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Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στο Δημόσιο ανοίγονται για χιλιάδες υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καθώς ξεκινά η διαδικασία για την κάλυψη 3.262 θέσεων εργασίας σε δημόσιους φορείς.

Πρόκειται για την προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας τόσο σε μόνιμες θέσεις όσο και σε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη.

Οι ημερομηνίες και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, www.asep.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η υποβολή τους δεν πραγματοποιείται απαραίτητα μαζί με την αρχική αίτηση.

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τις ιδιότητες των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά σε επόμενο στάδιο, πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωση του ΑΣΕΠ.

Οι αναλυτικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης.

Το ΦΕΚ της 7Κ/2026 είναι ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε οι υποψήφιοι να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις οδηγίες υποβολής της αίτησης.