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Η εποχική εργασία στο εξωτερικό αποτελεί πλέον επιλογή για χιλιάδες εργαζόμενους που αναζητούν νέες εμπειρίες, καλύτερες απολαβές ή έναν τρόπο να συνδυάσουν εργασία και ταξίδι. Μια νέα παγκόσμια έρευνα αποκαλύπτει τους προορισμούς που προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για όσους επιλέγουν να εργαστούν για μία σεζόν μακριά από τη χώρα τους.

Η μελέτη αξιολόγησε 88 δημοφιλείς προορισμούς εποχικής εργασίας σε 21 χώρες, εξετάζοντας τρεις βασικές κατηγορίες: χιονοδρομικά κέντρα, πόλεις με έντονη νυχτερινή ζωή και περιοχές συγκομιδής φρούτων.

Η κατάταξη βασίστηκε σε πέντε βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των εποχικών εργαζομένων: κόστος διαβίωσης, κόστος ενοικίασης σε σχέση με τον τοπικό κατώτατο μισθό, δραστηριότητες, ζήτηση εργασίας και επίπεδο ασφάλειας.

Το Νισέκο της Ιαπωνίας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Νισέκο στην Ιαπωνία, ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα του κόσμου, με συνολική βαθμολογία 79 στα 100.

Η περιοχή του Χοκάιντο ξεχωρίζει για τον συνδυασμό υψηλής ασφάλειας και σχετικά προσιτού κόστους ζωής, ενώ η διεθνής της απήχηση την έχει μετατρέψει σε δημοφιλή επιλογή για εργαζόμενους στον τουρισμό, τη φιλοξενία, τις σχολές σκι και τις υπηρεσίες υποστήριξης χιονοδρομικών εγκαταστάσεων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στην Ιταλία, στις Δολομίτες, με βαθμολογία 73,1 μονάδες. Πρόκειται για τον ασφαλέστερο προορισμό της μελέτης, ωστόσο το υψηλότερο κόστος διαβίωσης αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που περιορίζουν την ελκυστικότητά του.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Κεντρικό Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία, με βαθμολογία 68 μονάδες, μια περιοχή γνωστή για την παραγωγή φρούτων και κρασιού. Οι εποχικές θέσεις στη συγκομιδή κερασιών, βερίκοκων και άλλων προϊόντων προσελκύουν κάθε χρόνο εργαζόμενους από όλο τον κόσμο.

Η Νέα Ζηλανδία η μεγάλη πρωταγωνίστρια της κατάταξης

Η χώρα με τη μεγαλύτερη παρουσία στις κορυφαίες θέσεις είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία καταλαμβάνει συνολικά οκτώ θέσεις στην πρώτη εικοσάδα.

Το Κεντρικό Οτάγκο βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών για εποχική εργασία στη συγκομιδή φρούτων, ενώ ακολουθούν το Νέλσον και το Μοτουέκα. Στον χώρο των χειμερινών δραστηριοτήτων, το Κουίνσταουν και η Γουανάκα αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές εκτός Ευρώπης και Ιαπωνίας.

Παράλληλα, το Ντουνέντιν αναδεικνύεται ως ο καλύτερος προορισμός παγκοσμίως για εποχική εργασία στον κλάδο της φιλοξενίας και της νυχτερινής διασκέδασης.

Η δυναμική της Νέας Ζηλανδίας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ισχυρή εποχική αγορά εργασίας στους τομείς της γεωργίας, της αμπελουργίας και του τουρισμού, με χιλιάδες εργαζόμενους από το εξωτερικό να συμμετέχουν κάθε χρόνο σε σχετικά προγράμματα.

Ευρωπαϊκά χιονοδρομικά και τουριστικοί προορισμοί στην κορυφή

Η Ευρώπη διατηρεί ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα στον τομέα των χειμερινών προορισμών. Το Σαντ Άντον στην Αυστρία καταλαμβάνει την 8η θέση, χάρη στη μεγάλη ζήτηση για εργαζόμενους στον τουρισμό.

Η Γαλλία εμφανίζεται δύο φορές στην πρώτη εικοσάδα, με το Βαλ ντ’ Ιζέρ στη 10η θέση και το Κουρσεβέλ στη 13η, ενώ το Ζερμάτ της Ελβετίας βρίσκεται στην 11η θέση, παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ζωής.

Στην κατηγορία των προορισμών με έντονη νυχτερινή ζωή, η Ελλάδα έχει σημαντική παρουσία, με τρεις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις.

Τρεις ελληνικοί προορισμοί στις καλύτερες επιλογές

Ο Κάβος στην Κέρκυρα καταλαμβάνει την 9η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των προορισμών διασκέδασης, ενώ ακολουθούν τα Μάλια στην Κρήτη στη 12η θέση και το Φαληράκι στη Ρόδο στη 17η.

Οι τρεις ελληνικοί προορισμοί ξεχωρίζουν για τη μεγάλη ζήτηση εποχικού προσωπικού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως σε ξενοδοχεία, εστίαση, τουριστικές υπηρεσίες και χώρους ψυχαγωγίας.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης το Μπενιντόρμ και η Μάλαγα στην Ισπανία, η Αλμπουφέιρα στην Πορτογαλία, ενώ το Γουίστλερ στον Καναδά είναι ο μοναδικός προορισμός της Βόρειας Αμερικής που εισέρχεται στην πρώτη εικοσάδα.

Η παγκόσμια αγορά εποχικής εργασίας δείχνει έτσι να μετατοπίζεται σε προορισμούς που συνδυάζουν ευκαιρίες απασχόλησης, ασφάλεια, προσιτό κόστος ζωής και δυνατότητα μιας διαφορετικής εμπειρίας ζωής.