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Πάνω από 400 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν μέσω πέντε νέων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε ανέργους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, σε νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και σε πολίτες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά 38.034 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, με την οικονομική ενίσχυση να φθάνει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ακόμη και στο 100% του επιλέξιμου κόστους απασχόλησης. Η ενεργοποίηση των δράσεων προβλέπεται σταδιακά έως το τέλος του 2026, ενώ οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν με τις επίσημες προσκλήσεις.

Πώς κατανέμονται οι 38.034 θέσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων θέσεων, συγκεκριμένα 27.494, προορίζεται για εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Παράλληλα, προβλέπονται 5.500 θέσεις για νέους 18 έως 29 ετών που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Επιπλέον, 1.000 άνεργοι άνω των 18 ετών που κατοικούν σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούν να εργαστούν αποκλειστικά με τηλεργασία.

Για ανέργους ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σχεδιάζονται 3.040 θέσεις, ενώ άλλες 1.000 θέσεις θα απευθύνονται σε νέους 18 έως 29 ετών από ειδικές και ευάλωτες ομάδες.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα με επιδότηση περίπου 80%

Η βασική παρέμβαση της ΔΥΠΑ διαθέτει προϋπολογισμό 279,62 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021–2027. Η επιχορήγηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου το 80% του μισθολογικού κόστους για 12 μήνες, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού, οι οποίες θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση.

Τηλεργασία με κάλυψη μισθού και εισφορών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα 1.000 θέσεων πλήρους εξ αποστάσεως εργασίας, προϋπολογισμού 15,756 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση σχεδιάζεται να καλύπτει το 90% των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, για έναν χρόνο. Εξετάζεται επίσης όριο μεικτών μηνιαίων αποδοχών 1.300 ευρώ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα αμείβονται με το συγκεκριμένο ποσό.

Η δράση στοχεύει στην πρόσβαση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε θέσεις εργασίας χωρίς την ανάγκη καθημερινής μετακίνησης.

Επιδότηση έως 100% για 5.500 νέους

Με χρηματοδότηση 63 εκατ. ευρώ, προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα για 5.500 ανέργους ηλικίας 18–29 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι οι ωφελούμενοι να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ενίσχυση θα μπορεί να καλύπτει έως το 100% του επιλέξιμου κόστους για 12 μήνες, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες και στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες

Δύο επιπλέον προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην επαγγελματική ένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες. Το πρώτο προβλέπει 3.040 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω, εκ των οποίων 553 προορίζονται για άτομα με αναπηρία και 2.487 για άλλες ευάλωτες ομάδες.

Στους πιθανούς ωφελουμένους περιλαμβάνονται αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένα άτομα, μονογονείς, Ρομά, άστεγοι, θύματα βίας ή εμπορίας ανθρώπων και άτομα που μεγάλωσαν σε δομές παιδικής προστασίας.

Το δεύτερο, ύψους 5 εκατ. ευρώ, προβλέπει 1.000 επιδοτούμενες προσλήψεις νέων 18–29 ετών από αντίστοιχες ευάλωτες κατηγορίες.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Οι τελικές προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τα ποσά επιχορήγησης θα καθοριστούν στις προσκλήσεις της ΔΥΠΑ. Συνήθως, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, ενώ η ΔΥΠΑ υποδεικνύει υποψηφίους βάσει των κριτηρίων κάθε δράσης. Οι άνεργοι μπορούν να ελέγχουν την ενεργή εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση 100% δεν αφορά όλα τα προγράμματα, αλλά μόνο τη συγκεκριμένη δράση νεανικής απασχόλησης, υπό τους όρους που θα οριστούν στην τελική πρόσκληση.