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Δύο διαδοχικές εισοδηματικές ενισχύσεις αναμένουν εκατομμύρια συνταξιούχους έως το τέλος του 2026, καθώς τον Νοέμβριο προγραμματίζεται η καταβολή της αυξημένης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, στις οποίες θα ενσωματωθούν οι αυξήσεις για το 2027.

Οι δύο παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, έχουν συνολικό δημοσιονομικό κόστος σχεδόν 1,7 δισ. ευρώ και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την αύξηση της ετήσιας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ, με την καταβολή της να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Η δεύτερη παρέμβαση συνδέεται με την αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία θα αποτυπωθεί για πρώτη φορά στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

Η αύξηση δεν αφορά αποκλειστικά τις κύριες συντάξεις, καθώς επηρεάζει συνολικά επτά κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών και ορίων, μεταξύ των οποίων η εθνική σύνταξη, οι συντάξεις χηρείας και οι συντάξεις του πρώην ΟΓΑ.

Ενίσχυση 400 ευρώ: Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων

Η πρώτη οικονομική παρέμβαση θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο και προβλέπει την καταβολή 400 ευρώ καθαρά στους δικαιούχους της ετήσιας ενίσχυσης, έναντι 300 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Με βάση τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, το μέτρο καλύπτει πλέον περισσότερες κατηγορίες πολιτών, καθώς στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που εισπράττουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και ανασφάλιστοι υπερήλικες, διευρύνοντας την περίμετρο των δικαιούχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του αριθμού των πολιτών που θα λάβουν φέτος την οικονομική στήριξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι και άλλοι δικαιούχοι θα ενταχθούν στο μέτρο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αναμένεται να φτάσει τα 2,2 εκατομμύρια, με το δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης να υπολογίζεται στα 879 εκατ. ευρώ.

Πότε πληρώνονται οι αυξημένες συντάξεις του 2027

Το δεύτερο σκέλος της εισοδηματικής στήριξης αφορά την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, αλλά θα γίνει αισθητή στους δικαιούχους ήδη από τον Δεκέμβριο του 2026.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι συντάξεις του Ιανουαρίου καταβάλλονται τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι να αναμένεται να δουν νωρίτερα τις νέες αποδοχές τους.

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές παραδοχές του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, το ποσοστό της αύξησης εκτιμάται σε 2,8%, ενώ η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή της υπολογίζεται σε 807 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ετήσια αύξηση των συντάξεων καθορίζεται από τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Κατά συνέπεια, το τελικό ποσοστό αναπροσαρμογής συνδέεται άμεσα με τις επιδόσεις της οικονομίας και την εξέλιξη των τιμών, ενώ οι προβλέψεις του προϋπολογισμού αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των νέων ποσών.

Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για το 2027 αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η προσωπική διαφορά κατά την καταβολή των αυξήσεων.

Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, προβλέπεται οι νέες αυξήσεις να καταβληθούν χωρίς να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους συνταξιούχους που διαθέτουν προσωπική διαφορά, καθώς μέχρι σήμερα ο συμψηφισμός μπορούσε να περιορίσει ή ακόμη και να μηδενίσει την πραγματική αύξηση που έβλεπαν στις μηνιαίες καταβολές τους.

Με τη νέα ρύθμιση επιδιώκεται να διευρυνθεί ο αριθμός όσων θα έχουν ουσιαστική ενίσχυση στο ποσό της σύνταξης που εισπράττουν κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς.

Έτσι, η αναπροσαρμογή του 2027 αναμένεται να φτάσει σε περισσότερους συνταξιούχους, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Οι επτά αλλαγές σε συντάξεις και συνταξιοδοτικά όρια

Η αύξηση κατά 2,8% δεν περιορίζεται στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται σήμερα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια.

Οι επτά κατηγορίες στις οποίες προβλέπονται αναπροσαρμογές είναι οι εξής:

1. Κύριες συντάξεις: Όλες οι κύριες συντάξεις που θα καταβάλλονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027, με βάση το νέο ποσοστό αύξησης.

2. Εθνική σύνταξη: Η εθνική σύνταξη που χορηγείται στις νέες απονομές, και σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 446 ευρώ, θα αυξηθεί σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή.

3. Ανταποδοτική σύνταξη: Αλλαγές προβλέπονται και στο ανταποδοτικό τμήμα των νέων συντάξεων που θα απονέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, με βάση τους προβλεπόμενους κανόνες υπολογισμού.

4. Ανώτατα όρια κύριων και επικουρικών συντάξεων: Αναπροσαρμογή προβλέπεται και στα ανώτατα ποσά των συνταξιοδοτικών παροχών. Σήμερα, το πλαφόν για την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 5.362 ευρώ μεικτά, ενώ για τις επικουρικές συντάξεις το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 1.608 ευρώ μεικτά.

5. Κατώτατα όρια συντάξεων λόγω θανάτου και εργατικού ατυχήματος: Οι ελάχιστες συντάξεις λόγω θανάτου, οι οποίες σήμερα κυμαίνονται περίπου μεταξύ 418 και 446 ευρώ, θα αναπροσαρμοστούν. Αντίστοιχη μεταβολή προβλέπεται και για το κατώτατο ποσό σύνταξης που χορηγείται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 893 ευρώ.

6. Βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ: Στις παροχές που επηρεάζονται περιλαμβάνεται και η βασική σύνταξη του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 418 ευρώ.

7. Συντάξεις λόγω θανάτου: Η ετήσια αναπροσαρμογή αφορά επίσης τις συντάξεις λόγω θανάτου, με τα ποσά τους να επηρεάζονται από την αύξηση που προβλέπεται για το 2027.

Με τις δύο παρεμβάσεις να ενεργοποιούνται διαδοχικά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, το συνολικό πακέτο ενίσχυσης των συνταξιούχων προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ.

Η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και η αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8% αποτελούν δύο διαφορετικά μέτρα, τα οποία συνδυαστικά αναμένεται να ενισχύσουν το εισόδημα εκατομμυρίων δικαιούχων ενόψει του 2027.