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Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και τις επόμενες για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει ήδη ανακοινώσει το επίσημο χρονοδιάγραμμα για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, διατηρώντας τον διαχωρισμό μεταξύ πρώην Ταμείων μισθωτών και μη μισθωτών.

Για τους συνταξιούχους ιδιαίτερη σημασία έχει, πάντως, η διαφορά ανάμεσα στην επίσημη ημερομηνία καταβολής και στη χρονική στιγμή κατά την οποία τα χρήματα γίνονται διαθέσιμα μέσω των τραπεζών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πιστώσεις εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγυημένη ώρα διαθεσιμότητας για όλους τους λογαριασμούς.

Ποιοι πληρώνονται στις 25 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τόσο συνταξιούχους που προέρχονται από τον χώρο των μισθωτών όσο και μη μισθωτούς, εφόσον η σύνταξή τους έχει απονεμηθεί με το συγκεκριμένο καθεστώς. Παράλληλα, στις 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Ποιοι πληρώνονται στις 27 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων μισθωτών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συντάξεις των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και άλλων εντασσόμενων Ταμείων.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Επομένως, οι συνταξιούχοι που προέρχονται από το Δημόσιο θα πρέπει να έχουν ως επίσημη ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Με βάση τη συνήθη πρακτική των τραπεζικών πιστώσεων, τα ποσά ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Αυτό σημαίνει ότι για τις συντάξεις που καταβάλλονται επίσημα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι ενδέχεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τις συντάξεις της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, τα χρήματα ενδέχεται να εμφανιστούν από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Πρόκειται για εκτιμώμενους χρόνους τραπεζικής διαθεσιμότητας, όχι για πρόσθετες επίσημες ημερομηνίες πληρωμής του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Κατηγορία συνταξιούχων Ημερομηνία πληρωμής Πρώην ΟΑΕΕ 25 Νοεμβρίου Πρώην ΟΓΑ 25 Νοεμβρίου Πρώην ΕΤΑΑ 25 Νοεμβρίου Νέες συντάξεις μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ 25 Νοεμβρίου Επικουρικές ιδιωτικού τομέα 25 Νοεμβρίου Πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 27 Νοεμβρίου Πρώην Ταμεία τραπεζών 27 Νοεμβρίου Πρώην ΟΤΕ και ΔΕΗ 27 Νοεμβρίου Πρώην ΝΑΤ 27 Νοεμβρίου Πρώην ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 27 Νοεμβρίου Κύριες και επικουρικές Δημοσίου 27 Νοεμβρίου

Τι ισχύει με την ενίσχυση των 400 ευρώ

Ξεχωριστά από τις μηνιαίες συντάξεις, έως τις 30 Νοεμβρίου προβλέπεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους δικαιούχους. Η ενίσχυση αυτή δεν αποτελεί μέρος της σύνταξης Δεκεμβρίου και χορηγείται με βάση τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Για το 2026 έχει καταργηθεί το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους γήρατος που πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ παραμένει καθοριστικό το ηλικιακό όριο, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει, επομένως, να διακρίνουν την τακτική πληρωμή της σύνταξής τους από την πρόσθετη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Πώς μπορούν να ελέγξουν την πληρωμή

Οι συνταξιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση του τραπεζικού τους λογαριασμού μέσω e-banking ή ΑΤΜ. Παράλληλα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεών τους.

Σε περίπτωση που κάποιο ποσό δεν εμφανιστεί κατά την επίσημη ημερομηνία καταβολής, είναι σκόπιμο να ελεγχθεί πρώτα η κατάσταση της τραπεζικής πίστωσης και στη συνέχεια, εφόσον απαιτείται, να αναζητηθεί ενημέρωση από τον ασφαλιστικό φορέα.