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Η Amazon.com Inc. σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερους από 300.000 εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου αγορών, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ξεχωρίζοντας σε μια κατά τα άλλα υποτονική αγορά εποχικής απασχόλησης.

Οι θέσεις περιλαμβάνουν πλήρη, μερική και εποχική απασχόληση, με τους προσωρινούς εργαζομένους να λαμβάνουν κατά μέσο όρο 20 δολάρια την ώρα, όπως ανακοίνωσε η Amazon σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της την Τρίτη. Η εταιρεία, με έδρα το Σιάτλ, προσφέρει κίνητρα στους εποχικούς εργαζομένους για να παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρέχοντας ιατροφαρμακευτικές παροχές σε όσους συνεχίσουν να εργάζονται τον Ιανουάριο και απασχολούνται τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα.

Οι εποχικές προσλήψεις στο λιανεμπόριο αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από τις 450.000 θέσεις εργασίας του περασμένου έτους, γεγονός που θα σηματοδοτούσε το χαμηλότερο επίπεδο προσλήψεων για την εορταστική περίοδο από το 2008, σύμφωνα με την εταιρεία επαγγελματικής επανατοποθέτησης Challenger, Gray and Christmas. Μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Walmart Inc. και η Target Corp., απέφυγαν και πάλι να ανακοινώσουν τα σχέδιά τους για εποχικές προσλήψεις, σε αντίθεση με τις μαζικές προσλήψεις που πραγματοποιούσαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι εποχικές προσλήψεις σε εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθηκών αναμένεται να παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Challenger, Gray and Christmas.

«Σχεδόν κάθε ανακοίνωση προσλήψεων που έχουμε δει τα τελευταία τρία χρόνια αφορά μικρότερο αριθμό θέσεων και πιο στοχευμένες κινήσεις σε σχέση με το μοντέλο που ακολουθούνταν πριν από την πανδημία», δήλωσε ο Αντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της εταιρείας.

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αναμένεται να δαπανήσουν 275,1 δισεκατομμύρια δολάρια για διαδικτυακές αγορές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ποσό αυξημένο κατά 6,7% σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την Adobe Inc. Η Amazon απορροφά σχεδόν 40 σεντς από κάθε δολάριο που δαπανάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την EMarketer Inc.

Η United Parcel Service Inc., η οποία μειώνει τον όγκο των δεμάτων που διακινεί για την Amazon προκειμένου να επικεντρωθεί σε πιο κερδοφόρους επιχειρηματικούς τομείς, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερους από 100.000 εποχικούς εργαζομένους, αριθμός που βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια.