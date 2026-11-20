Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νόμος του κράτους είναι πλέον η χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους εργαζόμενους του Δημοσίου, μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο, παρά τη θεσμοθέτηση της νέας παροχής, οι περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα λάβουν το ποσό τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς η πρώτη καταβολή έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2027.

Το νέο επίδομα προβλέπεται στο άρθρο 28 του νόμου 5355/2026 (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.2026) και θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση, με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση.

Το ποσό των 500 ευρώ είναι μικτό, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν μικρότερο καθαρό ποσό, ανάλογα με τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις που τους αναλογούν.

Η παροχή αφορά μόνιμους και συμβασιούχους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, ένστολους, υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατηγορίες προσωπικού που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης.

​Πότε θα καταβληθούν τα 500 ευρώ

Η πρώτη καταβολή προβλέπεται για την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2027.

Από εκεί και πέρα, το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου. Εάν η ημερομηνία συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, η περίοδος αναφοράς ορίζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι που θα έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το συγκεκριμένο δωδεκάμηνο, με πλήρη απασχόληση, θα δικαιούνται το σύνολο των 500 ευρώ μικτά.

Όσοι προσληφθούν αργότερα ή δεν έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρη την περίοδο θα λάβουν αναλογία του επιδόματος.

​Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η διάταξη καλύπτει ευρύ φάσμα εργαζομένων και στελεχών του δημόσιου τομέα.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται:

• Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

• Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι στα δημόσια πανεπιστήμια που υπάγονται στη ρύθμιση.

• Οι γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας.

• Οι ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

• Οι εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, εφόσον ο φορέας απασχόλησής τους εμπίπτει στη διάταξη.

• Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση έμμισθης εντολής στους προβλεπόμενους φορείς.

Παράλληλα, στους δικαιούχους εντάσσονται εργαζόμενοι σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, καθώς και προσωπικό επιχειρήσεων που καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες εταιρείες.

Το επίδομα προβλέπεται επίσης για αιρετά όργανα δήμων και περιφερειών που μπορούν να λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία, αλλά και για μέλη Ανεξάρτητων Αρχών και οργάνων διοίκησης με μηνιαίες αποδοχές.

Εξαιρούνται τα μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης τα οποία λαμβάνουν αποκλειστικά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

​Πόσα χρήματα θα πάρουν οι εργαζόμενοι

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος ορίζεται στα 500 ευρώ μικτά, ωστόσο το τελικό καθαρό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσίασε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για εργαζόμενους που δικαιούνται ολόκληρη την παροχή, το καθαρό ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ.

Ενδεικτικά, η κυβερνητική ανάλυση περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόκειται για ενδεικτικούς υπολογισμούς του υπουργείου, οι οποίοι βασίζονται στις φορολογικές και ασφαλιστικές παραδοχές που παρουσιάστηκαν κατά την εξειδίκευση του μέτρου.

Το ακριβές καθαρό ποσό θα προκύψει από την εκκαθάριση της μισθοδοσίας κάθε δικαιούχου.

​Τι ισχύει για όσους δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνο

Ο νόμος προβλέπει αναλογική καταβολή του επιδόματος για τους εργαζόμενους που δεν έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα μισθοδοσίας αντιστοιχεί το ένα δωδέκατο των 500 ευρώ, δηλαδή περίπου 41,67 ευρώ μικτά.

Επομένως, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Για χρονικά διαστήματα μικρότερα του πλήρους μήνα, εφαρμόζεται ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο κάθε μήνας λογίζεται ως 30 ημέρες.

Για παράδειγμα, συμβασιούχος που θα έχει μισθοδοτηθεί για έξι πλήρεις μήνες μέσα στην περίοδο αναφοράς θα λάβει 250 ευρώ μικτά, εφόσον εργάζεται με πλήρες ωράριο.

​Τι προβλέπεται για τη μερική απασχόληση

Ξεχωριστός τρόπος υπολογισμού ισχύει για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση και τους ωρομίσθιους.

Στην περίπτωση αυτή, το επίδομα υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο και το ποσοστό απασχόλησης.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που απασχολείται με το 50% του κανονικού ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δικαιούται 250 ευρώ μικτά.

Εάν έχει εργαστεί με το ίδιο ποσοστό απασχόλησης μόνο για έξι πλήρεις μήνες, το ποσό περιορίζεται στα 125 ευρώ μικτά.

Στον υπολογισμό δεν συνυπολογίζονται οι ώρες υπερωριακής ή άλλης πρόσθετης εργασίας πέραν του νόμιμου ωραρίου.

​Τι γίνεται αν κάποιος εργάζεται σε δύο δημόσιους φορείς

Η νέα διάταξη περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη και για εργαζόμενους που απασχολούνται παράλληλα ή διαδοχικά σε περισσότερους δημόσιους φορείς.

Σε περίπτωση διαδοχικής μισθοδοσίας, κάθε φορέας καταβάλλει το μέρος του επιδόματος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολούσε τον εργαζόμενο.

Για παράλληλη απασχόληση σε περισσότερες από μία θέσεις, το ποσό υπολογίζεται χωριστά για κάθε θέση.

Ωστόσο, το συνολικό επίδομα που μπορεί να λάβει το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 500 ευρώ μικτά για την ίδια περίοδο αναφοράς.

​Το επίδομα θα υπολογίζεται και στη σύνταξη

Μία ακόμη σημαντική πρόβλεψη αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση της νέας παροχής.

Σύμφωνα με τον νόμο, το επίδομα Χριστουγέννων περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές και αποτελεί συντάξιμη αποδοχή.

Αυτό σημαίνει ότι υπόκειται στις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη και συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες.

Παράλληλα, το επίδομα εξαιρείται από τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια αποδοχών, ώστε η καταβολή του να μην εμποδίζεται από τα συγκεκριμένα μισθολογικά πλαφόν.

​Πόσο κοστίζει το μέτρο

Σύμφωνα με την κυβερνητική εξειδίκευση, το μέτρο αφορά περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 433 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η επαναφορά μιας ετήσιας εορταστικής παροχής στο Δημόσιο αποτελεί αλλαγή στο μισθολογικό καθεστώς που ίσχυε από την κατάργηση των δώρων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, το νέο ποσό δεν ισοδυναμεί με την πλήρη επαναφορά του παλαιού Δώρου Χριστουγέννων, καθώς πρόκειται για σταθερή παροχή έως 500 ευρώ μικτά και όχι για έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό.

Με τη δημοσίευση του νόμου, ο χρόνος και οι βασικές προϋποθέσεις καταβολής έχουν πλέον καθοριστεί. Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2027, ενώ για τα Χριστούγεννα του 2026 δεν προβλέπεται χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής.