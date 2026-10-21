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Καθαρές ετήσιες αυξήσεις από 192 έως 645 ευρώ αναμένεται να δουν το 2027 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρων. Για 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, το συνολικό οικονομικό όφελος υπολογίζεται από 561 έως 1.045 ευρώ, καθώς στις αυξήσεις προστίθεται και η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων έχει οριστεί στο 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα εφαρμοστεί στο σύνολο των συνταξιούχων, χωρίς τον περιορισμό της προσωπικής διαφοράς, ο οποίος επηρέαζε μέχρι πέρυσι περίπου 671.000 δικαιούχους.

Τα νέα ποσά θα ενσωματωθούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του Ιανουαρίου, που προγραμματίζεται να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα. Νωρίτερα, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, προβλέπεται η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις

Για συνταξιούχο που λαμβάνει σήμερα 1.230 ευρώ μικτά και 1.078,10 ευρώ καθαρά, η νέα μικτή σύνταξη θα ανέλθει στα 1.264 ευρώ και η καθαρή στα 1.103,06 ευρώ. Το ετήσιο καθαρό κέρδος υπολογίζεται σε 299,52 ευρώ, ενώ με την πρόσθετη ενίσχυση φτάνει περίπου τα 699,50 ευρώ.

Αντίστοιχα, σε σύνταξη 1.575 ευρώ μικτά, οι αποδοχές θα αυξηθούν στα 1.619 ευρώ. Το καθαρό ποσό θα διαμορφωθεί στα 1.327 ευρώ, από 1.296,50 ευρώ, με ετήσιο όφελος περίπου 374 ευρώ και συνολικό κέρδος 774 ευρώ μαζί με το επίδομα.

Στις υψηλότερες συντάξεις, για σημερινές μικτές αποδοχές 3.710 ευρώ, το νέο ποσό θα φτάσει στα 3.814 ευρώ. Η καθαρή σύνταξη θα αυξηθεί από 2.395,78 σε 2.449,54 ευρώ, εξασφαλίζοντας ετήσιο όφελος 645,12 ευρώ, το οποίο μαζί με τα 400 ευρώ ανέρχεται στα 1.045 ευρώ.

Οι νέες συντάξεις ανά ασφαλιστικό ταμείο

Oι συνταξιούχοι ΔΕΚΟ και τραπεζών με τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης θα δουν τη μέση καθαρή σύνταξή τους να αυξάνεται από 2.186,50 σε 2.234,50 ευρώ. Το ετήσιο κέρδος φτάνει τα 576 ευρώ και, με το επίδομα, τα 976 ευρώ.

Για ασφαλισμένους του Δημοσίου με 40 ή περισσότερα χρόνια, η καθαρή σύνταξη θα ανέλθει στα 1.304,30 ευρώ, από 1.273,88 ευρώ, με συνολικό ετήσιο όφελος 765,04 ευρώ, εφόσον λάβουν και την ενίσχυση.

Στο ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης, οι καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν στα 1.208,36 ευρώ, ενώ στο ΙΚΑ θα φτάσουν στα 1.176,38 ευρώ. Τα αντίστοιχα ετήσια οφέλη, μαζί με το επίδομα, υπολογίζονται σε 736,96 και 727,60 ευρώ.

Για τις συντάξεις λόγω θανάτου, οι μέσες καθαρές αποδοχές στο Δημόσιο θα ανέλθουν στα 710,54 ευρώ και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα 493,48 ευρώ.

Με την πρόσθετη ενίσχυση, τα ετήσια οφέλη διαμορφώνονται σε 632,32 και 561,28 ευρώ αντίστοιχα.

Αλλαγές προβλέπονται και στην επιστροφή παροχών που καταβλήθηκαν χωρίς να τις δικαιούνται οι συνταξιούχοι.

Με τον νόμο 5316/2026, η παρακράτηση μειώνεται από 25% σε 10% για οφειλές που καταλογίστηκαν μετά τις 6 Ιουλίου 2026, χωρίς αναδρομική εφαρμογή.

Για παλαιότερες οφειλές διατηρείται το ποσοστό 25%. Όπως διευκρινίστηκε με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ, όταν συνυπάρχουν παλιές και νέες οφειλές, δεν θα επιβάλλεται συνολική παρακράτηση 35%.

Αρχικά θα εξοφλούνται οι παλιές οφειλές με παρακράτηση 25% και στη συνέχεια οι νεότερες με ποσοστό 10%, ώστε να αποφεύγεται η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των συνταξιούχων.