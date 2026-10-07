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Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αύξηση των 300 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και για το πώς αυτή συνδέεται με την προσωπική διαφορά παρέχει νέα εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίου ποσού 300 ευρώ με στόχο την «εξομάλυνση» της προσωπικής διαφοράς. Το συγκεκριμένο ποσό εντάσσεται στις τακτικές και συντάξιμες αποδοχές και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα δουν αύξηση 300 ευρώ στις αποδοχές τους. Το ποσό χρησιμοποιείται για να απορροφήσει πλήρως ή να περιορίσει την προσωπική διαφορά που καταβαλλόταν στις 30 Ιουνίου 2026.

Η προσωπική διαφορά προέκυψε από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Για χρόνια, οι αυξήσεις του βασικού μισθού που προέρχονταν από τη μισθολογική ωρίμανση συμψηφίζονταν με αυτήν, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να μη βλέπουν πραγματική αύξηση στις αποδοχές τους.

Η νέα παρέμβαση επιχειρεί να περιορίσει αυτές τις στρεβλώσεις. Παράλληλα, όσοι τοποθετήθηκαν στις ίδιες θέσεις μετά την 1η Απριλίου 2023 θα λαμβάνουν το μηνιαίο ποσό των 300 ευρώ ως επίδομα εξομάλυνσης.

Πότε μηδενίζεται η προσωπική διαφορά

Η εγκύκλιος καθορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για τον υπολογισμό.

Σε πρώτο στάδιο, η προσωπική διαφορά της 30ής Ιουνίου 2026 συμψηφίζεται με τα 300 ευρώ. Εφόσον είναι μικρότερη ή ίση με 300 ευρώ, μηδενίζεται. Αν ξεπερνά τα 300 ευρώ, το ποσό που απομένει εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά.

Ακολουθεί δεύτερος έλεγχος, καθώς τα 300 ευρώ υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και υπάρχει περίπτωση οι καθαρές αποδοχές να εμφανιστούν μειωμένες.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας θα συγκρίνουν τις καθαρές αποδοχές πριν και μετά την εφαρμογή της ρύθμισης. Εφόσον προκύπτει απώλεια εισοδήματος, αυτή θα αποκαθίσταται μέσω νέας ή αυξημένης προσωπικής διαφοράς.

Στην πράξη, επομένως, όσο υψηλότερη είναι η υφιστάμενη προσωπική διαφορά, τόσο μικρότερο είναι το τμήμα των 300 ευρώ που μετατρέπεται σε πραγματική αύξηση αποδοχών.

Τι θα συμβαίνει με τις νέες μισθολογικές αυξήσεις

Το σημαντικότερο όφελος της αλλαγής αφορά τις μελλοντικές αυξήσεις του βασικού μισθού.

Ο υφιστάμενος μηχανισμός του άρθρου 206 του ν. 5193/2025 θα εφαρμόζεται πλέον στην προσωπική διαφορά που θα απομένει μετά τη νέα ρύθμιση.

Για προσωπική διαφορά έως 300 ευρώ, δεν πραγματοποιείται συμψηφισμός. Ο εργαζόμενος διατηρεί την προσωπική διαφορά και λαμβάνει ολόκληρη τη νέα αύξηση. Έτσι, εάν η προσωπική διαφορά είναι 250 ευρώ και η αύξηση του μισθού 60 ευρώ, ο υπάλληλος θα λάβει ολόκληρα τα 60 ευρώ.

Όταν η προσωπική διαφορά είναι πάνω από 300 ευρώ, ενεργοποιείται μερικός συμψηφισμός. Συγκρίνεται το 50% της νέας αύξησης με το τμήμα της προσωπικής διαφοράς που υπερβαίνει τα 300 ευρώ και συμψηφίζεται το μικρότερο από τα δύο ποσά.

Παραδείγματα για προσωπική διαφορά 400 και 320 ευρώ

Εάν ένας υπάλληλος έχει προσωπική διαφορά 400 ευρώ και λάβει αύξηση βασικού μισθού 60 ευρώ, το 50% της αύξησης αντιστοιχεί σε 30 ευρώ, ενώ το τμήμα της προσωπικής διαφοράς πάνω από το όριο των 300 ευρώ ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή συμψηφίζονται τα 30 ευρώ. Η προσωπική διαφορά περιορίζεται στα 370 ευρώ και τα υπόλοιπα 30 ευρώ της αύξησης περνούν στις αποδοχές.

Εάν, αντίθετα, η προσωπική διαφορά είναι 320 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό είναι μόλις 20 ευρώ. Επομένως, συμψηφίζονται 20 ευρώ, η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 300 ευρώ και τα υπόλοιπα 40 ευρώ της αύξησης καταβάλλονται στον εργαζόμενο.

Οι εργαζόμενοι που καλύπτει η ρύθμιση

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τους μετακλητούς, καθώς και προσωπικό ΙΔΑΧ συγκεκριμένων φορέων.

Η ρύθμιση αφορά σε υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εποπτευόμενα ΝΠΔΔ, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης.

Καλύπτει επίσης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την ΕΛΣΤΑΤ και τον ΕΟΦ, καθώς και το διοικητικό προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στους φορείς που περιλαμβάνονται βρίσκονται ακόμη η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και οι ανεξάρτητες αρχές.

Από τι εξαρτάται το ποσό που θα δει κάθε υπάλληλος

Το τελικό όφελος δεν θα είναι ίδιο για όλους. Θα εξαρτηθεί από την προσωπική διαφορά που είχε κάθε εργαζόμενος στις 30 Ιουνίου 2026, αλλά και από τις ασφαλιστικές κρατήσεις που θα εφαρμοστούν.

Οι υπάλληλοι μπορούν να ελέγξουν το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας τους και, όπου χρειάζεται, να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία μισθοδοσίας.

Η αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

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