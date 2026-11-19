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Ως επικεφαλής της Citigold North America, ενός τμήματος υψηλού επιπέδου τραπεζικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσίας της Citibank, ο Ντέιβιντ Πουλ εποπτεύει περισσότερους από 1.500 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, οι οποίοι διαχειρίζονται πελατειακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το MarketWatch του έθεσε ορισμένες ερωτήσεις που όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν πριν συνταξιοδοτηθούν.

–Ποια είναι η πιο υποτιμημένη κίνηση όσον αφορά τις αποταμιεύσεις;

«Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία συνταξιοδότησης και να αναγνωρίσετε ότι ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός δεν είναι μια εφάπαξ απόφαση. Καθώς η καριέρα, το εισόδημα και οι στόχοι σας αλλάζουν, πρέπει να αλλάζει και η στρατηγική σας.

–Αν μπορούσατε να δώσετε μία συμβουλή για τη συνταξιοδότηση, ποια θα ήταν αυτή;

Ο Πουλ συνιστά να αρχίσετε να αποταμιεύετε για τη συνταξιοδότηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. «Ο χρόνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σας πλεονεκτήματα, καθώς δίνει στις επενδύσεις σας περισσότερες ευκαιρίες να αυξηθούν χάρη στο πλεονέκτημα του ανατοκισμού. Στις αρχές της καριέρας σας, έχετε επίσης έναν μακρύτερο χρονικό ορίζοντα, κάτι που σας επιτρέπει να ακολουθήσετε μια επενδυτική προσέγγιση πιο προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, κατάλληλη για τους στόχους και την ανοχή σας στον κίνδυνο», σημειώνει.

–Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος σε σχέση με τη συνταξιοδότηση;

Το μεγαλύτερο λάθος σε σχέση με τη συνταξιοδότηση είναι η αναμονή, σύμφωνα με τον Πουλ. «Ενώ όλοι αντιμετωπίζουμε ανταγωνιστικές οικονομικές προτεραιότητες, κάθε έτος που καθυστερείτε να αποταμιεύσετε είναι ένα έτος λιγότερο που τα χρήματά σας έχουν στη διάθεσή τους για να αυξηθούν. Άλλα συνηθισμένα λάθη μπορεί να είναι η εξαργύρωση των αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης λόγω αλλαγής εργασίας ή η μη καταβολή επαρκών εισφορών για να λάβετε την πλήρη αντιστοιχία από τον εργοδότη, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει ότι αφήνετε δωρεάν χρήματα στο τραπέζι», σημειώνει.

–Τι είναι αυτό που σας κρατάει ξύπνιο τη νύχτα όσον αφορά τη συνταξιοδότηση;

«Το να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι έτοιμοι για μια συνταξιοδότηση που μπορεί να διαρκέσει 25 ή 30 χρόνια ή ακόμα και περισσότερο. Ζούμε περισσότερο και πιο υγιεινά, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποταμιεύσεις σας για τη συνταξιοδότηση ίσως χρειαστεί να καλύψουν δεκαετίες δαπανών διαβίωσης, εξόδων υγειονομικής περίθαλψης και του τρόπου ζωής που έχετε χτίσει με σκληρή δουλειά», λέει ο Πουλ.

–Αν ξεκινούσατε σήμερα τις αποταμιεύσεις σας, τι θα κάνατε;

«Πρέπει να δημιουργήσετε ισχυρές συνήθειες και μια διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική από την αρχή, αντί να προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα απόλυτα σωστά», τόνισε.

–Ποια συζήτηση για τη συνταξιοδότηση φοβούνται οι περισσότεροι;

«Μερικοί άνθρωποι αποφεύγουν να κάνουν μια ειλικρινή συζήτηση για το πώς θα είναι πραγματικά η συνταξιοδότηση και αν το οικονομικό τους σχέδιο υποστηρίζει αυτό το όραμα. Για πολλούς, η εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους, οπότε η συνταξιοδότηση δεν είναι απλώς μια οικονομική μετάβαση. Είναι μια προσωπική μετάβαση».

–Ποιος είναι ένας γενικός κανόνας για τη συνταξιοδότηση που χρειάζεται προσαρμογή;

«Η ιδέα ότι όλοι πρέπει να έχουν το ίδιο ποσοστό εισοδήματος ή να συνταξιοδοτηθούν στην ίδια ηλικία γίνεται όλο και λιγότερο σχετική. Οι γενικοί κανόνες μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα σημεία εκκίνησης, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστούν ένα εξατομικευμένο χρηματοοικονομικό σχέδιο. Μια καλύτερη προσέγγιση είναι να χτίσετε μια στρατηγική βασισμένη στους στόχους σας, το χρονοδιάγραμμά σας και τον τρόπο ζωής σας, και στη συνέχεια να την επανεξετάζετε τακτικά καθώς αλλάζουν οι περιστάσεις σας».

–Σε ποιο σημείο είναι πραγματικά πολύ αργά για να αρχίσετε να αποταμιεύετε;

Ο Πουλ υποστηρίζει ότι ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να αρχίσετε να αποταμιεύετε για το οικονομικό σας μέλλον, αλλά η στρατηγική σας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

–Πώς διαφέρει η προσωπική σας προετοιμασία για τη συνταξιοδότηση;

Για τον Πουλ, δεν υπάρχει διαφορά. «Πιστεύω στο να εφαρμόζω στην πράξη ό,τι συνιστώ, αποταμιεύοντας με συνέπεια, διατηρώντας διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και επανεξετάζοντας τακτικά το συνταξιοδοτικό μου σχέδιο, αντί να το αφήνω στον αυτόματο πιλότο. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου μου είναι προσωπικές, όπως είναι και για κάθε επενδυτή».

–Πώς μοιάζει μια καλή συνταξιοδότηση το 2026;

«Μια καλή συνταξιοδότηση δεν καθορίζεται από μια συγκεκριμένη ηλικία ή το υπόλοιπο ενός λογαριασμού. Έχει να κάνει με το να έχεις την ευελιξία και την αυτοπεποίθηση να ζήσεις τη ζωή που θέλεις, είτε αυτό σημαίνει να ταξιδεύεις, να περνάς περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σου, να κάνεις εθελοντισμό ή να συνεχίζεις να εργάζεσαι με τρόπο που σου δίνει νόημα», υποστήριξε ο Πουλ.