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Τρία ειδικά κριτήρια μπαίνουν φέτος στο επίκεντρο για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, της ενίσχυσης που χαρακτηρίζεται και ως «13η εθνική σύνταξη», σε περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Για την πληρωμή του Νοεμβρίου θα εξεταστούν πλέον κυρίως η ηλικία, το είδος της σύνταξης και, για τους νέους συνταξιούχους, η ύπαρξη οριστικής σύνταξης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το πρώτο κριτήριο αφορά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή δύο συντάξεις. Το δεύτερο κατεβάζει το ηλικιακό όριο στα 60 έτη για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, ενώ το τρίτο αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και προβλέπει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική σύνταξη κατά τον τρέχοντα μήνα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια θα διαμορφωθεί ο κατάλογος των δικαιούχων που θα λάβουν την ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Καταργούνται τα «κόφτες» εισοδήματος και περιουσίας

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι παύουν να ισχύουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά, ποσό αντίστοιχο με τη μικτή εθνική σύνταξη των 446,87 ευρώ.

Πλέον δεν θα εξετάζονται τα προηγούμενα όρια ετήσιου εισοδήματος, τα οποία είχαν οριστεί έως 25.000 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο και έως 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια συνταξιούχων.

Καταργούνται επίσης οι περιορισμοί που αφορούσαν την ακίνητη περιουσία και διαμορφώνονταν στα 300.000 ευρώ για τον μεμονωμένο δικαιούχο και στα 400.000 ευρώ για τα ζευγάρια.

Η αλλαγή σημαίνει πρακτικά ότι το επίδομα θα καταβάλλεται πλέον στους συνταξιούχους που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και την αξία της περιουσίας τους.

Ποιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 και ποιοι τα 60

Το όριο των 65 ετών αφορά τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς και όσους εισπράττουν δύο συντάξεις, δηλαδή μία γήρατος και μία λόγω θανάτου.

Διαφορετικό καθεστώς προβλέπεται για τους δικαιούχους που λαμβάνουν αποκλειστικά μία σύνταξη λόγω θανάτου. Στην περίπτωση αυτή το απαιτούμενο ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη ηλικία. Το 65ο ή το 60ό έτος, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους από εκείνο της καταβολής της ενίσχυσης.

Για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026, επομένως, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Τι ισχύει για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2026

Στην πληρωμή μπορούν να ενταχθούν και νέοι συνταξιούχοι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όσοι είχαν ήδη συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2025, αλλά η συνταξιοδότησή τους πραγματοποιήθηκε το 2026, μπορούν να λάβουν κανονικά τα 400 ευρώ, αρκεί να τους έχει απονεμηθεί οριστική σύνταξη και αυτή να καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αντίθετα, όσοι συμπληρώνουν το 65ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026 δεν θα λάβουν την ενίσχυση τον φετινό Νοέμβριο. Θα αποκτήσουν δικαίωμα για την πληρωμή του Νοεμβρίου του 2027.

Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν τα συγκεκριμένα ηλικιακά όρια μέσα στο 2027 θα πληρωθούν το 2028 και ούτω καθεξής.

Πώς ένα ζευγάρι μπορεί να πάρει 800 ευρώ

Η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ζευγάρια συνταξιούχων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις και οι δύο σύζυγοι μπορούν πλέον να λάβουν ολόκληρη την ενίσχυση.

Με το προηγούμενο σύστημα, ακόμη και μια σχετικά μικρή υπέρβαση του εισοδηματικού ορίου μπορούσε να στερήσει από έναν συνταξιούχο το επίδομα.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα 26.640 ευρώ δεν θα ήταν δικαιούχος με τα προηγούμενα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς θα ξεπερνούσε το όριο των 25.000 ευρώ.

Με το νέο καθεστώς, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν υπάρχει και έτσι, εφόσον πληροί τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις, θα λάβει 400 ευρώ τον Νοέμβριο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για ένα ζευγάρι συνταξιούχων άνω των 65 ετών με συνολικό ετήσιο εισόδημα 35.800 ευρώ. Με το προηγούμενο σύστημα θα έχανε την ενίσχυση, καθώς θα υπερέβαινε το όριο των 35.000 ευρώ.

Πλέον, εφόσον και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα λάβουν από 400 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.

Πότε αναμένεται η πληρωμή

Η ενίσχυση των 400 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, με την πληρωμή να εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 23 έως 27 Νοεμβρίου.

Το μέτρο αφορά περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους, ενώ το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, χωρίς να μπορεί να δεσμευθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, η πληρωμή της σύνταξης Ιανουαρίου 2027.

Η συγκεκριμένη σύνταξη αναμένεται να ενσωματώνει και τη νέα ετήσια αύξηση, η οποία, με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι θα κινηθεί κοντά στο 2,8%.

Έτσι, για εκατομμύρια συνταξιούχους το τελευταίο δίμηνο του έτους θα περιλαμβάνει αρχικά την καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης των 400 ευρώ και στη συνέχεια την πληρωμή της πρώτης σύνταξης με τη νέα αύξηση.

Επιπλέον 300.000 δικαιούχοι από τον ΟΠΕΚΑ

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται στους συνταξιούχους. Το επίδομα θα καταβληθεί επίσης σε περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν εφαρμόζονται ηλικιακά, εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι η καταβολή της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που εξετάζονται για τους συνταξιούχους.

Η φετινή αλλαγή, επομένως, διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, με την κατάργηση των οικονομικών «κόφτων» να αποτελεί τη βασικότερη διαφοροποίηση και να επιτρέπει σε συνταξιούχους που αποκλείονταν μέχρι σήμερα λόγω εισοδήματος ή περιουσίας να λάβουν τα 400 ευρώ.

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