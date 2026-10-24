Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 καταβάλλονται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με την αργία της 28ης Οκτωβρίου να επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα των καταβολών. Για χιλιάδες συνταξιούχους, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν από την επίσημη ημέρα πληρωμής.

Ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ προβλέπει δύο κύκλους καταβολών, ανάλογα με το Ταμείο προέλευσης των συνταξιούχων. Στον πρώτο περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, ενώ ο δεύτερος αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής είναι η 26η και η 29η Οκτωβρίου, ωστόσο η πίστωση των ποσών και η δυνατότητα ανάληψης από τα ΑΤΜ ενδέχεται να προηγηθούν, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθεί κάθε τράπεζα.

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Η πρώτη καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά Ταμεία μη μισθωτών.

Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, τα χρήματα αναμενόταν να είναι διαθέσιμα ήδη από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, πριν από το Σαββατοκύριακο που μεσολαβεί μέχρι την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών.

Παράλληλα, στις 26 Οκτωβρίου καταβάλλονται και οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από την εργασία τους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί ή από καθεστώς μη μισθωτής απασχόλησης.

Πρόκειται για τους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Η ώρα εμφάνισης των χρημάτων στους λογαριασμούς δεν είναι απαραίτητα ίδια για όλους, καθώς εξαρτάται από το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ: Πότε θα δουν τις συντάξεις οι δικαιούχοι

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμών έχει οριστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 και περιλαμβάνει τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και εκείνους του Δημοσίου.

Λόγω της εθνικής αργίας της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, η διαθεσιμότητα των ποσών αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα, από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής αφορά τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ, αλλά και όσους προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Στον ίδιο κύκλο περιλαμβάνονται επίσης οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

Επομένως, ένα μεγάλο μέρος των δικαιούχων αναμένεται να έχει τη δυνατότητα ανάληψης των χρημάτων πριν από την επίσημη ημερομηνία, παρά την τραπεζική αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Οι ημερομηνίες αυτές αποτυπώνουν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, με την οριστική επιβεβαίωση να εξαρτάται από τις σχετικές ανακοινώσεις του e-ΕΦΚΑ.

Τι ισχύει για την πίστωση των συντάξεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επίσημη ημερομηνία καταβολής δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ώρα κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους.

Κατά τη συνήθη τραπεζική πρακτική, τα ποσά αρχίζουν να εμφανίζονται από τις απογευματινές ή βραδινές ώρες της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Στην περίπτωση των συντάξεων Νοεμβρίου, τόσο το Σαββατοκύριακο πριν από την πρώτη πληρωμή όσο και η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζουν τον χρόνο πίστωσης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να διαπιστώνουν εάν έχουν κατατεθεί τα χρήματα μέσω ΑΤΜ, e-banking ή mobile banking. Η ακριβής ώρα διαθεσιμότητας ενδέχεται να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από τράπεζα σε τράπεζα.

Μετά τις συντάξεις, ακολουθούν οι καταβολές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Οκτώβριο 2026, οι οποίες αναμένονται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προνοιακά επιδόματα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ξεχωριστό είναι το χρονοδιάγραμμα για το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η πέμπτη δόση του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη για την υποβολή νέων αιτήσεων, αλλά και για την οριστικοποίηση αιτήσεων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής τους.