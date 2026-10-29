Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με… παράθυρο ευκαιρίας την πιλοτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο που μετατέθηκε (εξ αναβολής) στις 4 Νοεμβρίου, η τύχη της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) παραμένει στο προσκήνιο, παρότι δεν συμπεριλήφθηκε στα μέτρα ελάφρυνσης- ενίσχυσης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι και το 2027, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προκειμένου ένας συνταξιούχος που θα πάρει ετήσια αύξηση να μην περάσει σε υψηλότερο συντελεστή ΕΑΣ, δηλαδή τα όρια των κλιμακίων το νέο έτος, θα αυξηθούν κατά 2,8%, όσο δηλαδή και οι συντάξεις.

Το πρώτο όριο, για εισφορά 3%, ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Το όριο για το 6% αυξάνεται στα 1.832,49 ευρώ, για το 7% στα 2.155,87 ευρώ, για το 9% στα 2.479,25 ευρώ, για το 10% στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για το 14% στα 3.772,78 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.780 ευρώ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην κλίμακα ΕΑΣ 3% και έχει παρακράτηση 53,40 ευρώ. Με την αύξηση 2,8%, η σύνταξή του θα φθάσει στα 1.829,84 ευρώ και θα ανέβαινε κλίμακα, αν δε γινόταν η τιμαριθμοποίηση.

Την ίδια ώρα ακόμα μια φορά η μείζονα διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για 440.000 συνταξιούχους. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα υπολογίζεται η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ.

Σε περίπτωση που κριθεί δικαστικά ότι ο υφιστάμενος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ παραβιάζει συνταγματικές αρχές, τότε η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να επιβάλλεται με αναλογικότερο σύστημα και να μειωθεί για 440.000 συνταξιούχους.

Η απόφαση, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αναμένεται το 2027 και σε κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές.

Τονίζεται ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε καμία παρέμβαση, ώστε να αλλάξει το 2027 η αρχιτεκτονική της εισφοράς(ΕΑΣ). Ο λόγος που η μείωση της ΕΑΣ έμεινε στο συρτάρι ήταν για να μπει στη θέση της μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που σχεδιαζόταν στο μόνιμο επίδομα των συνταξιούχων, η οποία από 300 ευρώ διαμορφώθηκε τελικά στα 400 ευρώ και αποτελεί τη 13η εθνική σύνταξη.

Το επίδομα διευρύνθηκε, μάλιστα, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ μένουν τα ηλικιακά που σημαίνει ότι θα το παίρνουν πλέον όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών και οι δικαιούχοι με σύνταξη χηρείας άνω των 60 ετών.

Ωστόσο το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται για κάθε ενδεχόμενο σενάρια με στόχο την μείωση των κρατήσεων της ΕΑΣ έως 30% ή 50% στις κύριες ή και στις επικουρικές συντάξεις.

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται οι συνταξιούχοι θα έχουν μειώσεις κρατήσεων όσο ανεβαίνει η σύνταξη ενώ μελετάται και η κατάργηση της ΕΑΣ από τις επικουρικές συντάξεις.