήματα, μοτίβα και αιχμηρές αντανακλάσεις, η Γιαπωνέζα καλλιτέχνης Yayoi Kusama, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών σε νοσοκομείο του Τόκιο, υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης. Ήταν ευρέως γνωστή για τη δημιουργία εξαιρετικών, καθηλωτικών κόσμων που κατάφεραν να ενθουσιάσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η Kusama αναδείχθηκε αρχικά ως μέλος του κινήματος της pop art και γρήγορα εντάχθηκε σε μια πολύ εκλεκτή ομάδα δημιουργών των οποίων το έργο ξεπέρασε τα στενά όρια των γκαλερί και έγινε πραγματικά δημοφιλές στο ευρύ κοινό. Οι εκθέσεις της προσέλκυσαν τεράστια πλήθη, προκαλώντας φαινόμενα λατρείας από το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη έως το Λονδίνο.

Τα πουά που κατέκτησαν τον κόσμο και η αφετηρία των οράσεων

Τα χαρακτηριστικά της πουά κάλυπταν ολόκληρες γκαλερί, γιγαντιαία γλυπτά αλλά και την ίδια την πραγματικότητα, ενώ η καλλιτέχνιδα χρησιμοποίησε καθρέφτες και φώτα για να δημιουργήσει το απαράμιλλο εφέ των σχημάτων που χάνονται στο άπειρο. Η ίδια η Κουσάμα είχε αποκαλύψει πως ως παιδί υπέφερε από παραισθήσεις με κουκκίδες και φώτα που την κατέκλυζαν, επιλέγοντας να μετασχηματίσει αυτά τα θεραπευτικά οράματα στην τέχνη της ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Η διεθνής καταξίωση σημείωσε εκρηκτική άνοδο όταν η Κουσάμα εκπροσώπησε την Ιαπωνία στη Μπιενάλε της Βενετίας τη δεκαετία του 1990. Από εκείνη τη στιγμή, τα σπουδαιότερα ιδρύματα του κόσμου, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, το Tate Modern στο Λονδίνο και το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Τόκιο φιλοξένησαν αναδρομικές εκθέσεις της.

Η εμπειρία των Infinity Mirror Rooms και οι ιστορικές εγκαταστάσεις

Στις αρχές του αιώνα, η Kusama φωτογραφήθηκε μέσα σε ένα από τα φημισμένα «Infinity Mirror Rooms» στο Παρίσι το 2001, ενώ λίγο νωρίτερα, το 2000, είχε εμφανιστεί μαζί με τη συνάδελφό της και επίσης εμβληματική Γιαπωνέζα καλλιτέχνη, Γιόκο Όνο, στο Σίδνεϊ.

Η διαδραστικότητα των έργων της άγγιξε μοναδικά επίπεδα. Στο Μουσείο Hirshhorn του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσιγκτον το 2017, οι ίδιοι οι επισκέπτες επικόλλησαν περισσότερα από 800.000 αυτοκόλλητα με πουά σε ένα κατάλευκο δωμάτιο, αλλά και στα ίδια τους τα πρόσωπα. Παράλληλα, την αναδρομική της έκθεση το 2012 στο Tate Modern ακολούθησε μια μόνιμη εγκατάσταση των «Δωματίων Αιώνιων Καθρεφτών» στον ίδιο χώρο από το 2021, η οποία γνώρισε τέτοια λαοθάλασσα που χρειάστηκε να παραταθεί αρκετές φορές.

Από τη μόδα του Παρισιού στα Aviva Studios του Μάντσεστερ

Η αισθητική της Kusama ξεπέρασε ακόμη και τα μουσειακά όρια. Το 2023, μια γιγαντιαία μορφή της εγκαταστάθηκε να υψώνεται πάνω από το κεντρικό κατάστημα της Louis Vuitton στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι, δημιουργώντας μια εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Την ίδια χρονιά, οι γιγαντιαίες μορφές, τα παράξενα σχήματα και τα ζώα της γέμισαν τα Aviva Studios του Μάντσεστερ κατά τα εγκαίνια του χώρου. Από το Μάντσεστερ έως τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, οι κουκκίδες της συνέχισαν να κάνουν τεράστια θραύση, με την ηθοποιό Τζούλια Φοξ να δίνει το «παρών» στα λαμπερά εγκαίνια της έκθεσής της στη Μελβούρνη.

Μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη μέχρι το τέλος

Πίσω από τη λαμπερή, πολύχρωμη εικόνα βρισκόταν μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Η Kusama είχε επιλέξει να ζει εθελοντικά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Τόκιο για δεκαετίες, διατηρώντας το εργαστήριό της σε κοντινή απόσταση και δημιουργώντας ασταμάτητα. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών σε νοσοκομείο του Τόκιο, αφήνοντας πίσω της μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη που δίδαξε στην ανθρωπότητα πώς να κοιτάζει το άπειρο.

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