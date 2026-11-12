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Μια ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες, να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας θα έχουν όσοι συμμετάσχουν στο 13ο «JobReady by DYPA», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερομένους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ανέργους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες όσο και σε εργαζομένους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε όσους σχεδιάζουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επιχειρηματικότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η σωστή παρουσίαση του βιογραφικού, η προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας, η ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και οι νέες δυνατότητες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τι περιλαμβάνουν τα δωρεάν εργαστήρια

Μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτικές συμβουλές, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στην επαγγελματική τους πορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που θα τους βοηθήσουν:

Να δημιουργήσουν ένα πιο αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα και να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τα προσόντα τους.

και να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τα προσόντα τους. Να προετοιμαστούν σωστά για μια συνέντευξη εργασίας , αναδεικνύοντας τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία.

, αναδεικνύοντας τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία. Να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills) , οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Να γνωρίσουν τα βασικά στάδια για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας .

. Να ενημερωθούν για επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές μέσα από πραγματικές εμπειρίες.

Να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή επιχειρηματικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης .

. Να γνωρίσουν τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ που αξιοποιούν τεχνολογίες AI.

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην αναζήτηση εργασίας ή στην ανάπτυξη της δικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας.

Συμβουλές από στελέχη HR και ειδικούς σταδιοδρομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή στελεχών ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων και επαγγελματιών της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις των εργοδοτών, να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και να λάβουν χρήσιμες κατευθύνσεις για την παρουσίαση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν επιχειρηματίες που έχουν αξιοποιήσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα προγράμματα νέων ελεύθερων επαγγελματιών της ΔΥΠΑ.

Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες θα παρουσιάσουν πώς κατάφεραν να προχωρήσουν στην υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ποιες προκλήσεις συνάντησαν κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

CV Corner και Business Corner: Εξατομικευμένη καθοδήγηση

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση θα έχουν οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι CV Corner και Business Corner, όπου εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προσφέρουν προσωπική καθοδήγηση στους ενδιαφερομένους.

Στο CV Corner, η υποστήριξη θα επικεντρώνεται στη σύνταξη και τη βελτίωση του βιογραφικού σημειώματος, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να αναδεικνύουν αποτελεσματικότερα τα προσόντα και την εμπειρία τους.

Αντίστοιχα, στο Business Corner, οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα θα μπορούν να συζητήσουν τις ιδέες τους και να λάβουν συμβουλές για τα επόμενα βήματα.

Η εξατομικευμένη αυτή προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επικεντρωθούν στις δικές τους ανάγκες, είτε αυτές σχετίζονται με την αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας είτε με τη δημιουργία μιας επιχείρησης.

Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή

Η είσοδος και η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://dypa.evendia.gr/events/jobready-athina-2026

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκδήλωση:

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 Ώρες διεξαγωγής: 10:00–18:00

10:00–18:00 Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Δωρεάν Διοργάνωση: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για το σύνολο των προγραμμάτων και των δράσεων της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr.