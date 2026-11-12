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Ένας εργαζόμενος μπορεί σήμερα, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ολοκληρώσει μέσα σε λίγα λεπτά μια εργασία που προηγουμένως απαιτούσε ώρες. Μπορεί να αναλύσει δεδομένα, να οργανώσει πληροφορίες, να συντάξει αναφορές και να εντοπίσει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Κι όμως, μέσα στην ίδια επιχείρηση, μια απλή απόφαση μπορεί να εξακολουθεί να χρειάζεται πολλαπλές εγκρίσεις, ατελείωτες συσκέψεις και διαδικασίες που σχεδιάστηκαν για μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Ο τρόπος διοίκησης, όμως, έχει αλλάξει εξίσου;

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Διότι η πραγματική πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση εργασιών. Αφορά την ικανότητα των επιχειρήσεων να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, αξιολογούν, συνεργάζονται και λαμβάνουν αποφάσεις.

Το ελληνικό παράδοξο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα στοιχεία της Eurostat παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα.

Το 2025, το 49% των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες, δήλωσε χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων με τουλάχιστον δέκα απασχολουμένους χρησιμοποιούσε τεχνολογίες AI, έναντι περίπου 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς στατιστικούς δείκτες, οι οποίοι δεν συγκρίνονται άμεσα. Ο πρώτος αποτυπώνει τη χρήση από άτομα, κυρίως και για προσωπικούς σκοπούς, ενώ ο δεύτερος αφορά την επιχειρησιακή υιοθέτηση τεχνολογιών. Ωστόσο, η συνύπαρξή τους αναδεικνύει ένα ουσιαστικό ζήτημα: η ατομική εξοικείωση με την AI δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε οργανωμένη επιχειρηματική αξιοποίηση.

Η ελληνική κοινωνία φαίνεται να πειραματίζεται με τη νέα τεχνολογία με μεγαλύτερη ευκολία από όση καταγράφεται στην οργανωμένη επιχειρηματική της εφαρμογή.

Και εδώ ακριβώς αρχίζει η συζήτηση για την ποιότητα της διοίκησης.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι πάντα η τεχνολογία

Για χρόνια, οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό κυρίως ως τεχνολογική επένδυση. Νέα πληροφοριακά συστήματα, λογισμικά, αυτοματισμοί και πλατφόρμες υπόσχονταν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτει τα όρια αυτής της αντίληψης.

Μια επιχείρηση μπορεί να διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και ταυτόχρονα να παραμένει διοικητικά δυσκίνητη. Μπορεί να επενδύει σε αυτοματισμούς, χωρίς να έχει καθορίσει ποιες διαδικασίες χρειάζεται πραγματικά να αλλάξουν. Μπορεί ακόμη να ζητά από τους εργαζομένους της να γίνουν περισσότερο παραγωγικοί, χωρίς να τους προσφέρει την εκπαίδευση, την αυτονομία ή την εμπιστοσύνη που απαιτεί αυτή η μετάβαση.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ «AI and Skills», που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026, αναδεικνύει την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων ως σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι μόνο ποιος διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία. Είναι ποιος έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά.

Γιατί μια επιχείρηση δεν γίνεται περισσότερο έξυπνη απλώς επειδή αγοράζει έξυπνα εργαλεία.

Η παγίδα της παραγωγικότητας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται εξοικονόμηση χρόνου, ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών και περιορισμό επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα συχνά παραμένει αναπάντητο: τι συμβαίνει με τον χρόνο που εξοικονομείται;

Αν η απάντηση είναι απλώς περισσότερες εργασίες, μεγαλύτερη πίεση και υψηλότερες απαιτήσεις, τότε η τεχνολογική πρόοδος κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν ακόμη μηχανισμό εργασιακής επιβάρυνσης.

Η πραγματική παραγωγικότητα δεν μπορεί να μετριέται αποκλειστικά με τον αριθμό των εργασιών που ολοκληρώνονται.

Πρέπει να συνδέεται με την ποιότητα των αποφάσεων, τη μείωση των σφαλμάτων, τη βελτίωση της συνεργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ικανότητα ενός οργανισμού να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία χωρίς να εξαντλεί το ανθρώπινο δυναμικό του.

Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουμε τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με παρωχημένες αντιλήψεις για την ανθρώπινη απόδοση.

Το επόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα είναι διοικητικό

Η συζήτηση για το μέλλον της AI επικεντρώνεται συχνά στο ποια επαγγέλματα θα επηρεαστούν και ποιες δεξιότητες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, η οποία δεν λαμβάνει πάντα την προσοχή που της αναλογεί: η ίδια η ικανότητα διοίκησης πρέπει να εξελιχθεί.

Ο σύγχρονος ηγέτης δεν αρκεί να γνωρίζει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Χρειάζεται να μπορεί να διακρίνει ποιες αποφάσεις μπορούν να υποστηριχθούν από αλγοριθμικά συστήματα, πού απαιτείται ανθρώπινη κρίση και πώς διασφαλίζονται η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η λογοδοσία.

Ιδιαίτερα στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Η χρήση αλγοριθμικών εργαλείων στην επιλογή προσωπικού, στην αξιολόγηση απόδοσης ή στην πρόβλεψη οργανωσιακών αναγκών μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη. Δεν εξαλείφει, όμως, την πιθανότητα μεροληψίας, εσφαλμένων συμπερασμάτων ή ακατάλληλης χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Η τελική ευθύνη για αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπους δεν μπορεί να μεταφέρεται ανεξέλεγκτα σε ένα τεχνολογικό σύστημα.

Η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται στην ενίσχυση της ανθρώπινης κρίσης και όχι στην άκριτη αντικατάστασή της.

Από την αγορά εργαλείων στην αλλαγή νοοτροπίας

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες που αποτελούν βασικό τμήμα της οικονομίας, η μετάβαση απαιτεί κάτι περισσότερο από επενδύσεις σε λογισμικό.

Απαιτεί σαφή στρατηγική, εκπαίδευση, επανασχεδιασμό διαδικασιών και μια διαφορετική αντίληψη για τη σχέση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

Η αφετηρία μπορεί να είναι απλή: να εντοπιστούν οι διαδικασίες που πραγματικά χρειάζονται βελτίωση, να καθοριστούν συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι και να δοθεί στους ανθρώπους η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην αλλαγή.

Η επιτυχία δεν θα αποδεικνύεται από τον αριθμό των αδειών χρήσης AI που αγόρασε μια επιχείρηση. Θα αποδεικνύεται από το αν μειώθηκαν τα λάθη, αν περιορίστηκε ο χρόνος λήψης αποφάσεων, αν βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση των πελατών και αν οι εργαζόμενοι απέκτησαν ουσιαστικότερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Οι οργανισμοί που θα καταφέρουν να ενσωματώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στη στρατηγική τους, χωρίς να υποβαθμίσουν τον ανθρώπινο παράγοντα, θα έχουν τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν ένα περισσότερο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Όχι επειδή θα διαθέτουν απαραίτητα περισσότερη τεχνολογία, αλλά επειδή θα γνωρίζουν καλύτερα πώς να τη χρησιμοποιούν.

Η πραγματική δοκιμασία για τις διοικήσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη τεχνολογική εξέλιξη. Είναι μια δοκιμασία για την οργανωσιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων.

Θα αναδείξει τις αδυναμίες των διαδικασιών, τις ελλείψεις στη στρατηγική, τα προβλήματα συνεργασίας και τις δυσκολίες προσαρμογής. Παράλληλα, θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για όσους είναι διατεθειμένοι να αμφισβητήσουν καθιερωμένες πρακτικές και να επενδύσουν ουσιαστικά στους ανθρώπους τους.

Το ερώτημα για μια ελληνική επιχείρηση δεν πρέπει πλέον να είναι μόνο «πώς θα χρησιμοποιήσουμε την AI;».

Πρέπει να είναι «τι είδους επιχείρηση χρειάζεται να γίνουμε για να αξιοποιήσουμε πραγματικά τις δυνατότητές της;».

Γιατί τελικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αποκαλύψει μόνο ποιες εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Θα αποκαλύψει και ποιες διοικήσεις είναι πραγματικά έτοιμες να διοικήσουν το μέλλον.

Το κείμενο επιμελήθηκαν και υπογράφουν:

–Δημήτρης Πάφρας, COO, HQ Intelligence,

–Κατερίνα Φιλοσοφοπούλου, MA, Assoc CIPD, Talent Resourcing & Organisational Development,

–Θοδωρής Αντωνίου, CEO, HQ Intelligence