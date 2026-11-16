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Τέσσερεις αλλαγές εισάγει στις προβλέψεις της η Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του ασφαλιστικού στη νέα έκθεσή της για τη δημογραφική και οικονομική γήρανση (Ageing Report 2027).

1. Προβλέπει υποχώρηση της ανάπτυξης μετά το 2030, προσδιορίζοντας τον μέσο όρο έως το 2080 στο 0,8% από 1,1% στην προηγούμενη έκθεσή της.

2. Υποδεικνύει μεν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια, αλλά μικρότερη από την έκθεση του 2024. Δηλαδή υποδεικνύει για την Ελλάδα την προοπτική αύξησης του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 68 έτη έως το 2030, ενώ στην προηγούμενη έκθεση είχε αναφέρει αύξηση του ορίου στα 68,5.

3. Χαμηλώνει το προσδόκιμο ζωής τις επόμενες δεκαετίες, κάτι που σαφώς οδηγεί σε μικρότερη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

4. Εκτιμά μεν μείωση του πληθυσμού, αλλά μικρότερη από την προηγούμενη έκθεση.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του δόκτορα του Παντείου Βασίλη Μπέτση:

1. Πληθυσμός: Στις δημογραφικές προβολές διατηρείται η μελλοντική εκτίμηση ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί σημαντικά τα επόμενα έτη, όμως συγκριτικά με τις προηγούμενες δημογραφικές προβολές η μελλοντική εξέλιξη είναι ευνοϊκότερη και αυτό διότι στην Έκθεση του Ageing Report 2024 προβλεπόταν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωνόταν μέχρι το 2070 στα 7,8 εκατ. άτομα, ενώ στις δημογραφικές προβολές που περιέχονται στις παραδοχές που δημοσιεύτηκαν παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μέχρι το 2070 και πάλι προβλέπεται ότι θα μειωθεί, αλλά προβλέπεται ότι θα είναι λίγο αυξημένος σε σχέση με το 2024, στα 8 εκατ. άτομα.

2. Μείωση της εκτιμώμενης μελλοντικής αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, η Έκθεση του 2024 προέβλεπε ότι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξανόταν μέχρι το 2070 στα 72,5 έτη, ενώ στην Έκθεση του 2027 θα εκτιμάται ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθούν μέχρι τα 71 έτη ηλικίας έως το 2070. Δηλαδή, παρουσιάζεται ευνοϊκότερη, για τους ασφαλισμένους, αντιμετώπιση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Πολλοί βέβαια θα υποστήριζαν πως αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τα δημοσιονομικά των χωρών, στηριζόμενοι στον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων, που παρουσιάζεται να είναι αυξημένος το έτος 2070 στο 66,5%, όταν στην προηγούμενη μελέτη του 2024 προβλεπόταν ότι το 2070 θα ήταν 66%.

3. Προσδόκιμο ζωής: Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έχουν συνδεθεί από το 2010 με τη μελλοντική εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής και, όπως φαίνεται από τις παραδοχές που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2027, η μελλοντική εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής επιδεινώνεται σε σύγκριση με τη μελλοντική εξέλιξη που εκτιμώταν στη μελέτη του 2024.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση που θα εκπονηθεί το 2027 θα ληφθεί υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής στις γυναίκες θα αυξηθεί από 84,7 έτη το 2025 στα 89 έτη το 2070, όταν στην αντίστοιχη μελέτη του 2024 εκτιμώταν ότι το 2070 θα αυξηθεί στα 90,4 έτη, ενώ αντίστοιχα στους άνδρες η πρόβλεψη για το προσδόκιμο ζωής το 2070 μειώθηκε από τα 86,5 έτη στα 85,1 έτη.

Δηλαδή, παρατηρούμε ότι στις νέες παραδοχές επιδεινώνεται η πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής κατά περίπου 1,4 έτη σε άνδρες και γυναίκες. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μειώθηκε και κατά 1,5 έτος η πρόβλεψη για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τέλος, δύο ακόμα παρατηρήσεις που είναι σημαντικές σχετικά με τις παραδοχές της Έκθεσης του 2027 είναι, πρώτον, το γεγονός ότι για το 2025 παρατηρούμε πως ο δείκτης ολικής γονιμότητας έχει καταρρεύσει στο 1,2 παιδιά ανά γυναίκα, τιμή που δεν είχε παρατηρηθεί ξανά στο παρελθόν, και δεύτερον το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χειροτερεύσει την πρόβλεψη για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας, αφού θεωρεί πως αυτή θα αυξάνεται κατά μέσο όρο την περίοδο 2025-2080 με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,8%, όταν στην προηγούμενη Έκθεση του 2024 είχε λάβει υπόψη ως παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 1,1%.

Δηλαδή, παρατηρούμε ότι, ενώ οι δημογραφικές προβολές για την Έκθεση του 2027 είναι ευνοϊκότερες σε σύγκριση με την Έκθεση του 2024, παρ’ όλα αυτά η παραδοχή για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι δυσμενέστερη, αποδεικνύοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πιστεύει στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και ο λόγος δεν είναι (μόνο) το δημογραφικό.