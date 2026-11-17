Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους να περιμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ενόψει των εορτών.

Η πληρωμή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία από τη ΔΥΠΑ.

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι επιδοτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του οκταμήνου, από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Για όσους έλαβαν επίδομα ανεργίας για μικρότερο χρονικό διάστημα, η καταβολή γίνεται αναλογικά, με βάση τους πλήρεις μήνες κατά τους οποίους βρίσκονταν σε καθεστώς τακτικής επιδότησης.

Αντίθετα, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης δεν δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων βασίζεται στον αριθμό των ημερών τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Ειδικότερα, για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας, τα οποία προστίθενται για τον προσδιορισμό του τελικού ποσού.

Στην περίπτωση των ανέργων που επιδοτήθηκαν για ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων ισοδυναμεί με 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Επομένως, το τελικό ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια καταβολής του επιδόματος, ενώ η ακριβής ημερομηνία πληρωμής αναμένεται να γνωστοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ.