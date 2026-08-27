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Το 1/3 των εσόδων του ελληνικού τουρισμού προέρχονται από δύο ευρωπαϊκές αγορές Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ λίγο πάνω από το ήμισυ ή αλλιώς το 53% εισφέρουν συνολικά οι 5 μεγαλύτερες αγορές, που συμπεριλαμβάνουν και τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία. Την ίδια στιγμή η εποχικότητα του «θερμού» γ’ τριμήνου έστω κι αν παραμένει υψηλή, εντούτοις, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και καταγράφεται σχετική άμβλυνση. Ετσι, ενώ το 2019 η περίοδος Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου απέφερε το 59% των τουριστικών εσόδων, το 2025 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 53%, ενώ μειωμένο είναι και το ποσοστό των αφίξεων επί του συνόλου, από το 56% του 2019 στο 52% πέρυσι.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2024-2025 – Προφίλ Αγορών. Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα».

Συνολικά, το 2025 ο εισερχόμενος τουρισμός κατέγραψε νέες μέγιστες τιμές σε όρους αφίξεων και εισπράξεων, όμως ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παρουσίασε οριακή αύξηση σε σύγκριση με το 2024 ενώ ξεπέρασε οριακά τα προ πανδημίας επίπεδα (+0,3%, 232,5 εκατ.), που ήταν η υψηλότερη τιμή από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων. Ο βασικός λόγος έχει να κάνει με τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής στους ελληνικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα την «ψαλίδα» που καταγράφεται στη σύγκριση των αφίξεων με τις διανυκτερεύσεις. Ειδικότερα, την περίοδο 2024-2025 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε:

• αφίξεις: +6% (από 36 εκατ. το 2024 σε 38 εκατ. το 2025),

• διανυκτερεύσεις: +1% (από 231 εκατ. το 2024 σε 233,1 εκατ. το 2025) και

• εισπράξεις: +10% (από 20,6 δισ. ευρώ το 2024 σε 22,6 δισ. ευρώ το 2025).

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής συνέχισε την πτωτική της τάση και το 2025, σημειώνοντας την περίοδο 2024-2025 μείωση κατά -4,5% (από 6,4 διανυκτερεύσεις το 2024 σε 6,1 διανυκτερεύσεις το 2025). Από την άλλη πλευρά, η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) στο σύνολο της χώρας την περίοδο 2024- 2025 κατέγραψε αύξηση κατά +8,8% (από 89,1 το 2024 σε 97 ευρώ το 2025). Κάτι που οφείλεται αφενός στην αύξηση του κόστους του τουριστικού πακέτου λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και αφετέρου της αύξησης του μεριδίου για διακοπές σύντομης διάρκειας (City Break) και επαγγελματικά ταξίδια, τα οποία αν και εμφανίζουν χαμηλή μέση διάρκεια παραμονής συχνά χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ημερήσια δαπάνη, έναντι των διακοπών παραθερισμού που έχουν υψηλότερη διάρκεια παραμονής.

Στη μελέτη, το ΙΝΣΕΤΕ κάνει λόγο για «αξιοσημείωτη» διασπορά των αγορών του ελληνικού τουρισμού, αφού, με εξαίρεση τις πέντε σημαντικότερες αγορές (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία και Ιταλία), που συνεισφέρουν το 44% των αφίξεων, το 54% των διανυκτερεύσεων και το 53% των εισπράξεων, οι υπόλοιπες είκοσι αγορές έχουν μερίδιο μικρότερο του 4% και στα τρία βασικά μεγέθη, με εξαίρεση την Βουλγαρία (6%), την Βόρεια Μακεδονία (4,8%) και τη Ρουμανία (4,1%) για τις αφίξεις. Από τη μελέτη προκύπτουν και οι αγορές με περιθώρια ανάπτυξης αν ληφθεί υπόψη ότι η Σκανδιναβία (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία) αντιπροσωπεύει το 4,5% των αφίξεων, το 5,8% των διανυκτερεύσεων και το 6,3% των εισπράξεων, η Μέση Ανατολή το 2,4% των αφίξεων, το 2,4% των διανυκτερεύσεων και το 3,2% των εισπράξεων και η Ασία το 3% των αφίξεων, το 3,2% των διανυκτερεύσεων και το 4,1% των εισπράξεων.

Οι τοπ αγορές

Ως προς τα χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων αγορών, ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γερμανία την περίοδο 2024- 2025 σημείωσε αύξηση κατά +10,2% (από 5,4 εκατ. το 2024 σε 6 εκατ. το 2025), με το μερίδιο αγοράς της γερμανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 2025 να φτάνει στο 15,7%. Οι εισπράξεις από την Γερμανία την περίοδο 2024-2025 εμφάνισαν αύξηση κατά +2,2% (από € 3,7 δισ. το 2024 σε € 3,8 δισ. το 2025). Το μερίδιο της γερμανικής αγοράς το 2025 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 16,7%. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για τη γερμανική αγορά την περίοδο 2024-2025 σημείωσε μείωση κατά -7,2%, στα 635,9 το 2025 λόγω μικρότερης διάρκειας παραμονής στη χώρα μας. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Γερμανία στην Ελλάδα το 2025 ήταν η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία.

Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο εισερχόμενος τουρισμός σημείωσε αύξηση κατά +7,6%, από 4,5 εκατ. το 2024

σε 4,9 εκατ. το 2025, με μερίδιο αγοράς της βρετανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 2025 στο 12,9%. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των Βρετανών στην Ελλάδα το 2025 ήταν το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Αττική. Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2024-2025 εμφάνισαν αύξηση κατά +18,4%, από 3,2 δισ. το 2024 σε 3,7 δισ. ευρώ το 2025, με το μερίδιο της βρετανικής αγοράς να αντιστοιχεί στο 16,6% επί του συνόλου των εισπράξεων. Ως προς τη ΜΚΔ αυτή αυξήθηκε κατά 10% στα 765 ευρώ το 2025.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα το 2025 ήταν η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος.

Σε ότι αφορά το μερίδιο της αμερικανικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό, παρατηρούμε ότι το 2025 σε όρους:

• αφίξεων η αμερικάνικη αγορά κατείχε μερίδιο 4,1% όταν το 2024 ήταν 4,3%,

• διανυκτερεύσεων κατείχε μερίδιο 6,2% όταν το 2024 ήταν 6,4% και

• εισπράξεων κατείχε μερίδιο 7,7% όσο ήταν και το 2024.

Οι εισπράξεις κατέγραψαν πέρυσι αύξηση κατά 9,7%, από 1,6 δισ. ευρώ το 2024 σε 1,7 δισ. ευρώ το 2025, ενώ στο +9,4% ήταν η ΜΚΔ στα 1.120 ευρώ το 2025.

Το α’ εξάμηνο του 2026

Με βάση τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά +14,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 8,796 δισ. ευρώ, ενώ «φρένο» σημειώθηκε τον Ιούνιο: Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού έκλεισε με τουριστικές εισπράξεις κοντά στα 3,48 δισ. ευρώ, με άνοδο μόλις κατά 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, οπότε το αντίστοιχο νούμερο είχε διαμορφωθεί λίγο πάνω στα 3,43 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο εξαμήνου, το θετικό ισοζύγιο οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά +10,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,53 δισ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά +19,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,86 δισ. ευρώ. Σε επιμέρους αγορές, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά -6,3% και διαμορφώθηκαν στα 1,276 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -7,4% στα 414 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά +31,1% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 470 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τη γαλλική αγορά. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά +8,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,179 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +10,8% στα 797 εκατ. ευρώ.

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