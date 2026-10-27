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Δύο ημερομηνίες έχουν κυκλώσει οι συνταξιούχοι στο ημερολόγιό τους για τις πληρωμές Νοεμβρίου 2026, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα εμφανιστούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αν και οι επίσημες ημερομηνίες καταβολής είναι η 26η και η 29η Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα ποσά νωρίτερα, μέσω των ΑΤΜ και των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, οι πρώτες πιστώσεις αναμένονται από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη ομάδα συνταξιούχων εκτιμάται ότι θα δει τα χρήματα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο από το οποίο προέρχεται κάθε δικαιούχος.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει ανακοινώσει το επίσημο χρονοδιάγραμμα καταβολών, ενώ η εμφάνιση των ποσών στους λογαριασμούς μπορεί να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Οι πρώτοι συνταξιούχοι που θα δουν χρήματα

Η πρώτη φάση πληρωμών έχει οριστεί επίσημα για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεων, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημερομηνία πληρώνονται επίσης όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, μέσω του ενιαίου συστήματος του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, στην πρώτη φάση εντάσσονται και οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Η καταβολή των ποσών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας επιτρέπει στους συνταξιούχους να πραγματοποιήσουν αναλήψεις ή άλλες συναλλαγές πριν από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Οι πληρωμές για ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ

Η δεύτερη φάση αφορά τους συνταξιούχους των υπόλοιπων ασφαλιστικών Ταμείων, με επίσημη ημερομηνία καταβολής την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Λόγω της αργίας της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00.

Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, καθώς και όσοι προέρχονται από τα Ταμεία των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

Στις ίδιες πληρωμές εντάσσονται επίσης οι δικαιούχοι των ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όπως και των υπόλοιπων ενταγμένων Ταμείων.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι πιστώσεις για τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με αυτόν τον προγραμματισμό, η δεύτερη ομάδα δικαιούχων θα έχει τη δυνατότητα να δει τα ποσά στους λογαριασμούς της πριν από την εθνική αργία.

Τι ώρα εμφανίζονται οι συντάξεις στα ΑΤΜ των τραπεζών

Η ώρα κατά την οποία γίνονται διαθέσιμα τα χρήματα αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα των συνταξιούχων.

Συνήθως, οι πιστώσεις αρχίζουν να εμφανίζονται μετά τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του απογεύματος και των βραδινών ωρών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαία και εγγυημένη ώρα πίστωσης για όλες τις τράπεζες.

Η ακριβής στιγμή κατά την οποία θα εμφανιστεί το ποσό μπορεί να διαφέρει μεταξύ Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, ανάλογα με τη διαδικασία επεξεργασίας των πληρωμών.

Για τον λόγο αυτό, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι δικαιούχοι να διαπιστώσουν ταυτόχρονα την πίστωση της σύνταξής τους.

Ο έλεγχος του διαθέσιμου υπολοίπου μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ΑΤΜ, e-banking ή της εφαρμογής mobile banking της τράπεζας.

Συνεπώς, οι δύο βασικές ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι είναι η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για την πρώτη ομάδα Ταμείων και η Τρίτη 27 Οκτωβρίου για τη δεύτερη.

Οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής παραμένουν η 26η και η 29η Οκτωβρίου, αντίστοιχα, με τα ποσά να αναμένεται να εμφανιστούν νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς πάντως να υπάρχει εγγυημένη ώρα διαθεσιμότητας για όλους τους δικαιούχους.