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Στο επίκεντρο της μεγαλύτερης αντιπαράθεσης που έχει αντιμετωπίσει η Nvidia Corp. στην ιστορία των τριών δεκαετιών της βρίσκεται μια πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφος, η οποία εξελίχθηκε σε ισχυρή παράγοντα της βιομηχανίας ημιαγωγών, εκμισθώνοντας προηγμένους μικροεπεξεργαστές στις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες.

Η Χουάνγκ Λε, γνωστή και ως Άλις Χουάνγκ, έχει κατονομαστεί σε σειρά δημοσιευμάτων ως κατάσκοπος που στρατολογήθηκε από το Πεκίνο με στόχο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η ίδια εισήλθε στον κύκλο του CEO μετά την ίδρυση της Megaspeed International, του μεγαλύτερου αγοραστή μικροεπεξεργαστών της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, μια περιοχή που αποτελεί σημαντική διαδρομή για το λαθρεμπόριο προηγμένου εξοπλισμού της εταιρείας προς την Κίνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν υπήρχε τίποτα ανάρμοστο στη σχέση τους. Ωστόσο, έπειτα από έντονη φημολογία, παραδέχθηκε την Κυριακή ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα.

Ως μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Silicon Valley κατά την περίοδο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, η παραδοχή του Χουάνγκ βυθίζει τη Nvidia σε μια κρίση που απειλεί να προκαλέσει αναταράξεις σε ολόκληρο τον κλάδο.

Έχοντας υποστηρίξει επί χρόνια την αύξηση των πωλήσεων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά μικροεπεξεργαστών στον κόσμο, οι δεσμοί του με τη χώρα αναμένεται πλέον να βρεθούν υπό εντονότερο έλεγχο από ποτέ.

«Αυτός ο τεχνολογικός ανταγωνισμός διεξάγεται πραγματικά στο επίπεδο των ιδιωτικών εταιρειών, επικεφαλής των οποίων βρίσκονται διευθύνοντες σύμβουλοι», δήλωσε στο Bloomberg TV η Έλι Ροστούμ, πρώην αναλύτρια των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Αυτό, ειλικρινά, φαίνεται αρκετά απερίσκεπτο», πρόσθεσε.

Πώς η Άλις Χουάνγκ δημιούργησε τη Megaspeed

Η παραδοχή του Χουάνγκ εγείρει ερωτήματα για τη γυναίκα που ίδρυσε και επέβλεψε την εντυπωσιακή άνοδο μιας τότε νεοσύστατης εταιρείας του κλάδου των λεγόμενων neocloud, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς συνεργάτες της Nvidia κατά την άνθηση των κέντρων δεδομένων στην περιοχή.

Αναρτήσεις στο διαδίκτυο και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σκιαγραφούν τις βασικές πτυχές της εντυπωσιακής ανάπτυξης της Megaspeed, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η ίδια σε αυτήν.

Η Χουάνγκ Λε ίδρυσε τη Megaspeed το 2023, έπειτα από επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και της τηλεόρασης.

Η εταιρεία αποσχίστηκε από τη 7Road Holdings Ltd., μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις βιντεοπαιχνιδιών της Κίνας, μόλις λίγους μήνες αφότου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέβαλε εκτεταμένους περιορισμούς στις αποστολές προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Αρχικά, η 7Road πούλησε τη θυγατρική της στη Σιγκαπούρη σε μια εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η οποία ονομαζόταν Huang Le Ltd., και η Χουάνγκ Λε ανέλαβε τον έλεγχό της.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Huang Le Ltd. πούλησε τη Megaspeed σε μια εταιρεία-κέλυφος στη Σιγκαπούρη. Μια εταιρεία-κέλυφος (shell company) είναι μια νόμιμα συστημένη επιχειρηματική οντότητα που υπάρχει κυρίως στα χαρτιά και δεν έχει ενεργή εμπορική δραστηριότητα, δικό της φυσικό γραφείο, υπαλλήλους ή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία

Λίγες ημέρες μετά την πώληση, η εταιρεία απέκτησε την επίσημη ιδιότητα του Nvidia Cloud Partner, ένα ιδιαίτερα περιζήτητο καθεστώς συνεργασίας που της εξασφάλιζε προνομιακή πρόσβαση στους μικροεπεξεργαστές μιας εταιρείας με καθοριστική επιρροή στον κλάδο.

Οι εισαγωγές 4,6 δισ. δολαρίων και η συνεργασία με την Alibaba

Τα εμπορικά αρχεία δείχνουν ότι η Megaspeed έχει έκτοτε εισαγάγει προϊόντα αξίας μεγαλύτερης από το χιλιαπλάσιο των ταμειακών διαθεσίμων που διέθετε το 2023.

Οι εισαγωγές προϊόντων της Nvidia από την εταιρεία είχαν ξεπεράσει τα 4,6 δισ. δολάρια.

Σε πολλές εγκαταστάσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, η Megaspeed εκμισθώνει μικροεπεξεργαστές της Nvidia στον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Alibaba Group Holding Ltd., ο οποίος είχε επίσης βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο ανησυχιών των αμερικανικών αρχών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον περί δεσμών της με τον κινεζικό στρατό, είχε αρνηθεί τότε να σχολιάσει.

Το Bloomberg News δεν είχε καταφέρει πέρυσι να επικοινωνήσει απευθείας με τη Χουάνγκ Λε, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στη δηλωμένη διεύθυνσή της στο Χονγκ Κονγκ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τα στοιχεία επικοινωνίας της από πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί.

Η Megaspeed δήλωσε στο Bloomberg News ότι αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και ότι συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές της.

Πρόσθεσε ότι εξεπλάγη από τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους πρώην στέλεχός της ενεργούσε ως συνεργάτης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia και οι πληροφορίες για κινεζική κατασκοπεία

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, «υπό το φως πρόσφατων δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών».

Η εταιρεία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η δική της έρευνα για τη Megaspeed δεν εντόπισε στοιχεία εκτροπής προϊόντων προς μη εγκεκριμένους προορισμούς και κατέδειξε ότι η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου σε ιδιοκτήτες εκτός Κίνας και διοικείται επίσης εκτός Κίνας, χωρίς Κινέζους μετόχους.

Οι New York Times ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ενημερωθεί πως η Χουάνγκ Λε εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό αποτελούσε μέρος μιας προσπάθειας συλλογής πληροφοριών για τους αμερικανικούς μικροεπεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης και, ενδεχομένως, επηρεασμού της Nvidia ώστε να διαθέσει τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς της στην κινεζική αγορά.

Η ίδια μιλά πολύ καλά αγγλικά και διατηρεί σχέσεις με ανώτατα στελέχη της βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Δεν είναι σαφές πότε ή με ποιον τρόπο γνώρισε τον Τζένσεν Χουάνγκ, αν και οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί το 2024 σε τεχνολογικό συνέδριο στην Ταϊπέι.

Πέρυσι, η αστυνομία της Σιγκαπούρης κάλεσε τη Χουάνγκ Λε για ανάκριση και της απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Bloomberg News τον Δεκέμβριο.

Η σημερινή τοποθεσία της παραμένει άγνωστη.

Το μυστήριο με τους 50.000 μικροεπεξεργαστές

Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον διερευνούσε ξεχωριστά τη Megaspeed, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να είχε εμπλακεί σε λαθρεμπόριο τεχνολογικού εξοπλισμού προς την Κίνα, και ζήτησε από τη Nvidia να πραγματοποιήσει ελέγχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν πέρυσι από τη Nvidia να ελέγξει την εταιρεία, λόγω ανησυχιών για τον πιθανό ρόλο της σε ένα εκτεταμένο δίκτυο λαθρεμπορίου.

Παρότι η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών δήλωσε αρχικά ότι είχε καταγραφεί και εντοπιστεί το σύνολο του εξοπλισμού, στην πραγματικότητα η Megaspeed είχε εισαγάγει 50.000 περισσότερους μικροεπεξεργαστές από όσους εντόπισε η Nvidia στα κέντρα δεδομένων της.

Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά ασυμφωνίες που αποκάλυψε το Bloomberg News.

Η Nvidia είχε επίσης δεσμευτεί τον Δεκέμβριο του 2025 να επισκεφθεί ξανά τα κέντρα δεδομένων της Megaspeed στο άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, έκτοτε έχει επανειλημμένα αρνηθεί να διευκρινίσει εάν πραγματοποιήθηκαν πράγματι αυτοί οι έλεγχοι.

Οι δεσμοί με τη Shanghai Hexi και το μεγαλύτερο data center της Κίνας

Το Bloomberg News εντόπισε επίσης διασυνδέσεις μεταξύ της Megaspeed και μιας εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με την επωνυμία Shanghai Hexi.

Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με ένα κέντρο δεδομένων το οποίο, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται να είναι το μεγαλύτερο της Κίνας.

Η Χουάνγκ Λε εμφανιζόταν ως ένα από τα διευθυντικά στελέχη της Shanghai Hexi σε επίσημη εταιρική ανάρτηση στο WeChat το 2016. Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, μια εταιρεία συμμετοχών που είχε ιδρύσει η ίδια κατείχε ποσοστό 48% στο έργο.

Την περασμένη εβδομάδα, ζητήθηκε από τον Τζένσεν Χουάνγκ να εμφανιστεί σε κοινή συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών επιτροπών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, με αντικείμενο τα πρωτόκολλα ασφαλείας της Nvidia.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από τρεις βουλευτές που προεδρεύουν επιτροπών αρμόδιων για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και οι οποίοι επικαλέστηκαν δημόσια δημοσιεύματα σχετικά με τις επαφές του με τη Χουάνγκ Λε. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου.