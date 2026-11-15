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Η εποχή κατά την οποία τα ανθρωποειδή ρομπότ θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας σε εργοστάσια και αποθήκες πλησιάζει, με τη Wall Street να αποκτά πλέον μια εισηγμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε αυτή την αγορά. Η αμερικανική Agility Robotics, δημιουργός του ρομπότ Digit, πραγματοποίησε την είσοδό της στον Nasdaq, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη ρομποτική τεχνολογία σε μια δραστηριότητα μαζικής εμπορικής κλίμακας.

Πρόκειται για την πρώτη εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η χρηματιστηριακή εισαγωγή πραγματοποιήθηκε μέσω συγχώνευσης με την Churchill Capital Corp XI, εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού (SPAC), εξασφαλίζοντας στην Agility περίπου 465 εκατ. δολάρια. Τα κεφάλαια προορίζονται για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη συνέχιση της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Το Digit 5 και η υπόσχεση για 20 ώρες εργασίας

Το μεγαλύτερο στοίχημα της εταιρείας είναι το Digit 5, η νέα έκδοση του ανθρωποειδούς ρομπότ που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η ευρύτερη εμπορική διάθεση αναμένεται προς το τέλος της ίδιας χρονιάς.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά, το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε να κινείται και να εργάζεται δίπλα σε ανθρώπους, χωρίς να απαιτούνται ειδικά περιφραγμένοι χώροι ασφαλείας. Έτσι, μπορεί να μεταφέρεται από ένα σημείο παραγωγής σε άλλο, αναλαμβάνοντας διαφορετικές εργασίες μέσα σε εργοστάσια και κέντρα logistics.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η τεχνολογία των μπαταριών της Nyobolt. Σύμφωνα με την Agility, το Digit 5 θα μπορεί να εργάζεται για 90 λεπτά συνεχόμενα και να επαναφορτίζεται μέσα σε μόλις εννέα λεπτά, επιτρέποντας θεωρητικά συνολική λειτουργία έως 20 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Επιπλέον, διαθέτει εναλλάξιμα εξαρτήματα στα άνω άκρα, ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες, και μπορεί να ανυψώνει επανειλημμένα φορτία περίπου 23 κιλών.

Συμβόλαια 300 εκατ. δολαρίων και συνεργασίες με μεγάλες βιομηχανίες

Η Agility διαθέτει ήδη εμπορική παρουσία, καθώς ρομπότ Digit χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις της GXO, της Schaeffler και της Toyota Motor Manufacturing Canada.

Μόνο στις εγκαταστάσεις της GXO στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, τα ρομπότ έχουν μετακινήσει περισσότερα από 100.000 κιβώτια. Η συνεργασία διευρύνθηκε τον Οκτώβριο του 2026, με την προσθήκη δύο ακόμη εγκαταστάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2027.

Στο μεταξύ, η κατασκευάστρια αγροτικών μηχανημάτων AGCO σχεδιάζει να δοκιμάσει την τεχνολογία σε εργοστάσιό της στο Κάνσας μέσα στην επόμενη χρονιά.

Η Agility αναφέρει ότι έχει εξασφαλίσει πολυετείς παραγγελίες αξίας άνω των 300 εκατ. δολαρίων για το Digit 5, αν και η εκτέλεσή τους προϋποθέτει την εκπλήρωση συγκεκριμένων συμβατικών και τεχνικών όρων.

Ο ανταγωνισμός με την Tesla και το στοίχημα της μαζικής παραγωγής

Σημαντικό πλεονέκτημα για την εταιρεία αποτελούν οι περισσότερες από 65.000 ώρες δεδομένων πραγματικής λειτουργίας που έχει συγκεντρώσει. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν στα ρομπότ να εκτελούν εργασίες σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Παράλληλα, το εργοστάσιο RoboFab στο Όρεγκον έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα παραγωγής έως 10.000 ρομπότ ετησίως, εφόσον η ζήτηση δικαιολογήσει την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.

Η μάχη για την αγορά των ανθρωποειδών μηχανών αναμένεται σκληρή, καθώς όμιλοι όπως η Tesla, η Figure, η 1X και η Apptronik επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών λύσεων.

Για την Agility, η κρίσιμη δοκιμασία θα έρθει το 2027. Τότε το Digit 5 θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να περάσει από τις επιτυχημένες πιλοτικές εφαρμογές στη λειτουργία μεγάλης κλίμακας, εκτελώντας διαφορετικές εργασίες με συνέπεια, ασφάλεια και οικονομική αποδοτικότητα δίπλα στους ανθρώπινους εργαζομένους.